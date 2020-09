Kate Winslet - 'bông hồng Anh đa sắc'

Vẻ đẹp sang trọng của Winsle dần khiến các đạo diễn chú ý. Năm 1995, cô tham gia "Sense and Sensibility" trong vai Marianne Dash Wood, Lý An đạo diễn. Nhân vật của cô là mẫu phụ nữ luôn lý tưởng hóa tình yêu, trái ngược với người chị gái đầy lý trí - Elinor (Emma Thompson). Năm 1996, cô trượt đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, bù lại, thắng hạng mục tương tự ở Giải Điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Quốc (BAFTA). Ảnh: The Sweetest Melody.