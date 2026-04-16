HLV Real: 'Trọng tài phá hủy cặp đấu với Bayern'

ĐứcHLV Alvaro Arbeloa chỉ trích trọng tài sau khi Real thua Bayern 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League, cho rằng thẻ đỏ của Eduardo Camavinga đã phá hủy toàn bộ trận đấu.

Trận cầu tại Allianz Arena khép lại với kịch bản giàu cảm xúc, nơi hai đội rượt đuổi tỷ số trước khi Bayern thắng 4-3, và chung cuộc 6-4. Tuy nhiên, Real không phục kết quả này, đặc biệt ở quyết định truất quyền thi đấu Camavinga phút 87, khiến đội khách thủng liên tiếp hai bàn trong những phút cuối.

Phát biểu trên Movistar+, Arbeloa tỏ ra bức xúc. "Rõ ràng là như vậy. Trọng tài không thể đuổi một cầu thủ vì tình huống như thế", ông nói. "Trọng tài thậm chí còn không biết cậu ấy đã phải nhận thẻ vàng trước đó, và ông ta đã phá hủy một cặp đấu rất đẹp, rất cân bằng, đúng vào cao trào".

Trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ cho Camavinga (trái) trong trận Bayern Munich thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: UEFA

Camavinga vào sân phút 61 thay Brahim Diaz và nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 78 vì kéo ngã Jamal Musiala để chống phản công. Phút 86, anh phạm lỗi với Harry Kane, rồi cầm bóng theo như để câu giờ. Trọng tài Slavko Vincic lập tức rút thẻ vàng cho tiền vệ Pháp rồi quay đi, như thể quên rằng cầu thủ này đã bị phạt trước đó. Một lúc sau, trọng tài mới rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Camavinga.

Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Real. Theo Arbeloa, trọng tài người Slovenia đã không kiểm soát được trận đấu. "Không ai hiểu vì sao một cầu thủ lại bị đuổi vì pha bóng như vậy", HLV 43 tuổi nói thêm. "Tôi nghĩ trọng tài rút thẻ vì ông ta không biết đó là thẻ vàng thứ hai. Các cầu thủ Bayern phải nhắc ông ta. Nhưng như thế còn tệ hơn, vì là một sai lầm kép".

Trước khi Camavinga rời sân, trận đấu diễn ra với tốc độ cao và thế trận giằng co. Real thậm chí ba lần vượt lên tại Allianz Arena, với cú đúp của Arda Guler và bàn thắng của Kylian Mbappe.

Arbeloa cho rằng các học trò đã chơi trận hay bậc nhất mùa giải. "Đây là trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ", ông nói thêm. "Tôi cảm thấy tiếc cho những nỗ lực của các học trò. Chúng tôi có cơ hội ghi thêm bàn. Trước khi họ ghi bàn quyết định, chúng tôi định thay người. Nhưng sau đó, trận đấu kết thúc", ông nói.

Camavinga rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu. Ảnh: AS

Ngay sau khi mất người, Real nhanh chóng phải trả giá. Phút 89, Luis Diaz ghi bàn đưa Bayern vượt lên, trước khi Michael Olise ấn định chiến thắng ở phút cuối. Trong phòng thay đồ, không khí được Arbeloa mô tả là "rất đau đớn". Ông thừa nhận đội bóng bị tổn thương nặng nề, không chỉ vì trận thua, mà vì cách thất bại. Sau trận, Guler còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng.

HLV người Tây Ban Nha cũng nhiều lần nhắc lại cảm giác "bất công và tức giận", vì Real thua vì những yếu tố không thể kiểm soát. "Chúng tôi không thể kiểm soát được những quyết định của trọng tài", ông nói tiếp. "Thất bại quá đau, vì Real không thể giành danh hiệu thứ 16 mùa này".

Dù vậy, HLV người Tây Ban Nha vẫn cố gắng bảo vệ các cầu thủ. Ông khẳng định toàn đội đã cống hiến cật lực và xứng đáng nhận được sự tôn trọng. "Chúng tôi trở về Madrid với niềm tự hào, vì đã chiến đấu hết mình. Tôi luôn chịu trách nhiệm về thất bại, nhưng các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể", ông chia sẻ.

Chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ Real sau trận. Khi được hỏi về tương lai, Arbeloa tỏ ra bình thản. Ông cho biết không lo lắng về vị trí của bản thân, và sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ ban lãnh đạo. "Tôi là người của CLB. Tôi không lo cho bản thân, mà lo cho Real Madrid. Điều duy nhất tôi muốn là đội bóng tiếp tục chiến thắng", Arbeloa nhấn mạnh.

Thắng Real cả hai lượt, Bayern vào bán kết gặp đương kim vô địch PSG, lượt đi tại Paris tối 28/4 và lượt về sau đó một tuần ở Munich. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Atletico Madrid và Arsenal.

Hoàng An (theo AS, Marca)