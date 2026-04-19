Justin Bieber ôm Billie Eilish trên sân khấu Coachella

MỹKhán giả phấn khích khi thấy Justin Bieber vừa ôm Billie Eilish vừa hát ca khúc "One Less Lonely Girl" trên sân khấu Coachella.

Justin Bieber và Billie Eilish trên sân khấu Coachella Billie Eilish bị đẩy lên sân khấu giữa tiết mục "One Less Lonely Girl" của Justin Bieber ngày 18/4. Ảnh: Coachella

Tối 18/4 (giờ California), "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber, 32 tuổi, có đêm diễn thứ hai tại Main Stage - khu vực lớn nhất nhạc hội. Giữa lúc anh biểu diễn bài hát One Less Lonely Girl (2009), Billie Eilish bị đẩy lên sân khấu, tiến về phía nghệ sĩ một cách ngại ngùng. Justin Bieber đỡ đàn em, sau đó anh dẫn Eilish đến chiếc ghế giữa sân khấu, vừa hát vừa ôm cô. Khán giả reo hò khi chứng kiến màn tương tác của hai ngôi sao.

Hiện video trích đoạn của cả hai thu hút từ hàng trăm nghìn đến hơn hai triệu lượt xem trên X và Instagram. Một số khán giả nói ban đầu nghĩ cô gái trên sân khấu là một fan ngẫu nhiên, bất ngờ khi nhận ra đó là Billie Eilish. Nhiều người bày tỏ cảm động vì biết cô hâm mộ Justin Bieber từ khi còn nhỏ.

Theo Variety, Billie Eilish, 25 tuổi, là "fan cứng" của giọng ca Baby, luôn xem đàn anh là nguồn cảm hứng và thầy dẫn dắt. Hai người gặp nhau lần đầu tại Coachella 2019. Khi về, Bieber đăng ảnh chụp cùng cô tại nhạc hội, chúc cô có một "tương lai xán lạn, sự nghiệp bền lâu". Từ hôm ấy, cả hai trở thành bạn, từng hợp tác ra mắt phiên bản mới cho bản hit Bad Guy của Billie Eilish. Trên podcast Apple's Music Zane Lowe năm 2020, Justin Bieber khóc khi nhắc Eilish, nói muốn bảo vệ cô khỏi mặt tối của ngành giải trí vì cô còn trẻ.

Justin Bieber và SZA tại Coachella Tiết mục "Snooze" của Justin Bieber và SZA tại Coachella. Video: Coachella

Ngoài Billie Eilish, đêm nhạc của Justin Bieber còn nhiều nghệ sĩ khách mời như Big Sean, Sexxy Red và Dijon. Gần cuối chương trình, khán giả phấn khích khi anh và SZA thể hiện bản hit Snooze. Sau tiết mục, SZA thừa nhận quá hồi hộp đến nỗi không biết rời sân khấu thế nào, được Justin Bieber dẫn xuống.

Set diễn tuần này tiếp tục kéo dài trong 90 phút, bao gồm các ca khúc trong hai album mới của Justin Bieber - SWAG và SWAG II (cùng phát hành năm 2025), và những bản nhạc cũ gợi hoài niệm.

Tuần trước, màn trình diễn của anh "đơn giản nhưng gây sốt", mở ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh "lười" vì không dàn dựng hoành tráng như các nghệ sĩ nữ cùng diễn tại lễ hội. Có người ấn tượng cách anh khơi gợi cảm xúc khi tái hiện loạt bản hit một thời, cũng như việc anh lướt YouTube "ôn lại" những video nổi tiếng của mình trước khán giả.

Justin Bieber hát Cry Me a River tại Coachella 2026 Justin Bieber mở lại và hát theo bản cover "Cry Me a River" - bài hát nổi tiếng của Justin Timberlake - do anh thể hiện năm 14 tuổi trong đêm nhạc 18/4. Video: Coachella

Justin Bieber sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, ra mắt năm 2009. Anh hiện là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới, nhận được nhiều giải thưởng như 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs suốt sự nghiệp. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2018, anh đăng ký kết hôn Hailey Bieber, có con trai đầu lòng hồi tháng 8/2024.

Billie Eilish sinh năm 2001, hiện là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Cô cũng là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng thắng các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất Mỹ gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng. Cô có một số bản hit như Birds of a Feather, Bad Guy, What Was I Made For.

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Ngoài Justin Bieber, Sabrina Carpenter và Karol G là hai nghệ sĩ chính. Các ca sĩ sẽ biểu diễn tại tám sân khấu gồm Coachella Stage (Main Stage), Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Variety)