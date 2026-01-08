Katy Perry đăng ảnh hôn cựu Thủ tướng Canada

Ca sĩ Katy Perry đăng ảnh hôn người yêu - cựu Thủ tướng Justin Trudeau - trong kỳ nghỉ cuối năm 2025.

Trên Instagram ngày 7/1, ca sĩ Katy Perry đăng loạt ảnh ghi lại những kỷ niệm bên gia đình và bạn bè trong mùa lễ Giáng sinh vừa qua. Một trong số đó là bức hình cô hôn má người yêu - cựu Thủ tướng Justin Trudeau - khi cả hai đứng bên bờ biển. Ngoài ra, cô khoe dây chuyền có mặt hình lá phong - biểu tượng của quê hương ông Trudeau.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau bên bờ biển lúc hoàng hôn. Ảnh: Instagram/ Katy Perry

Katy Perry và ông Justin Trudeau công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2025 - trùng dịp sinh nhật lần thứ 41 của nghệ sĩ, sau nhiều tháng vướng tin yêu nhau. Đầu tháng 12/2025, nghệ sĩ lần đầu đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân, chia sẻ video và hình chụp cả hai hẹn hò ở Tokyo, Nhật Bản. Khi đó, cô vừa hoàn thành chặng lưu diễn The Lifetimes Tour tại đất nước này.

Katy Perry hiện nghỉ ngơi sau khi kết thúc tour diễn vào ngày 7/12/2025. Một tháng qua, cô không chỉ ở bên bạn trai mà còn dành thời gian cho Daisy - con chung với tài tử Orlando Bloom. Dịp Giáng sinh, cô và người cũ đưa con đi chơi tại vườn thông, trượt băng và ăn tối với Flynn - con riêng của Orlando Bloom và vợ cũ Miranda Kerr.

Katy và Orlando hủy hôn tháng 7/2025 sau gần 10 năm bên nhau, tuyên bố duy trì tốt mối quan hệ vì con cái. Nguồn tin của People cho biết cặp sao quyết tâm gìn giữ tình cảm gia đình.

Katy Perry đi trượt băng cùng con gái và bạn trai cũ Katy Perry và Orlando Bloom nắm tay bé Daisy, sáu tuổi, khi cả ba người trượt băng. Video: Instagram/ Katy Perry

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cả hai có chung một con gái tên Daisy, năm tuổi.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Phương Thảo (theo People)