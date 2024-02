Kanye West 'đá xoáy' Taylor Swift

Kanye West nhắc đến Taylor Swift trong ca khúc mới "Carnival" với lời lẽ khiếm nhã.

Theo Variety, bài hát mới của rapper nằm trong album Vultures 1, phát hành hôm 10/2. Kanye West dùng ca từ gợi dục, nhiều lần nhắc đến chuyện ân ái. Trong một câu, West viết: "Tôi đã tạo ra sáu Taylor Swift" (I made six Taylor Swift). Trong bài hát, rapper cũng nhạo báng phong trào Me Too, so sánh mình với R. Kelly, Bill Cosby và Puff Daddy, những người từng bị buộc tội tấn công tình dục.

Hành động của West khiến nhiều fan của Taylor Swift bất bình. Trên X, họ đồng loạt đăng các bài viết phản đối rapper, bảo vệ thần tượng.

Mối bất hòa giữa Taylor Swift và Kanye West bắt đầu từ năm 2009, khi rapper giật micro, phá hỏng màn phát biểu nhận giải của nữ ca sĩ tại VMAs, vì cho rằng Beyonce là người xứng đáng hơn.

West và Swift trên sân khấu VMAs 2009. Ảnh: AP

Trong bài hát Famous (2016), Kanye viết về Taylor Swift: "Tôi cảm thấy mình và Taylor có thể quan hệ tình dục. Tại sao ư? Vì tôi khiến con khốn đó nổi tiếng". Rapper nói Taylor đã đồng ý với lời bài hát nhưng cô phủ nhận.

Sau đó, Kim Kardashian - vợ của West khi ấy - tung video cuộc trò chuyện dài 25 phút giữa hai nghệ sĩ. Trong video, rapper bàn với Taylor phần lời song không đề cập đến cụm "con khốn". Cô vui vẻ khi nghe câu hát và cho rằng nó không xúc phạm, nói Kanye nên gửi ca khúc khi hoàn thiện để cân nhắc. Phần ca từ về cô trong Famous khi phát hành khác với nội dung hai người trao đổi, khiến Taylor bức xúc.

Ca sĩ cho biết Kim ghi âm trái phép cuộc trò chuyện. Tại California, việc ghi âm hoặc nghe trộm mà không có sự đồng ý của những người tham gia hội thoại là phạm pháp. Theo Taylor, đoạn ghi âm đã bị Kim chỉnh sửa và dàn dựng, biến cô thành kẻ dối trá. Sau sự việc, một thời gian truyền thông và khán giả chỉ trích Taylor là con rắn, ám chỉ tính cách nham hiểm. Năm 2017, Taylor Swift ra mắt MV Look What You Made Me Do, được cho là lời đáp trả West và Kardashian.

Trong bài phỏng vấn với Time khi được chọn là Nhân vật của năm 2023, Taylor Swift nhớ lại quãng thời gian đen tối sau khi bị tẩy chay, gọi là rắn độc vì đoạn ghi âm của Kim: "Sự nghiệp của tôi đã bị tước đoạt. Chưa bao giờ tôi suy sụp tinh thần như vậy. Tôi chuyển đến một quốc gia khác, không rời căn nhà thuê trong một năm, sợ phải nói chuyện điện thoại. Tôi xa lánh hầu hết mọi người vì không còn tin tưởng ai".

Taylor nói thêm rằng sau nhiều năm, cô rút ra được bài học: "Chẳng ý nghĩa gì khi cố gắng đánh bại kẻ thù. Rác luôn tự đào thải".

MV Look What You Made Me Do MV "Look What You Made Me Do" - lời Taylor Swift đáp trả dư luận và kẻ thù sau bê bối năm 2016. Video: YouTube Taylor Swift

Kanye West, 48 tuổi, là rapper nổi tiếng nhưng nhiều tai tiếng của làng giải trí nước Mỹ. Anh nhận được 24 giải Grammy trong sự nghiệp. Bên cạnh âm nhạc, Kanye West cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Rapper là chồng cũ của Kim Kardashian (2014-2022). West từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện Eras Tour "càn quét" thế giới, giúp cô trở thành tỷ phú.

Thanh Thanh (theo Variety)