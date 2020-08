Kẻ khóc, người cười trong vòng xoáy giá vàng

Tôi cho bạn vay một lượng vàng từ năm 2018, những ngày vàng tăng giá đột biến, bạn tôi lặn mất hút.

Giá vàng thế giới tiếp tục "mất phanh" khi bị điều chỉnh về vùng 1.887 USD một ounce. Đà giảm nhanh kéo giá vàng miếng trong nước xuống sâu. Tập đoàn DOJI điều chỉnh giá mua vào xuống 48,9 triệu đồng và bán ra 52,5 triệu đồng một lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý SJC mua vào 47,42 triệu đồng và bán ra 51,37 triệu đồng một lượng, lần lượt mất 6,16 triệu đồng và 4,11 triệu đồng so với trước giờ mở cửa.

Giá vàng rơi 6 triệu đồng một lượng sau chuỗi ngày tăng giá đột biến đã gây nên nhiều tình cảnh dở khóc, ở cười. Một số độc giả chia sẻ:

Tôi cho bạn mượn một lượng vàng từ năm 2018 đến nay. Vì không có tiền xoay sở nên có đánh tiếng từ hôm sau Tết để cho bạn có thời gian chuẩn bị trả tôi. Đột nhiên vàng tăng đột biến thế là bạn tôi mất hút luôn.

Vàng tăng tôi mừng ghê gớm, trông có vàng để bán kiếm ít đồng mà buồn cho bạn tôi không có vàng để trả. Giờ nghe vàng hạ tôi chả biết nên vui hay buồn. Mấy tháng nay tôi cũng chả muốn hỏi vì hỏi nhiều có khi mất bạn. Ôm nỗi buồn riêng mình vậy.

Kawasaki Thuy

Tôi có người bạn mới bán căn hộ chung cư, gom hết tiền trả ngân hàng một nửa còn nửa mua vàng lúc giá 57,5 triệu một lượng. Vài ngày sau vàng lên 62,5 triệu một lượng, rất hý hửng nhưng vẫn chưa chịu bán. Họ tính chờ lên 70 triệu đồng một lượng mới bung ra cho được nhiều. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Hai ngày hôm nay đi làm kêu chóng mặt nhức đầu.

Van Phi Trịnh

Gần nhà tôi có cặp vợ chồng kia tích vàng từ khi vàng giá 40 triệu một lượng, sở hữu 100 cây vàng. Sau này họ bán một ít mua ôtô và xây nhà mới, của dư của để đầy nhà. Vừa rồi vàng giá 59 triệu đồng một lượng, họ còn 'quất' thêm 100 cây nữa... bây giờ thì "vui" rồi.

coffephi

Vài hôm trước có chuyên gia khuyên mua, tôi lại âm thầm bán ra 10 cây. Giờ với giá này tôi mua vào cũng số tiền ấy được 11 cây.

Nguyễn Đức Hải

Một số độc giả cho rằng đầu tư lướt sóng vàng cần cẩn trọng và nhanh nhạy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ rất khó để thắng cuộc:

Độc giả Nguyễn Hồ Hoàng Dũng phân tích:

1. Ngay thời điểm mua là đã lỗ vì chênh lệch mua bán quá lớn.



2. Nếu muốn lướt sóng lúc này thì rất khó vì vàng gần như đã đến đỉnh theo các dự đoán chỉ có tăng nhẹ mà tăng nhẹ thì vẫn lỗ vì giá cửa hàng mua vẫn thấp hơn giá lúc bạn mua, nếu có vàng thì theo dõi bán chốt lời nếu có dấu hiệu đi xuống nhiều vài phiên liên tiếp. Đây có thể là giai đoạn cuối con sóng sẽ cuốn trôi tất cả những ai không lướt ra kịp.



3. Đã có nhiều tổ chức thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối, khả năng trong năm nay có chính thức rất triển vọng. Do đó đây cũng là lý do vàng sẽ xuống lại.



4. Các gói cứu trợ kinh tế các nuớc cũng đã bơm gần hết.



5. Giá trị thực của vàng chỉ đúng khi tình hình kinh tế thế giới ổn định, ngược lại chỉ do nhu cầu trú ẩn tạm thời khi tình hình bất ổn.



Kết luận: Cá nhân ai có vàng thì canh bán, ai có tiền thì nên tìm kênh đầu tư khác hoặc cân nhắc khi mua vì vàng không còn là kênh đầu mà đang là canh bạc với tỷ lệ 1 thắng 9 thua.

