Lý do Justin Bieber 'lười vẫn gây sốt' ở Coachella

Trên sân khấu Coachella, Justin Bieber chỉ đứng hát, không hoạt cảnh, vũ đạo vẫn đưa khán giả về không gian hoài niệm thời hoàng kim.

Tiết mục "Daisies" của Justin Bieber tại Coachella Justin Bieber biểu diễn ca khúc "Daisies" tại Coachella tối 11/4 (giờ California). Video: Coachella

Những ngày qua, màn trình diễn của Justin Bieber tại lễ hội âm nhạc Coachella trở thành tâm điểm chú ý. Năm nay, Bieber là một trong ba ca sĩ đảm nhận vai trò headliners (nghệ sĩ hát chính) cùng Sabrina Carpenter và Karol G, trình diễn trên sân khấu lớn nhất nhạc hội - Main Stage.

So với hai ngôi sao còn lại, các tiết mục của Justine Bieber không có hoạt cảnh hoành tráng, không vũ đạo. Cách diễn tối giản khiến ca sĩ bị nhiều người chê "lười biếng", thiếu cố gắng hơn các giọng nữ tại nhạc hội. Dù vậy, sự xuất hiện của Justin Bieber tại Coachella vẫn gây sốt.

Trong khoảng 90 phút, anh thể hiện 34 ca khúc từ hai album SWAG và SWAG II đến hát ngẫu hứng các bài nhạc cũ, mời một số nghệ sĩ từng hợp tác biểu diễn. Có lúc, anh lướt YouTube ngay trước khán giả, nhận yêu cầu nhạc từ fan. Anh thể hiện vài bản hit trong khi xem những MV nổi tiếng của mình như Baby (2010), Never Say Never (2010). Anh cũng trình chiếu những thước phim mang tính cá nhân như video quay cảnh anh va vào cửa kính, chỉ trích paparazzi.

Justin Bieber hát "Baby" tại Coachella Justin Bieber biểu diễn bản hit "Baby" tại Coachella tối 11/4 (giờ California). Video: Coachella

Các tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem sau khi được đăng lại trên mạng xã hội. Một video quay lại cảnh Bieber ngồi dưới bầu trời pháo hoa có hơn 150 triệu lượt xem từ Instagram của Coachella. Trích đoạn anh hát bản hit Baby thu về gần 35 triệu view khi Rolling Stone chia sẻ lại trên cùng ứng dụng.

Theo dữ liệu từ Luminate, lượt nghe nhạc Justin Bieber tăng mạnh trên các nền tảng nhạc số sau Coachella. Tại Mỹ, lượng stream của anh đạt 24,6 triệu ngày 12/4, tăng hơn 211% so với hôm 5/4. Hiệu ứng từ đêm diễn giúp anh giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Nghệ sĩ toàn cầu Spotify, có 21 ca khúc lọt vào Top 200 bài hát thịnh hành của trang phát nhạc.

Justin Bieber chọn trang phục đơn giản khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc. Ảnh: Coachella

Forbes nhận định sân khấu của Justin Bieber là "một chiến lược xây dựng nội dung" thay vì buổi hòa nhạc thông thường. Trang tin so sánh phản ứng của những người nổi tiếng cho các tiết mục của Bieber như "màn trình diễn thứ hai", góp phần định hình cách nhìn nhận của công chúng về buổi diễn.

Một số nhận xét nổi bật đến từ ca sĩ Lizzo. Trên Instagram ngày 12/4, cô cho biết đã chứng kiến sự thăng hoa trong âm nhạc của Justin Bieber, cho rằng anh đã mời khán giả bước vào hành trình mang tính nghệ thuật. Giọng ca Anh Labrinth cũng đăng bài cổ vũ Bieber trên Instagram, ủng hộ anh sống thật với bản thân và mặc kệ lời chê bai.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ đón nhận đêm nhạc của Justin Bieber theo cách hài hước. Trên trang cá nhân, ca sