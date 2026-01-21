Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada dự Diễn đàn Kinh tế thế giới

Thụy SĩCa sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh dấu lần đầu xuất hiện tại sự kiện lớn.

Ngày 20/1, Katy Perry cùng ông Justin Trudeau tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm (Global Soft Power Summit) - thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Theo People, cả hai nắm tay nhau khi ngồi ở hàng ghế đầu tại sự kiện. Ca sĩ lắng nghe bài phát biểu của cựu Thủ tướng Canada, trong đó ông kể về buổi hẹn hò với một cô gái Mỹ tại một quán bar trên sân thượng ở Montréal (Canada) gần đây. Một số trang báo quốc tế như Instyle cho rằng ông đang nhắc đến Katy Perry.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau tay trong tay khi tham dự sự kiện tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: AP

Lần đầu cả hai xuất hiện trong một sự kiện lớn với tư cách người yêu kể từ khi công khai chuyện tình hồi tháng 10/2025 - trùng dịp sinh nhật lần thứ 41 của Katy Perry. Cặp sao vướng tin hẹn hò từ cuối tháng 7 cùng năm, sau khi paparazzi phát hiện họ ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Montréal. Cô bắt đầu mối quan hệ với ông Trudeau sau khi hủy hôn bạn trai lâu năm - diễn viên Orlando Bloom - hồi tháng 6/2025.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Katy Perry thi thoảng đăng ảnh chụp cùng người yêu lên Instagram. Đầu tháng 1, ca sĩ chia sẻ loạt ảnh ghi lại những kỷ niệm đẹp trong lễ Giáng sinh vừa qua, bao gồm hình cô hôn má người yêu bên bờ biển. Trước đó, cô cũng đăng nhiều hình, video hai người hẹn hò ở Tokyo, Nhật Bản, đầu tháng 12/2025. Cũng trong dịp này, ông Justin Trudeau cùng bạn gái đến thăm vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Katy Perry và ông Justin Trudeau đi ăn sushi cùng nhau Katy Perry và ông Justin Trudeau đi ăn sushi cùng nhau trong chuyến đi chơi ở Nhật Bản tháng 12/2025. Video: Instagram/ Katy Perry

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Perry và Orlando Bloom - có với nhau một con gái tên Daisy, năm tuổi. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Phương Thảo (theo People)