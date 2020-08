Kate Winslet hôn Saoirse Ronan trong trailer "Ammonite" - phim về tình yêu đồng giới, ra rạp tháng 11.

Ngày 25/8, trailer phim ra mắt trên Youtube, khiến khán giả bất ngờ với nụ hôn và cảnh thân mật của hai nhân vật nữ chính. Nhiều người nhận xét cặp diễn viên ăn ý, cuốn hút trong từng cảnh phim. Tác phẩm được so sánh với Portrait of a lady on fire, phim về tình yêu đồng giới từng đoạt giải Queer Palm tại Liên hoan phim Cannes năm 2019.

Kate Winslet đóng vai đồng tính trong 'Ammonite' Trailer "Ammonite". Ngoài Kate Winslet và Saoirse Ronan, phim còn quy tụ dàn diễn viên như: Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu và Fiona Shaw... Video: Youtube Movieclips Trailers.

Indiewire nhận định Ammonite là ứng cử viên sáng giá cho mùa Oscar. Tác phẩm dự định chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes và Telluride năm nay nhưng hủy do dịch. Sắp tới, phim công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9. Đại diện ban tổ chức - nhà phê bình Cameron Bailey - khen Kate Winslet - người từng thắng giải Oscar với The Reader (2008) - thể hiện xuất sắc nhân vật.

Tác phẩm có bối cảnh năm 1840, tại vùng ven biển Lyme Regis, phía Nam nước Anh. Kate Winslet hóa thân Mary Anning - nhà nghiên cứu sinh vật cổ có thật trong lịch sử. Trong phim, cô để lại sau lưng sự nghiệp ở lĩnh vực địa chất học, về quê nhà - vùng biển phía Nam - đi tìm những hóa thạch dưới biển và chăm sóc người mẹ ốm. Charlotte Murchison - một người vợ mắc trầm cảm (Saoirse Ronan thủ vai) - được chồng gửi đến ở cùng Mary, trở thành người phụ việc. Hai người ban đầu không hợp nhau vì địa vị xã hội và tính cách, nhưng dần gắn kết, chia sẻ nỗi cô đơn và nhìn nhận nhau như bạn đời với cảm xúc tình yêu cháy bỏng.

Kate Winslet (44 tuổi) và Saoirse Ronan (26 tuổi) có nhiều cảnh tình cảm trong "Ammonite". Ảnh: See Saw Films.

Francis Lee, từng nhận danh hiệu Đạo diễn xuất sắc tai Sundance Film Festival (2017), thực hiện phim. Ông thắng giải nhờ vào phim dài đầu tay God's Own Country - tác phẩm cảm động về chuyện tình đồng tính nam. Trong phim mới, đạo diễn chủ đích đặt bối cảnh vào thời kỳ xã hội còn định kiến và phân biệt giai cấp, thương xót thân phận phụ nữ bị đàn ông xem như vật sở hữu và đặt ở vị thế thấp hơn. Tình yêu đồng giới giữa hai phụ nữ là hoàn toàn xa lạ và không nhận được sự ủng hộ thời bấy giờ. Trên Weekly Entertainment, Lee cho biết qua phim ông muốn gieo hy vọng, truyền tải sự tin tưởng vào sức mạnh tình yêu, sự kết nối từ tâm hồn - điều nâng đỡ con người vượt qua nghịch cảnh.

Theo Guardian, người nhà không chấp nhận phim thể hiện hình tượng Mary Anning là đồng tính nữ. Trên Twitter, đạo diễn giải thích ông không phim tiểu sử mà chỉ được gợi cảm hứng từ các tình tiết có thật, từ đó, thể hiện góc nhìn của ông qua màn ảnh. Lee tìm hiểu kỹ nhân vật và giai đoạn lịch sử để khai thác các khía cạnh xã hội, tầng lớp, giới tính và khuynh hướng tính dục.

Quỳnh Quyên (Theo Indiewire)