Nghệ AnSau bão Bualoi hồi cuối tháng 9, khoảng 600 m bờ kè ở khu du lịch biển Cửa Lò bị sóng lớn đánh vỡ, đổ ngổn ngang.

Tuyến kè dài 1,1 km, tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng, được xây dựng năm 2021 do UBND thị xã Cửa Lò (cũ) làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2022. Công trình được thiết kế kết hợp đường dạo bộ ven biển, kỳ vọng tạo cảnh quan sạch đẹp, chống triều cường và xói lở, đảm bảo an toàn cho du khách.

Hồi cuối tháng 9, bão Bualoi đổ bộ nhiều xã, phường của Nghệ An, gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng, làm sập nhiều công trình, nhà cửa, cột điện... Tại phường Cửa Lò, sóng liên tục đánh mạnh vào bờ, khiến khoảng 600 m kè bêtông bị phá hủy.

Kè biển Cửa Lò hư hỏng sau bão, ngày 18/10. Ảnh: Đức Hùng

Hệ thống kè có mặt trên rộng 4-5 m, phía dưới là bậc thang thoải xuống biển. Giữa tháng 10, công trình vẫn chưa được khắc phục. Hàng trăm tấm bêtông lát nền dài khoảng 3 m, rộng 1-2 m bị vỡ, đổ ngổn ngang, xếp chồng lên nhau. Nhiều tấm bị sụt xuống biển, số khác bị đẩy lên bờ cát, trơ lõi sắt thép.

Tại chân kè, nhiều vị trí gãy thành từng khúc, phần nền phía trong bị xói lở, tạo lỗ hổng lớn rộng 5-7 m2. Hàng chục cột đèn chiếu sáng dọc kè cũng bị gió quật gãy, nhiều cấu kiện bị gạch đá và cát vùi lấp.

"Chúng tôi rất lo lắng, mong công trình sớm được khắc phục. Nếu để lâu, sóng đánh sâu vào bờ sẽ gây hư hỏng thêm, phát sinh chi phí lớn", ông Nguyễn Văn Lâm, một chủ nhà hàng ở ven biển Cửa Lò, nói.

Kè biển hơn 40 tỷ đồng vỡ nát sau mưa bão Hiện trạng kè biển ở khu du lịch Cửa Lò, tháng 10/2025. Video: Đức Hùng

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò cho biết đoạn kè có ba vị trí bị sóng đánh vỡ, tổng chiều dài khoảng 600 m. Công trình được thiết kế là kè cấp 4, chịu được bão cấp 10 và nước biển dâng cao, song bão Bualoi cấp 11 với sóng dữ dội đã khiến kết cấu không trụ nổi.

Ngoài công trình trên, đoạn kè biển dài hơn 3 km cùng nằm ở phường Cửa Lò, vốn đầu tư 123 tỷ đồng, do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng giữa năm 2024, cũng bị sụt lún, nứt gãy hơn 40 m sau bão Bualoi.

"Cần khoảng 40 tỷ đồng để xây lại tuyến kè và một số hạng mục trên đường Bình Minh phục vụ mùa du lịch 2026. Địa phương đã làm hồ sơ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí khắc phục", lãnh đạo phường Cửa Lò nói.

Nền kè bị xói lở, tạo lỗ hổng lớn sau khi các tấm bêtông đặt ở phía trên bị vỡ. Ảnh: Đức Hùng

Biển Cửa Lò cách phường Trường Vinh - trung tâm của tỉnh Nghệ An khoảng 10 km, cách Hà Nội hơn 300 km, là điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, mỗi mùa hè đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An cuối tháng 9 làm 4 người chết, 14 người bị thương, hơn 61.000 ngôi nhà tốc mái, hàng chục nghìn hecta cây trồng, rừng và thủy sản hư hại. Toàn tỉnh có gần 400.000 con gia cầm, hơn 1.200 gia súc chết hoặc bị cuốn trôi; 45 trường còn ngập, 332 trường tốc mái, hư hỏng. Gần 500 m đê biển, hơn 1.000 m kè và 26 km kênh mương sạt lở; 29 điểm ách tắc giao thông, nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2.100 tỷ đồng.

Đức Hùng