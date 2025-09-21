Kaity Nguyễn: 'Mẹ truyền cảm hứng tôi đóng tiếp viên hàng không'

Kaity Nguyễn, 26 tuổi, lấy cảm hứng đóng phim hành động "Tử chiến trên không" từ người mẹ từng làm tiếp viên hàng không.

Trong phim đề tài không tặc, Kaity Nguyễn đóng vai chính - tiếp viên tên Trinh nỗ lực bảo vệ hành khách khi máy bay gặp nạn. Dịp này, cô nói về quá trình hóa thân nhân vật và câu chuyện làm nghề sau gần 10 năm theo đuổi diễn xuất.

- Chị đón nhận phản hồi về vai diễn ra sao khi lần đầu tiên đóng phim hành động?

- Sau buổi công chiếu ở TP HCM hôm 16/9, tôi trò chuyện với các cô chú trong phi hành đoàn - nhân chứng của vụ cướp máy bay có thật năm xưa. Cô Ngô Kim Thanh - tiếp viên trên chuyến bay - đánh giá tôi diễn nhập vai, khiến cô hồi hộp và bị cuốn theo nội dung. Cô nói dù câu chuyện của nhân vật Trinh không hoàn toàn giống những gì bản thân trải qua, một số tình huống khiến cô hồi tưởng về biến cố năm 1978.

Tôi biết ơn những lời nhận xét vì cả êkíp nỗ lực để tái hiện câu chuyện. Đóng phim này, tôi càng nể phục hơn cách các cô chú đã chiến đấu với nhóm không tặc trong gần một giờ sinh tử.

Diễn viên Kaity Nguyễn (phải) và bà Ngô Kim Thanh - cựu tiếp viên hàng không - ở buổi công chiếu. Ảnh: Thanh Huyền

- Chị lấy cảm hứng hóa thân nhân vật ra sao?

- Ngoài việc đọc thêm tài liệu, xem các video phỏng vấn về nguyên mẫu, tôi được truyền cảm hứng nhập vai nhờ mẹ. Thời trẻ, mẹ từng có thời gian làm tiếp viên hàng không trong nước, sau đó tiếp tục công tác tại một đơn vị dịch vụ hàng không, phục vụ dưới mặt đất. Thời gian đóng phim, tôi liên tục gọi điện thoại cho mẹ để xin tư vấn. Mẹ khuyên tôi thể hiện hình ảnh một tiếp viên luôn nở nụ cười, tâm lý thoải mái nhưng sẵn sàng dự phòng mọi tình huống.

Ngoài ra, tôi còn tham khảo một số người thân, họ hàng cũng từng làm tiếp viên. Khi xem phim, bố tôi ngạc nhiên vì con gái quá giống mẹ thời trẻ, từ đường nét đến trang phục.

Tạo hình Kaity Nguyễn (trái) và hình ảnh mẹ của diễn viên khi làm tiếp viên hàng không thời trẻ. Diễn viên cao 1,55 m. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Điều gì khiến chị nhận đóng vai Trinh, vốn là dạng vai khác hẳn hình ảnh trước đây của chị trên phim?

- Trước tiên là anh Hàm Trần. Tôi tin anh là một trong những đạo diễn có thể kể được những câu chuyện kịch tính, giàu cảm xúc. Ngoài ra, kịch bản về một phim dựa trên sự kiện có thật, từng gây chấn động lịch sử hàng không Việt Nam hấp dẫn tôi. Sự mạnh mẽ của nhân vật Trinh cuốn hút tôi. Ban đầu Trinh bị áp đảo và sợ hãi, trong những giờ phút gay cấn, bản năng sinh tồn giúp cô ấy vùng lên, quyết tâm bảo vệ hành khách, giúp chuyến bay hạ cánh an toàn.

Tác phẩm này có lẽ là phim tôi chịu bầm dập nhiều nhất từ trước đến nay. Mọi thứ đều được êkíp giữ ở mức an toàn, nhiều cảnh tôi không cần nhờ cascadeur. Tuy nhiên, có những cảnh khiến tôi gặp chấn thương, như sứt móng chân vì phải đá liên tục vào cánh cửa. Không gian khoang lái rất nhỏ nên việc đập đầu vào cạnh ghế là chuyện thường.

Một số cảnh vật lộn với Long - thủ lĩnh nhóm cướp, Thái Hòa có lỡ tay làm tôi đau. Sau đó, anh áy náy nhưng tôi động viên để cả hai hợp tác suôn sẻ. Ngoài ra, tôi và anh Thái Hòa từng đóng chung nhiều phim. Chúng tôi có sự tin tưởng, thoải mái để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Kaity Nguyễn (1:22) trong phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

- Một số ý kiến nhận xét vai của chị chưa nổi bật so với những gương mặt mới như Bảo Định, Trâm Anh. Chị nghĩ sao?

