Thái Hòa: 'Tôi thương con trai khi đóng Tử chiến trên không'

Thái Hòa nói khi đóng cảnh sinh tử trong phim về vụ cướp máy bay, anh nghĩ về tình yêu thương dành cho con trai 21 tuổi.

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ sự kiện có thật ở Việt Nam năm 1978. Diễn viên 51 tuổi đóng Long - kẻ cầm đầu vụ cướp máy bay. Dịp tác phẩm ra mắt, anh nói về trải nghiệm nhập vai phản diện.

- Anh tìm tòi ra sao khi lần đầu đóng kẻ khủng bố?

-Với nhân vật Long, sức mạnh không nằm ở cơ bắp mà là sự tàn bạo cùng kỹ năng tra tấn nạn nhân. Hơn 10 năm trước, tôi từng đọc báo về vụ không tặc này. Tuy nhiên, khi đóng phim, tôi không quan tâm lắm tới việc kịch bản dựa trên chuyện có thật hay hư cấu. Tôi cố gắng hiểu những gì đạo diễn Hàm Trần viết, rồi tưởng tượng ra nhân vật. Tôi đặt tiêu chí khi đạo diễn hô "bấm máy" cũng là lúc tôi sống trọn vẹn với Long.

Lúc đóng vai Bảy Theo - đội trưởng đội du kích trong phim Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn), tôi phải giảm nhiều kg, trải qua khóa huấn luyện thể lực khắc nghiệt. Phim này nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ có một số cảnh vật lộn yêu cầu tập dượt trước với cascadeur. Diễn viên phải đánh đấm theo kiểu thực chiến, trông thật nhất có thể. Lúc quay, tôi bị một bạn diễn đập súng vào đầu, sứt da, chảy máu đôi chút. Tuy nhiên, chấn thương của tôi không là gì so với một số diễn viên khác.

Hậu trường Thái Hòa đóng vai kẻ cướp máy bay Hậu trường Thái Hòa đóng vai kẻ cướp máy bay. Video: Đoàn phim cung cấp

- Cảnh nào để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất?

- Tôi lấy cảm xúc từ chính tình cha con của bản thân. Ở cảnh Long ôm con khi kề cận cái chết, tôi tự nhiên nghĩ đến Bom - con trai tôi, thấy mình như bị đứt ruột. Tác phẩm lấy đề tài không tặc, tuy nhiên các cảnh đánh đấm, hành động chỉ là bề nổi, giá trị cốt lõi chính là tình thân.

Phim nào cũng vậy, khi xem lại, tôi thường ước ao được thêm cảnh này, tình tiết kia. Tuy nhiên, với tác phẩm này, có hai cảnh quan trọng đều khiến tôi và đạo diễn cảm thấy "sướng" vì được hóa thân trọn vẹn. Tôi xin không tiết lộ cụ thể là cảnh nào, nhưng hai phân đoạn này khiến tôi rất áp lực. Êkíp chạy đua với thời gian, có lúc tưởng chừng phải đầu hàng.

Thái Hòa nghĩ tới con trai khi diễn cảnh sinh tử Thái Hòa nói nghĩ tới con trai khi diễn cảnh sinh tử trong phim "Tử chiến trên không". Video: Mai Nhật

- Bom - con trai anh có vai đầu đời trong phim này. Anh kỳ vọng ra sao vào con đường diễn xuất của con?

- Bom được đạo diễn giao một vai nhỏ. Tôi nghĩ đây chỉ là trải nghiệm của con, vì Bom hiện theo học ngành công nghệ thông tin. Tôi không dám nói đây là đam mê, bởi con vẫn chưa hiểu nhiều về nghề diễn hay trải qua thăng trầm với công việc.

Con giỏi tự lập hơn tôi ngày xưa nhiều. Từ lâu, Bom đã không xin tiền bố mẹ, kiếm thu nhập bằng việc trợ giảng Anh văn, dành dụm tiết kiệm và đầu tư. Sau khi đóng Tử chiến trên không, điều thu hút Bom nhất là cátxê vì cao hơn cả tiền đi dạy (cười). Được sống trong không khí đoàn phim cũng khiến con bắt đầu nghiêm túc với hướng đi này.

- Anh giữ kết nối với con ra sao khi không sống cùng nhau?

