Todd giữ đỉnh bảng WGC-FedEx St. Jude Invitational

Đạt điểm -12, Brendon Todd vẫn dẫn đầu đoàn tranh Cup sự kiện PGA Tour tại Memphis dù chỉ tiết kiệm một gậy ở vòng ba hôm 1/8.

Sau 36 hố, Todd độc chiếm ngôi đầu ở điểm -11, theo sau là Rickie Fowler đạt -9, tiếp đó là nhóm T3 với điểm -7 của ĐKVĐ Brooks Koepka, An Byeong Hun và Chez Reavie. Còn nhóm T6 gồm Kang Sung và Matthew Fitzpatrick, kém Todd năm gậy.

Hai ngày đầu trên sân TPC Southwind, par70, Todd lần lượt đánh 64 và 65 gậy. Nhưng trong 18 hố tiếp theo, Todd giảm phong độ, đánh phập phù theo kiểu "birdie vừa vào bogey lại đến". Khoảng cách phát bóng bình quân của anh giảm từ 282 yard xuống còn 275 yard, độ chính xác từ 71% còn 50%.

Todd ghi năm birdie, mắc bốn bogey ở vòng ba hôm thứ Bảy 1/8 nhưng vẫn giữ đỉnh bảng. Ảnh: AP.

Todd nhập cuộc thuận lợi bằng pha putt 4,2 mét ghi birdie và giữ par ở ba hố tiếp theo. Đến hố 5, par4, anh hỏng cú đánh trong khu cỏ rough rồi vướng bogey thứ hai kể từ đầu giải. Golfer 35 tuổi chốt hố 8, par3 ở cự ly 6,7 mét để thu birdie thứ hai trong ngày. Nhưng sang hố 10, anh mắc bogey. Tại đây, Todd lại vướng cỏ rough sau cú phát bóng, rồi lên green và hỏng putt từ gần bốn mét để cứu par.

Sau pha putt 4,5 mét lấy birdie ở hố 12, Todd tiếp tục đạt điểm tương tự ở hố 13 bằng cú tấn công cờ 166 yard, đưa bóng lên green cách miệng hố 0,9 mét. Dù vậy, sang hố 14, par3, anh tự phá thành quả trước đó vì phát bóng vào bẫy nước chắn trước green. Todd mất bình tĩnh, ném phăng chiếc mũ của anh rồi kết thúc hố ở điểm bogey.

"Đó là mặt green dễ đánh nhất sân. Tôi mất nhịp trong cú swing phát bóng rồi đánh vào nước. Tôi tức lắm. Hôm nay, trục trặc này xảy ra nhiều", Todd nói về tâm trạng ức chế ở hố 14. Sau đó, anh đi qua đoạn 16-18 bằng birdie-bogey-par.

Với bảng điểm 69 gậy, Todd vẫn còn lợi thế dẫn trước một gậy so với An Byeong Hun - golfer đứng thứ nhì trong đoàn tranh danh hiệu. An đạt điểm -11 với sáu birdie và double bogey ở chặng áp chót.

Fowler cùng nhóm đấu và ghi bảng điểm 69 gậy như Todd. Nhưng anh xuống thứ ba ở điểm -10. Koepka và Justin Thomas lần lượt chốt top 5 sau 54 hố. Kém năm gậy so với đỉnh bảng là nhóm T6, gồm Fitzpatrick, Reavie, danh thủ Phil Mickelson và Louis Oosthuizen.

Tom Lewis đánh 61 gậy, đạt đỉnh thành tích trong ngày. Nhờ đó, anh nhảy 47 bậc lên nhóm T10 với điểm -6, bên cạnh các nhà vô địch major như Shane Lowry, Webb Simpson, Jason Day và Im Sungjae. Số hai thế giới Rory McIlroy đánh 73 gậy, xuống nhóm T10 ở điểm +2, trong khi số một Jon Rahm đạt +5, ở gần đáy bảng.

Thế dẫn dẫn đầu sau 54 hố vào cuối tuần này gợi lại chuyện đáng tiếc gần đây của Todd. Hồi cuối tháng Sáu, anh giữ đỉnh bảng Travelers Championship với cách biệt hai gậy, nhưng lại đánh 75 gậy trong chặng về đích và thuộc nhóm T11 chung cuộc.

Todd đang tìm danh hiệu thứ ba ở PGA Tour 2019-2020. Tháng 11 năm trước, trong vòng ba tuần, anh thắng Bermuda Championship, Mayakoba Golf Classic rồi dẫn đầu sau 54 hố ở RSM Classic. Nhưng 18 hố cuối, Todd đánh 72 gậy và cán đích thứ tư. Trước mùa này, anh bị hội chứng yip (mất kiểm soát cử động cơ thể) qua nhiều năm suy sụp phong độ, dự 41 giải nhưng không qua cắt loại 37 lần, phải xuống hạng và nằm ngoài top 2.000 thế giới.

Song song với WGC-FedEx St. Jude Invitational, PGA Tour tổ chức Barracuda Championship với quỹ thưởng 3,5 triệu USD ở California. Sự kiện này ghi nhận golfer Branden Grace dương tính với nCoV còn caddie của anh âm tính. Đêm 31/7, Grace có triệu chứng giống cảm cúm và yêu cầu xét nghiệm rồi nhận kết quả trong sáng 1/8. Anh phải rời giải để tự cách li 10 ngày dù đứng thứ hai sau 36 hố. Từ lúc mở cửa trở lại hôm 11/6, PGA Tour đã phát hiện tổng cộng tám ca nhiễm bệnh.

Quốc Huy tổng hợp