- Tôi không quá áp lực với những lời khen chê. Tôi hạnh phúc nếu trong đoàn có những diễn viên mới được khán giả yêu mến, chẳng hạn Bảo Định - đóng vai Sửu, con của Long, thành viên nhóm cướp. Sau khi đóng chung ở những cảnh Trinh bị Sửu tra tấn, tôi nói với Bảo Định: "Em rất ấn tượng với anh, và mong bộ phim sẽ đem lại những điều xứng đáng những gì anh đã làm". Người trẻ không có nhiều cơ hội đóng phim, những khoảnh khắc tỏa sáng lại càng hiếm hơn, nên tôi thực sự mừng cho họ.

Để điện ảnh Việt phát triển hơn, tôi nghĩ không chỉ nên dừng ở một số cá nhân, mà cả tập thể phải cùng tiến lên. Lúc mới vào nghề, nhờ được các cô chú, anh chị nắm tay dìu dắt, tôi mới trưởng thành, được tham gia các dự án lớn như hôm nay.

- Nhiều phim Việt thành công gần đây, như "Mưa đỏ", có dàn diễn viên trẻ góp phần. Chị nghĩ gì về điều này?

- Lâu lắm rồi mới có một năm mà nhiều gen Z "lên ngôi" như vậy. Tôi hạnh phúc vì những phim như Tử chiến trên không, Mưa đỏ giúp các gương mặt trẻ có nhiều khoảnh khắc khác biệt, không bó khuôn vào dạng nhân vật nào. Ở phim Việt, kịch bản còn giới hạn, không phải lúc nào có nhiều thể loại để diễn viên lựa chọn. Tôi mong sự thành công của các tác phẩm sẽ giúp nhà làm phim Việt thêm tự tin với những đề tài vốn bị xem kén khán giả.

- Gần 10 năm nổi tiếng - kể từ "Em chưa 18", chị chịu áp lực duy trì tên tuổi ra sao?

- Tôi giữ quan điểm: cần là chính mình, không cần cố gồng thể hiện. Tới một giai đoạn trong sự nghiệp, tôi hiểu được rằng nếu cứ cố gắng tạo sức ép cho bản thân, có thể tôi sẽ thất bại. Sau cùng, nhiệm vụ của tôi là diễn viên, cùng đoàn phim kể một câu chuyện, chứ không phải đứng giữa sân khấu và được ánh đèn spotlight chiếu vào.

Ngoài ra, định hướng của tôi, bên cạnh việc làm diễn viên, còn là nhà sản xuất với công ty giải trí - truyền thông riêng. Những năm gần đây, tôi đi học nhiều hơn, chẳng hạn tham gia lớp dạy làm phim của đạo diễn Charlie Nguyễn. Nghe chú truyền "lửa", tôi hiểu sâu hơn về ngóc ngách những khâu tiền kỳ, hậu kỳ. Tôi nghĩ áp lực sẽ vơi bớt nếu bản thân tự tin, được trang bị đầy đủ kiến thức.

'Em chưa 18' ăn khách nhất lịch sử phim Việt Kaity Nguyễn thời đóng "Em chưa 18" cùng Kiều Minh Tuấn (2017). Video: Đoàn phim cung cấp

- Vì sao chị ít khi tham gia show thực tế như nhiều đồng nghiệp?

- Thỉnh thoảng, tôi cũng cố gắng vượt giới hạn bản thân bằng cách thi game show, như Đấu trường gia tốc (Run for time) cách đây vài tháng. Dù chương trình rất vui, phù hợp độ tuổi, tôi vẫn nghĩ mình hợp với điện ảnh nhất. Thời gian tới, có thể tôi sẽ chỉ tập trung vào phim ảnh thôi, vì thấy lĩnh vực này còn nhiều góc cạnh cần khám phá.

Khán giả vẫn chưa được thấy một Kaity Nguyễn đóng vai ác, nên tôi rất mong chờ một nhân vật phản diện. Nghề diễn rất thú vị, có thể giúp diễn viên bộc lộ những tính cách bên trong mà không bị phán xét (cười).

Kaity Nguyễn sinh tại TP HCM, lớn lên ở Mỹ. Năm 2017, Em chưa 18 - tác phẩm điện ảnh đầu tay cô tham gia cùng Kiều Minh Tuấn - trở thành phim Việt doanh thu cao nhất lúc bấy giờ với 171 tỷ đồng. Năm 2019, cô đóng phim Hồn Papa, da con gái cùng Thái Hòa. Năm 2020, cô tham gia Tiệc trăng máu, phim đạt doanh thu 175 tỷ đồng, lọt vào top 5 phim Việt ăn khách thời điểm ấy. Năm 2022, cô đóng vai chính Lý Linh trong Gái già lắm chiêu 5 cùng nghệ sĩ Lê Khanh, Hồng Vân, giúp cô thắng giải "Nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc" ở Ngôi Sao Xanh lần thứ tám. Năm 2023, Người vợ cuối cùng - phim cô đóng chính, do Victor Vũ đạo diễn - đạt hơn 100 tỷ đồng.

Mai Nhật