- Hai cha con không tâm sự nhiều nhưng những lúc con cần tôi đều có mặt. Tôi và Bom xem nhau như bạn bè, thỉnh thoảng rủ đi uống cà phê. Tôi thường khuyên con: làm công việc gì cũng được, miễn là phải tìm được niềm vui trong nghề.

Một số nhà sản xuất nói với tôi họ thích nét mặt của Bom, muốn giao một số vai. Tôi khuyên con nếu xem đây là cơ hội, phải cố gắng học hỏi. Hiện con đã đi học diễn xuất với đạo diễn Kathy Uyên. Tôi không muốn trở thành người hướng dẫn cho Bom, vì tin rằng sau này, con sẽ là người thầy của chính mình, tự quyết định những gì sẽ tiếp thu.

- Nhiều diễn viên trẻ trong đoàn nói nhận lời đóng phim này vì thần tượng anh. Còn anh nghĩ sao?

- Các bạn trẻ nói thích làm việc với Thái Hòa, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, vì tôi cũng thích hợp tác cùng họ. Còn chuyện thần tượng, tôi thấy không nên nói vậy. Như mọi người, tôi cũng phải trầy trật, lăn lộn với các vai diễn.

Mọi người thường hỏi tôi về tiêu chí chọn kịch bản. Không biết người khác thì sao, riêng tôi trước tiên chọn dự án vì đạo diễn. Cảm giác tin tưởng vào người lèo lái con tàu rất quan trọng. Sau đó, tôi mới xét đến kịch bản và vai diễn. Nhiều khi, câu chuyện và nhân vật chưa tốt lắm, nhưng một đạo diễn biết cách kể chuyện hấp dẫn có thể nâng tầm nội dung tác phẩm. Khi xem phim cũng vậy, tôi thường nhìn vào độ uy tín của người làm phim để lựa chọn.

Tạo hình Thái Hòa (trái) và Bom (tên thật là Thiên Minh, con trai của diễn viên và vợ cũ - nghệ sĩ Cát Phượng). Ảnh: Thanh Huyền

- Hợp tác Hàm Trần - đạo diễn nổi tiếng khó tính, anh làm thế nào để dung hòa cái tôi?

- Tôi quan niệm mỗi đạo diễn phải có một phong cách, người nóng nảy, người lạnh lùng mới làm được những sản phẩm khác biệt. Ở vai trò của bản thân, tôi chỉ cần được họ dẫn dắt về chuyên môn, hỗ trợ để cảm thụ diễn xuất.

Tôi thích năng lượng của Hàm Trần, dù trước đây anh rất nóng tính, ai cũng phải sợ. Lúc mới gặp anh để tham gia phim này, tôi hỏi vui: "Nghe nói anh cộc tính lắm đúng không, giờ còn không?". Đạo diễn cười nói: "Không có đâu, giờ 'Hàm Trần 2.0' rồi". Tôi ngạc nhiên vì giờ anh rất nhẹ nhàng, mềm mỏng, gần như thay đổi 180 độ. Trên trường quay, nhiều tình huống nếu gặp phải, tôi sẽ khá bực mình, nhưng anh vẫn từ tốn.

- Vì sao những năm gần đây, anh hiếm khi dự lễ trao giải dù được vinh danh?

- Tôi thấy mình may mắn, không hiểu sao thường được trao giải thưởng, có thể do cái số (cười). Tất nhiên, được trao giải, có cúp để trong nhà là một niềm vui. Song, điều quan trọng nhất với tôi là khán giả có thích vai diễn hay không. Mỗi lần ra đường, họ gọi tôi bằng tên nhân vật như chị Hội - Để Mai tính, Tèo - Tèo Em. Đó mới là giải thưởng lớn nhất.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+. Video: Galaxy Studio

Thái Hòa sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh tham gia nhiều phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, diễn viên đóng Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng). Năm 2021, anh góp mặt trong series Cây táo nở hoa. Năm 2023, anh đoạt hai danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc điện ảnh (Con Nhót mót chồng) lẫn truyền hình (Mẹ Rơm) tại giải Cánh Diều. Thái Hòa cũng giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Tháng 4, anh đóng vai Bảy Theo - đội trưởng du kích Củ Chi trong phim Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên). Ngoài diễn xuất, anh là biên kịch, tác giả của hai dự án ăn khách - Người vợ ma và Quả tim máu.

Mai Nhật