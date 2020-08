Todd chiếm đỉnh bảng WGC-FedEx St. Jude Invitational

Brendan Todd vươn lên dẫn đầu ở điểm -11 nhờ gạt bóng hiệu quả tại vòng hai sự kiện PGA Tour với quỹ thưởng 10,5 triệu USD tại Memphis.

Sau chặng mở màn, Todd cùng Rickie Fowler thuộc nhóm T2 với điểm -6. Vị trí này kém hai gậy so với đỉnh bảng của đương kim vô địch Brooks Koepka. Nhưng hôm 31/7, Todd đã chuyển bất lợi thành lợi thế hai gậy nhờ ghi năm birdie trong bảng điểm 65 gậy không bogey trên sân TPC Southwind, par70.

Tiết kiệm thêm năm gậy nhờ gạt bóng tốt, Todd vươn lên dẫn đầu sau vòng hai. Ảnh: AP.

Trong khi đó, dù double bogey ở hố 11, par3, Fowler kịp bù lại bằng năm birdie để một mình đứng thứ hai, kém Todd hai gậy. Còn Koepka, do đánh thừa một gậy so với par sân, rơi hai bậc xuống nhóm T3 (-7) cùng An Byeong Hun và Chez Reavie. Liền kề sau đó ở khoảng cách một gậy là nhóm T6 của Sung Kang và Matthew Fitzpatrick.

Giới golf tồn tại câu bất hủ "phát bóng là để diễn, gạt bóng mới ăn tiền". Todd đã 35 tuổi, cao 1,9 mét, nặng 81 kg. Sở hữu hình thể to cao, nhưng Todd lại thuộc "nhóm driver ngắn". Anh đạt 280 yard, đứng thứ tám tính từ đáy bảng xếp hạng khoảng cách phát bóng bình quân ở PGA Tour 2019-2020. Qua hai vòng trên sân TPC Southwind, thông số đó ở mức 282 yard, cận đáy bảng thông số chuyên môn của 78 người dự giải.

Nhưng Todd lại dẫn đầu về khoản gạt bóng vì tiết kiệm được 6,8 putt trong 36 hố. Chặng đầu giải hôm 30/7, anh ghi birdie từ cự ly 14 mét. Hôm sau, anh lại ghi birdie 15,2 mét trên green hố 14, par3 sau cú đánh bằng gậy sắt số 6. Trong pha chốt hố này, bóng ở bên trái green và Todd phải lăn bóng qua mô đất theo đường putt chếch trái mục tiêu ít nhất 1,5 mét.

"Caddie của tôi đã đề nghị vật trung gian để tôi ngắm vào. Nó lệch xa so với với miệng hố. Nhưng điều đó thật hiệu quả và tôi chỉ cần tập trung vào tốc độ lăn bóng", Todd kể cách xử lý tình huống putt tầm xa. Trước đó, ở hố 11, anh cũng thu birdie cách hố 4 mét. Cả chặng này, anh chỉ dùng 24 putt trên 18 mặt green và chỉ một lần hỏng một trong 12 pha putt tầm 1,2-2,4 mét.

Mùa PGA Tour 2019-2020, Todd đoạt hai danh hiệu liên tiếp hồi tháng 11. Từ ngày tái đấu 11/6, anh hai lần không qua cắt loại và đạt T11 ở Travelers Championship - đỉnh thành tích cá nhân sau kì nghỉ dịch.

Xét năng lực chuyên môn, Todd và Koepka là hai cực trái chiều. Koepka là chuyên gia phát bóng xa, đạt bình quân 307 yard.

Trên sân TPC Southwind, Koepka vẫn chắc tay khi dùng gậy sắt. Hôm qua, anh đánh trúng 15/18 green và dẫn đầu giải về mặt này. Xuất phát từ hố 10 của sân, anh thu hai birdie sau nửa chặng. Dù vậy, khoản putt lại đi xuống trong phần còn lại. Sau điểm par ở hố 1, cựu số một thế giới đánh trượt green ở hố 2, par4, rồi chip vào cách miệng hố 0,9 mét. Ở tầm gần, nhưng Koepka lại mất đến ba putt mới xong việc, vướng double bogey. Anh cũng mất birdie vì putt không hiệu quả ở hố tiếp theo.

Trong năm hố cuối, Koepka lại thêm hai bogey. Cả vòng ghi nhận anh gạt bóng trượt hai lần trong tầm 1,5 mét và hỏng năm trong sáu lần trong tầm 1,5-3 mét.

"Tôi putt tệ quá. Trượt vài pha tầm gần. Lạ ở chỗ, chín hố đầu tôi thấy putt không ổn mà lại vào còn phần sau thì cảm giác tốt nhưng vẫn hỏng. Ngoài khoản này ra thì chẳng có gì đáng lo cả", Koepka nói về hiệu suất gạt bóng của bản thân.

Nhưng so với các ngôi sao khác, Koepka vẫn ổn. Từ nhóm T36 ở điểm even par, số một thế giới Jon Rahm rơi 26 bậc, xuống nhóm T62 vì bảng điểm 74 gậy. Ngược lại, số hai OWGR Rory McIlroy nhảy 34 bậc lên T33 ở điểm -1. McIlroy mất ngôi đỉnh OWGR sau khi Rahm thắng Memorial hôm 19/7. Rory có thể lấy lại vị trí đó nếu đoạt FedEx St. Jude Invitational. Nhưng kém đỉnh bảng đến 10 gậy, có lẽ Rory nên chờ đến PGA Championship tuần sau. Justin Thomas cũng có thể lên đỉnh thế giới nếu thắng tuần này, nhưng điều đó thành xa vời anh chỉ đạt -4 sau 36 hố trong khi đỉnh bảng -11.

Quốc Huy tổng hợp