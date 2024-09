Justin Bieber từng khóc nói về mặt tối ngành giải trí

Justin Bieber - "hoàng tử nhạc pop" một thời - từng khóc nói muốn bảo vệ đàn em Billie Eilish khỏi mặt tối ngành giải trí Mỹ.

Theo NY Post, bài phỏng vấn giữa Bieber với Apple's Music Zane Lowe vào tháng 2/2020 đang gây chú ý trở lại với khán giả. Lý do là người nâng đỡ anh giai đoạn đầu sự nghiệp - rapper Sean "Diddy" Combs - vừa bị bắt với tội danh buôn bán tình dục. Nhiều khán giả cho rằng ở buổi phỏng vấn, Bieber ẩn ý chuyện từng bị Diddy đối xử tệ.

Justin Bieber nói muốn bảo vệ Billie Eilish Justin Bieber khóc vì muốn bảo vệ Billie Eilish. Video: YouTube Apple Music

Cuộc trò chuyện bốn năm trước xoay quanh album Changes, câu chuyện Bieber gia nhập làng giải trí ở tuổi thiếu niên. Khi MC hỏi suy nghĩ như thế nào về Billie Eilish - giọng ca mới nổi năm 2020 - ca sĩ lấy bản thân làm ví dụ, mong có thể trở thành tấm gương tốt cho đàn em. "Tôi muốn bảo vệ em ấy, không muốn Eilish phải chịu những điều tôi từng trải. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai gặp điều đó. Em ấy có thể gọi cho tôi mỗi khi cần", ca sĩ nghẹn ngào.

Justin Bieber cho biết ngày trước phải tự đấu tranh để tồn tại ở làng giải trí, đôi khi cảm thấy cuộc đời thật "tồi tệ và đen tối". Không giải thích rõ đã gặp những chuyện tồi tệ gì nhưng ca sĩ nói "sống trong xấu hổ" vì rắc rối ở quá khứ.

Dù Bieber không nhắc tên Sean "Diddy" Combs, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng anh ám chỉ những tổn thương liên quan "ông trùm nhạc rap". Năm 2008, anh ký hợp đồng với hãng thu âm RBMG Music của Usher - học trò của Diddy. Từ đó, cả hai được cho là có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác qua ca khúc Moments phát hành năm ngoái.

Ca sĩ Justin Bieber (trái) và rapper Diddy trong cuộc phỏng vấn năm 2008. Ảnh: YouTube Justin Bieber

Nhiều fan còn đăng lại video phỏng vấn rapper và Bieber năm 2008, khi đó, Diddy nói sẽ ở riêng với ca sĩ - người mới khoảng 14 tuổi - suốt 48 giờ và làm "những chuyện không thể tiết lộ". Người hâm mộ lo ngại mối quan hệ này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của Bieber.

Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Bieber và Diddy chưa dừng lại khi nhiều người cho rằng MV Yummy (2020) thuộc album Changes của Justin Bieber chứa thông điệp lên án các vụ án tình dục ở ngành giải trí. Phần lớn nội dung video nhạc này miêu tả cảnh một nhóm người giàu có tận hưởng tiệc tùng, còn nhân vật của Bieber không phải khách mời mà là "thức ăn" chờ được thưởng thức.

Hiện Justin Bieber chưa lên tiếng về những suy đoán và lo lắng của fan.

Justin Bieber - Yummy MV MV "Yummy" của Justin Bieber. Hiện MV đạt gần 800 triệu lượt xem sau bốn năm phát hành. Video: YouTube Justin Bieber

Justin Bieber 30 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 20 giải Âm nhạc Billboard, hai giải Brit, 21 giải MTV EMAs, bốn giải MTV VMAs. Tạp chí Time vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2019, anh kết hôn người mẫu Hailey Baldwin, đón con đầu lòng vào tháng 8.

Billie Eilish, 23 tuổi, hiện là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Tại Grammy năm nay, ca khúc What Was I Made For do cô và anh trai - nhà sản xuất Finneas O'Connell - sáng tác thắng Ca khúc của năm. Cô cũng là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng thắng các giải thưởng nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ, gồm Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng.

Justin Bieber hát 'Baby' lúc 15 tuổi Trích MV "Baby" năm Justin Bieber 15 tuổi. MV hiện đạt hơn 3,2 tỷ views. Video: YouTube Justin Bieber

Rapper Diddy tên thật là Sean Combs, 55 tuổi, thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa hip hop trở thành thương hiệu phổ biến toàn cầu. Anh từng đứng đầu danh sách rapper giàu nhất thế giới năm 2013, trước khi bị Jay Z và Kanye West vượt qua. Trong sự nghiệp, Diddy từng đoạt ba giải Grammy và hai giải MTV Music. Rapper chưa kết hôn nhưng có bảy người con với bốn người bạn gái. Qua nhiều thập niên, nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản lớn, nhờ lấn sân kinh doanh. Năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD, theo Forbes.

Diddy bị bắt vào ngày 16/9, vướng cáo buộc ba tội danh: Âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, và vận chuyển để tham gia mại dâm. Theo Daily Mail, các công tố viên phỏng vấn hơn 50 nạn nhân và nhân chứng, dự kiến con số tiếp tục tăng. Hiện Diddy không nhận tội.

