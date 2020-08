Justin Thomas đoạt FedEx St. Jude Invitational

Justin Thomas vừa hay vừa may khi ngược dòng ở chặng cuối hôm 2/7 để vô địch sự kiện PGA Tour có quỹ thưởng 10,5 triệu USD ở Memphis.

Thomas nâng Cup sau vòng cuối kịch tính ở FedEx St. Jude Invitational hôm 2/7. Ảnh: AP.

Thomas cán đích ở điểm -13, lĩnh 1,82 triệu USD, và từ thứ ba nhảy lên đỉnh bảng xếp hạng thế giới (OWGR). Nhưng trước khi lên bục đăng quang, ngôi sao Mỹ gặp bất lợi lớn trong cục diện bảng điểm sau 54 hố. Khi đó, anh kém bốn gậy so với đỉnh bảng -12 của Brendon Todd, còn An Byeong Hun, Rickie Fowler, Brooks Koepka lần lượt theo sau ở cách biệt một gậy giảm dần. Thomas chung nhóm đấu với danh thủ Phil Mickelson. Cả hai xuất phát từ hố 1 của sân TPC Southwind, par70, trước Fowler - Koepka trong nhóm áp chót, và Todd - An ở lượt đấu cuối ngày.

Sau chín hố, Thomas thu bốn birdie để trung hoà bất lợi. Trong đoạn này, anh có hai pha gạt bóng làm thay đổi thế trận. Thomas trượt birdie hố 8, nhưng lại thành công trong cú putt 6 mét ở hố 9 để dẫn đầu ở điểm -12. Lúc đó , Todd đã mất lợi thế vì mất đến ba putt để chốt hố 8 ở điểm bogey.

Đến hố 12, par4, Thomas nhắm green ở cú thứ hai, nhưng bóng vào bẫy cát phía sau đó. Dù thoát bẫy, nó lại tìm đến lớp cỏ rough. Sau cú chip, anh vào green và xong việc ở điểm bogey. Lúc này, Thomas cùng chia sẻ vị trí đầu đoàn tranh cúp ở điểm -11 với Todd, Koepka, Daniel Berger, Tom Lewis. Trong 12 hố, Berger ghi sáu birdie và một bogey còn Lewis được đến năm birdie.

Lấy hai birdie sau chín hố, Koepka vượt lên trước nhờ birdie ở hố 13, par4. Tại đây, anh tấn công green từ khoảng cách 133 rồi putt vào hố ở khoảng cách ba mét.

Sau sai sót hố 12, Thomas bắt đầu gặp cơ may trong đường bóng ở đoạn cuối vòng.

Ở hố 15, par4, anh kéo tay trong cú phát bóng về phía trái bãi đất hoang. Nhưng điều đó vô tình làm bóng băng đường xe điện, xuyên tán cây và vào vị trí thuận lợi để "up & down" (một gậy vào green - một putt xong hố). "Thật khó tin lại may mắn như thế. Nhưng cũng nhờ thế mà bạn chiến thắng", Thomas nói về pha birdie hố 15.

Sang hố 16, par5, cú driver chếch xa bên phải làm Thomas phải cứu bóng ngược vào fairway. Sau đó, anh dùng gậy wedge đưa bóng ôm cờ rồi birdie từ cự ly 0,9 mét. Nhờ pha xử lý này cùng việc Koepka bogey hố 16, Thomas đạt cách biệt dẫn trước hai gậy.

Hai hố cuối vòng, Thomas đều giữ par còn Koepka birdie rồi double bogey. Nhờ đó, Thomas cán đích ở điểm -13, với cách biệt thắng lợi ba gậy. Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 13 của ngôi sao 27 tuổi. Tính từ năm 1960, anh là một trong ba golfer trẻ nhất đạt mốc thành tích này, chỉ sau Tiger Woods và Jack Nicklaus.

Koepka để vuột danh hiệu vì sa sút ở ba hố cuối vòng. Ảnh: AP.

Thomas lên đỉnh OWGR vào ngày 13/5/2018 và giữ vị trí này trong bốn tuần. Anh đoạt major PGA Championship 2017, FedEx Cup, nhận cú đúp danh hiệu "Golfer xuất sắc" cùng năm của PGA Tour và Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA).

Koepka về đích T2 ở điểm -10 cùng Berger, Lewis và danh thủ 50 tuổi Phil Mickelson. Mỗi người trong nhóm này nhận 695.000 USD.

Chuyện đáng tiếc lại tái diễn với Todd. Ở Travelers Championship gần cuối tháng 6, Todd giữ đỉnh bảng sau 54 hố, nhưng đánh 75 gậy ở vòng hạ màn và đành cán đích T11. Diễn biến tương tự đã xảy ra tuần này, nhưng Todd đứng T15 chung cuộc, nhận 131.000 USD. Nhóm này cũng có Rickie Fowler. Do đánh 73 gậy qua 18 hố cuối giải, An Byeong Hun rơi 10 bậc, xuống nhóm T12 ở điểm -8, được 166.666 USD. Trên đó một bậc là nhóm T6 gồm sáu người, được 268.333 USD.

Quốc Huy tổng hợp