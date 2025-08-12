Phim đề tài không tặc ở Việt Nam hé lộ nguyên mẫu

TP HCMCựu phi công, tiếp viên trong máy bay bị cướp ở Việt Nam năm 1978 hội ngộ tại sự kiện ra mắt phim "Tử chiến trên không", chiều 12/8.

Bốn thành viên trong tổ bay là khách mời dự buổi giới thiệu phim điện ảnh Việt đầu tiên về đề tài không tặc. Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất, lấy cảm hứng từ sự kiện chiếc DC4 của Hàng không dân dụng Việt Nam số hiệu 501, cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đến TP HCM bị nhóm không tặc tấn công năm 1978.

Tại buổi giao lưu, các cựu phi công, tiếp viên ôn ký ức về biến cố. Sau gần 50 năm, ông Phạm Trung Nam - 76 tuổi, cơ trưởng chuyến bay - cho biết vẫn nhớ như in lần đối đầu nhóm không tặc.

Từ phải qua: cơ trưởng Phạm Trung Nam, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc, tiếp viên Ngô Kim Thanh, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương - các nhân chứng vụ cướp máy bay. Ảnh: Mai Nhật

Theo ông Nam, trưa 28/6/1978, sau khi máy bay khởi hành khoảng tám phút, lên đến độ cao gần 3.000 m, bọn cướp ra tay. Lúc ấy, ông bỗng nghe tiếng đập cửa ngoài buồng lái, tiếng súng bắn qua lại. Phán đoán tình hình, ông nhận ra đây là một vụ không tặc, vội thông báo cho đài kiểm soát mặt đất, đổi hướng quay về Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Thu Cúc - 67 tuổi, tiếp viên khi ấy - đang chuẩn bị suất ăn thì chiếc màn che ngăn giữa khoang hành khách với tổ phục vụ bất ngờ bị kéo qua bên. Bà Cúc và tiếp viên Ngô Kim Thanh giật mình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một nhóm người cầm dao, súng chĩa vào người. "Thôi chết rồi, không tặc", bà Cúc nghĩ thầm lúc đó.

Cựu tiếp viên Thu Cúc kể phút máy bay bị nhóm cướp khống chế Cựu tiếp viên Thu Cúc kể phút máy bay bị nhóm cướp khống chế. Video: Mai Nhật

Dù hoảng hốt, bà Cúc cố giữ bình tĩnh để câu giờ, giúp tổ lái nghĩ phương án xử lý. Quan sát chung quanh, bà nhận ra cảnh vệ của máy bay đã bị khống chế. Thấy bà đi xuống khoang hành khách, nhóm cướp gặng hỏi: "Cô đi đâu?". Bà thuyết phục tội phạm để mình thông báo sự việc cho khách, tránh tình trạng nhốn nháo, gây mất cân bằng cho máy bay. Tuy nhiên, bà bị toán cướp ép lên ngồi gần cửa buồng lái cùng cảnh vệ.

Bà Kim Thanh cho biết mục đích của nhóm không tặc là vào buồng lái, khống chế phi công, ép đưa chúng bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, tiếp viên nhất quyết không gõ cửa buồng lái để giữ an toàn cho tổ bay. Không ép được Kim Thanh, một kẻ bắn bốn viên đạn vào đùi bà. Bà Cúc cũng bị nhóm cướp bắn vào chân vì không chịu gọi tổ lái mở cửa.

Theo nhân chứng, suốt 52 phút sinh tử, máy bay nhiều lần chao đảo, hành khách la hét, tình thế nhốn nháo. Nhiều người trong tổ lái và tiếp viên bị thương nặng, song vẫn kiên quyết bảo vệ buồng, để cơ trưởng điều khiển máy bay trở về Đà Nẵng.

Ông Nam cho biết một trong những phút nguy cấp nhất là khi máy bay đã quay về không phận Đà Nẵng, giảm độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Một tên cướp biết không thể dùng sức mở buồng lái, bèn ném lựu đạn về phía cửa để "một ăn cả, ngã về không". Tuy nhiên, lựu đạn bị bật lại, phát nổ dưới chân người này, đồng thời khoét một lỗ to bằng chiếc mâm ở bụng máy bay, khiến hệ thống càng đáp bị hỏng.

"Dù máy bay bị lắc mạnh, hư hỏng nhiều, chúng tôi may mắn đáp xuống thành công, bảo đảm an toàn cho hành khách", ông nói. Một số không tặc thiệt mạng, còn lại bị bắt sau khi hạ cánh.

Tổ bay trên chuyến bị không tặc tấn công năm 1978. Ảnh tư liệu

Câu chuyện của tổ bay trở thành nguồn tư liệu đắt giá để êkíp Tử chiến trên không chắt lọc, đưa vào kịch bản. Nội dung phim xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Trung tá Trần Nam Chung - giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân - cho biết êkíp lấy cảm hứng một phần từ sự kiện này để đưa vào phim, chứ không tái hiện nguyên vẹn. Chọn đề tài chưa từng được thực hiện trong nước, đơn vị muốn mang đến "làn gió mới" cho bức tranh phim Việt.

"Chúng tôi muốn khắc họa chân dung các anh hùng xuất hiện trong những tình huống nguy nan nhất", đại diện nhà sản xuất nói.

Teaser "Tử chiến trên không" Teaser "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Hồi tháng 5, khi giới thiệu dự án, êkíp giấu thông tin đạo diễn, thay bằng cái tên Lê Nhật Quang (nghệ danh khác của Hàm Trần). Anh cho biết khi ấy chưa tiết lộ việc tham gia vì muốn công chúng chú ý sản phẩm nhiều hơn là tên tuổi đạo diễn. Phim dự kiến chiếu vào giữa tháng 9, sau dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đạo diễn Hàm Trần, 51 tuổi, tên thật Trần Quang Hàm, sinh ở Sài Gòn, theo gia đình qua Mỹ từ năm tám tuổi. Thời trẻ, anh học làm đạo diễn, sản xuất, biên kịch và dựng phim. Anh từng làm các phim Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Bạn gái tôi là sếp, Thất sơn tâm linh.

