Kane tuyên chiến với PSG

ĐứcTiền đạo Harry Kane tự tin Bayern có thể đánh bại mọi đối thủ, sau khi loại Real Madrid ở tứ kết Champions League.

Hiệp một trận đại chiến tại Allianz Arena hôm 15/4 diễn ra hấp dẫn. Real hai lần vượt lên nhờ cú đúp của Arda Guler, nhưng Bayern đều nhanh chóng gỡ hòa nhờ công Aleksandar Pavlovic và Harry Kane. Phút 42, đến lượt Kylian Mbappe lập công, giúp Real lần thứ ba vượt lên và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Harry Kane dứt điểm ghi bàn trong trận Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: FC Bayern

Hiệp hai diễn ra cân bằng, cho đến khi Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ tranh cãi ở phút 86. Bayern tận dụng lợi thế hơn người để ghi liền hai bàn từ những siêu phẩm của Luis Diaz, Michael Olise để thắng ngược 4-3, qua đó vào bán kết với tổng tỷ số 6-4. Bayern trở thành CLB thứ hai từng bị dẫn ba lần trong một trận mà vẫn thắng ở Champions League, sau khi Man Utd - CLB làm điều tương tự trước chính Real ở tứ kết hồi tháng 4/2003.

"Thật sự là một trận đấu điên rồ. Với tính chất của một trận tứ kết lớn, những diễn biến lên xuống, đặc biệt trong hiệp một, là điều rất hiếm thấy", Kane nói sau trận. "Hiệp một khá hỗn loạn, chúng tôi khởi đầu theo cách tệ nhất có thể nhưng đã chiến đấu để trở lại. Sang hiệp hai, toàn đội kiên nhẫn hơn và tận dụng được cơ hội vào cuối trận".

Ở bán kết, Bayern sẽ gặp PSG - nhà ĐKVĐ vừa đè bẹp Liverpool với tổng tỷ số 4-0 ở tứ kết. Kane đánh giá cao PSG, nhưng tự tin về cơ hội đi tiếp của Bayern. "PSG là một trong những đội mạnh nhất châu Âu, nhà ĐKVĐ", trung phong người Anh nói. "PSG chơi áp sát quyết liệt, sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng Bayern cũng rất tự tin và tin rằng có thể hạ mọi đối thủ nếu chơi đúng phong độ".

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany nhấn mạnh yếu tố cảm xúc và bản lĩnh tinh thần của các học trò. Ông cho biết Bayern kiểm soát bóng tốt và luôn có cảm giác có thể ghi thêm bàn, nhưng không bao giờ được phép lơi lỏng trước Real. "Tôi tự hào khi đội bóng liên tục gỡ hòa. Điều quan trọng là các cầu thủ đã chơi không sợ hãi và thể hiện điều đó trên sân. Chúng tôi đã cống hiến tất cả", chiến lược gia người Bỉ chia sẻ.

Khi được hỏi liệu PSG có phải thử thách lớn hơn Real hay không, Kompany tỏ ra thận trọng: "Đây là hai trong số những đội bóng mạnh nhất thế giới rất khó so sánh. Nhưng chắc chắn Bayern sẽ phải chơi với phong độ cao nhất nếu muốn đánh bại họ".

Manuel Neuer thì tự trách bản thân vì pha chuyền hỏng khiến Bayern thủng lưới ngay giây thứ 35, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội. "Đó là một đêm Champions League đúng nghĩa. Chúng tôi kiên nhẫn chờ cơ hội và đã tận dụng được. Cuối cùng, Bayern xứng đáng chiến thắng", thủ thành người Đức bày tỏ.

Neuer mừng vé vào bán kết Champions League Manuel Neuer mừng sau tiếng còi mãn cuộc.

Joshua Kimmich cũng nhìn nhận trận đấu có nhiều sai sót, nhưng Bayern đã biết cách vượt qua. "Chúng tôi không đạt phong độ tốt nhất, mắc nhiều lỗi, nhưng điều quan trọng là chiến thắng. PSG đang có phong độ cao và những lần gặp họ luôn rất căng thẳng", tiền vệ người Đức cho biết.

Mùa này, Bayern đang hướng tới cú ăn bốn. Bên cạnh Champions League, họ đã đoạt Siêu Cup Đức, đang dẫn đầu Bundesliga và sẽ gặp Bayer Leverkusen ở bán kết Cup Quốc gia ngày 22/4. Riêng tại Bundesliga, "Hùm xám" đã chạm cột mốc 105 bàn sau 29 vòng, vượt xa kỷ lục tồn tại suốt 54 năm.

Hồng Duy (theo ESPN, FC Bayern)