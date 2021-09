Kate Winslet thắng Emmy 2021

Minh tinh Kate Winslet giành tượng vàng cho vai Mare Sheehan trong loạt phim "Mare of Easttown" tại giải thưởng truyền hình lớn nhất Mỹ.

Trong sự kiện Primetime Emmy lần 73 tối 20/9 (giờ địa phương), Winslet được gọi tên ở hạng mục "Nữ chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình". Trên sân khấu, cô không tin mình chiến thắng, liên tục gọi mẹ và cảm ơn mọi người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, diễn viên nói: "Tôi chỉ muốn cảm ơn những đồng nghiệp được đề cử cùng tôi trong suốt thập niên, điều đó cho thấy phụ nữ luôn chống lưng cho nhau. Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ các bạn. Tôi tự hào về tất cả".

Kate Winslet vượt qua các đối thủ như Michaela Coel (I May Destroy You), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision) và Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit). Trước đó, tờ IndieWire nhận xét hạng mục khó đoán vì các ứng viên đều xứng đáng. Tuy nhiên, Kate Winslet và Anya Taylor-Joy là hai cái tên sáng giá nhất. Vai Beth Harmon của Taylor-Joy trong The Queen's Gambit từng giúp nữ diễn viên sinh năm 1996 đoạt Quả Cầu Vàng và SAG đầu năm. Trong khi phim của Kate Winslet phát hành sau, vai diễn của cô chỉ mới thắng giải Gold Derby, nhưng được giới phê bình đánh giá cao.

Trailer "Mare of Easttown" - Kate Winslet Trailer "Mare of Easttown". Video: Youtube HBO

Trong Mare of Easttown, Kate Winslet vào vai nữ thám tử sống tại thị trấn nhỏ vùng Pennsylvania phải điều tra vụ án mạng ở địa phương. Loạt phim cũng là một trong những ứng viên mạnh năm nay với 16 đề cử, giành bốn tượng vàng. Bên cạnh Kate Winslet, Evan Peters và Julianne Nicholson lần lượt thắng nam và nữ phụ xuất sắc ở hạng mục "Series ngắn tập/phim truyện truyền hình". Loạt phim còn đoạt giải "Thiết kế sản xuất".

Năm nay, Netflix đại thắng với hai phim The Crown và The Queen's Gambit. Trong đó, The Crown đoạt 11 trên tổng 24 đề cử, giành hết giải chính trong hạng mục, đồng thời trở thành phim đầu tiên của Netflix thắng "Series chính kịch xuất sắc" tại Emmy. The Queen's Gambit thắng 11 trên tổng 18 đề cử, bao gồm "Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắc" và các giải đạo diễn, thiết kế sản xuất, âm nhạc, quay phim...

Ở hạng mục hài kịch, Ted Lasso dẫn đầu với bảy trên tổng số 20 đề cử, giành gần hết giải chính gồm "Series hài kịch xuất sắc", nam chính cho Jason Sudeikis, nam phụ cho Brett Goldstein và nữ phụ cho Hannah Waddingham.

Emmy là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Mỹ. Sự kiện lần 73 vinh danh các phim truyền hình chiếu từ ngày 1/6/2020 đến 31/5 năm nay.

Các giải chính ở Emmy 2021 Chính kịch Series xuất sắc: The Crown Nam chính: Josh O'Connor (The Crown) Nữ chính: Olivia Colman (The Crown) Nam phụ: Tobias Menzies (The Crown) Nữ phụ: Gillian Anderson (The Crown) Hài kịch Series xuất sắc: Ted Lasso Nam chính: Jason Sudeikis (Ted Lasso) Nữ chính: Jean Smart (Hacks) Nam phụ: Brett Goldstein (Ted Lasso) Nữ phụ: Hannah Waddingham (Ted Lasso) Thể loại khác Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắc: The Queen's Gambit Nam chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Ewan McGregor (Halston) Nữ chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Kate Winslet (Mare of Easttown) Nam phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Evan Peters (Mare of Easttown) Nữ phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Sơn Phước (theo Variety)