Kate Winslet hóa thân phóng viên ảnh chiến trường

Minh tinh Kate Winslet vào vai người mẫu, phóng viên ảnh chiến trường Lee Miller - nổi tiếng với bức ảnh khỏa thân trong bồn tắm của Hitler.

Theo Hollywood Reporter, bộ phim với nhan đề Lee, dự kiến bắt đầu bấm máy từ mùa xuân năm sau. Kate Winslet tái hợp biên kịch Liz Hannah, từng cùng làm việc trong phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Minh tinh Titanic cho biết hâm mộ tài năng của Liz Hannah và háo hức trước cơ hội tái hợp lần này.

Kate Winslet tại lễ trao giải BAFTA 2016. Ảnh: Reuters.

Lee xoay quanh hành trình Lee Miller từ một người mẫu triển vọng trở thành phóng viên nổi danh trong Thế chiến Hai. Bà sinh năm 1907 tại Mỹ. Năm 19 tuổi, Miller bắt đầu làm mẫu thời trang tại New York, thường xuất hiện trên tạp chí Vogue. Năm 1929, bà tạm gác công việc chuyển tới Paris học nhiếp ảnh. Khi chiến tranh thế giới lần hai nổ ra tại châu Âu, Miller không trở lại Mỹ mà xung phong làm phóng viên chiến trường cho Vogue.

Phòng tắm Hitler là bức ảnh nổi tiếng nhất của nữ nghệ sĩ, chụp tại nhà riêng ở Munich của lãnh đạo phát xít ngày 30/4/1945 (ngày Adolf Hitler tự sát tại Berlin). Lúc đó, Lee Miller và đồng nghiệp David E. Scherman bám theo quân đội Mỹ và phát hiện căn hộ. Bà cho biết đã dùng bồn tắm và ngủ trên giường của Hitler sau khi chụp bức ảnh.

Bức ảnh "Phòng tắm Hitler" của Lee Miller, do cộng sự của bà chụp. Ảnh: Telegraph.

Kate Winslet và Liz Hannah hứng thú với câu chuyện của Lee Miller và hào hứng khi được làm phim về bà. Kịch bản được xây dựng dựa trên cuốn sách The Lives of Lee Miller do Anthony Penrose, con trai người mẫu viết.

Kate Winslet sinh năm 1975, là diễn viên nổi tiếng người Anh. Năm 1997, cô nổi danh toàn cầu với vai chính trong Titanic, đóng cùng Leonardo DiCaprio. Winslet thường thủ vai những phụ nữ phải sống trong sợ hãi, lo lắng. Trong gần ba thập kỷ hoạt động, diễn viên đoạt nhiều giải thưởng lớn như Oscar, BAFTA, Emmy hay Grammy.

Trailer phim 'Titanic' Kate Winslet trong "Titanic". Video: Paramount.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)