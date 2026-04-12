Katy Perry dự sự kiện cùng cựu Thủ tướng Canada

MỹCa sĩ Katy Perry và bạn trai - cựu Thủ tướng Justin Trudeau - là khách mời trong sự kiện riêng tư của Netflix.

Theo PageSix, cả hai góp mặt tại sự kiện quảng bá mùa hai loạt phim Beef, được tổ chức tại một dinh thự ở Montecito (California), tối 11/4 giờ địa phương (sáng 12/4 giờ Hà Nội).

Katy Perry và Justin Trudeau đều chọn phong cách tối giản. Ca sĩ diện váy trắng với thiết kế cổ cao, còn ông Trudeau phối áo khoác dạ tối màu, áo sơ mi tông xanh olive và quần jeans.

Ông Justin Trudeau, Katy Perry chụp ảnh vợ chồng giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos. Ảnh: Netflix

Buổi tiệc quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới giải trí và truyền thông, trong đó có vợ chồng công tước xứ Sussex Harry - Meghan, giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos và vợ, bà Nicole Avant.

Tháng 10/2025, hai người công khai chuyện tình cảm dịp sinh nhật của Katy Perry. Trước đó ba tháng, hai người liên tục vướng tin hẹn hò do thường xuất hiện cùng nhau. Mối quan hệ càng gây chú ý khi Daily Mail tung bộ ảnh cặp sao ôm hôn trên du thuyền của Perry ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California. Dù vậy, họ không xác nhận chuyện yêu nhau.

Theo nguồn tin của People, họ đến với nhau nhờ sự kiên trì của ông Justin Trudeau. Ban đầu, Katy Perry không có ý định tìm tình yêu mới, nhưng cựu thủ tướng nhiều lần thể hiện bản thân rất muốn gặp cô. Ông được cho bay khắp thế giới để dành thời gian bên ca sĩ khi cô đi lưu diễn. "Katy Perry cảm động trước nỗ lực của ông ấy", người này nói thêm.

Đầu năm nay, Perry và ông Trudeau dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh dấu lần đầu xuất hiện tại sự kiện lớn. Cô thỉnh thoảng đăng ảnh hẹn hò cùng người yêu lên Instagram.

Kể từ khi bên Katy Perry, ông Trudeau thường xuyên đi du lịch, dự sự kiện lớn nhỏ cùng cô. Gần đây, cả hai đi nghỉ dưỡng tại California cùng bé Daisy - năm tuổi, con gái riêng của Perry và bạn trai cũ Orlando Bloom.

Katy Perry và ông Justin Trudeau đi ăn sushi cùng nhau Buổi hẹn hò ở nhà hàng sushi tại Tokyo (Nhật Bản) của Katy Perry và bạn trai. Video: Instagram Katy Perry

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống. Ngoài Xavier, cả hai còn hai người con là Ella-Grace Trudeau, 17 tuổi, và Hadrien Trudeau, 12 tuổi.

Cát Tiên (theo PageSix)