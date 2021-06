Kate Winslet từng từ chối chỉnh sửa cảnh 'nóng'

Minh tinh Kate Winslet cho biết từng phản đối một đạo diễn muốn dùng kỹ xảo chỉnh hình ảnh cơ thể cô thon gọn hơn trong một cảnh "nóng".

Ngày 1/6, theo The Guardian, đạo diễn Craig Zobel của Mare of Easttown - series phim hình sự Kate Winslet đóng chính - từng muốn dùng kỹ xảo chỉnh lại vòng bụng quá khổ của diễn viên trong một cảnh nhạy cảm. Cô đáp lại: "Đố anh dám". Diễn viên từng hai lần gửi trả poster quảng bá phim vì cho rằng hình ảnh của cô bị chỉnh sửa quá mức.

Tạo hình Kate Winslet trong phim mới - "Mare of Easttown". Ảnh: HBO.

Kate Winslet cho biết: "Tôi với nói họ: Mọi người ơi, tôi biết khóe mắt mình có bao nhiêu nếp nhăn mà, làm ơn hãy giữ nguyên như thế". Diễn viên 46 tuổi muốn thể hiện nhân vật của cô - Mare Sheehan, một nữ thám tử trung niên - một cách tự nhiên để khán giả đồng cảm với vai diễn.

Diễn viên được chồng ủng hộ khi nhận vai mới. Ban đầu, cô băn khoăn vì nhân vật có tính cách phức tạp: thích những cuộc tình một đêm dù đã làm bà ngoại. Cô nói: "Đó là một phụ nữ phóng khoáng, không hoàn hảo, với một vóc dáng, cơ thể tương đồng với tuổi tác, cuộc đời, gốc gác của cô ấy. Tôi nghĩ chúng ta đang thiếu dạng vai này". Kate Winslet cũng thừa nhận ngại đóng cảnh khỏa thân. Diễn viên cho biết lý do không phải ở chuyện tuổi tác, mà sợ khán giả sẽ nghĩ cô lạm dụng cảnh "nóng".

Trước đây, ở tuổi đôi mươi, Kate Winslet từng nhiều lần đối diện những lời bình phẩm tiêu cực về cân nặng. Sau đó, cô lên tiếng và được nhiều người khen dũng cảm, thẳng thắn. "Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân", cô nói.

Trailer "Mare of Easttown" Trailer "Mare of Easttown". Video: HBO.

Kate Elizabeth Winslet sinh năm 1975 tại Berkshire, Anh. Cha cô là diễn viên không gặp thời, phải lao động tay chân để nuôi sống gia đình. Cô từng học tại Trường Kịch nghệ Redroofs thuộc thành phố Maidenhead. Vẻ đẹp sang trọng của Winsle dần khiến các đạo diễn chú ý. Năm 1995, cô tham gia Sense and Sensibility trong vai Marianne Dash Wood, Lý An đạo diễn. Năm 1997, cô tham gia Titanic - phim được giới báo đài ca ngợi là một trong những bom tấn vĩ đại nhất mọi thời đại, trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của Winslet và Leonardo DiCaprio. Năm 2008, phim The Reader giúp Kate Winslet thắng giải Oscar, hạng mục Nữ chính Xuất sắc. Gần ba thập niên đóng phim, cô được đánh giá cao bởi các vai có diễn biến tâm lý, tính cách phức tạp.

Tam Kỳ (theo Guardian)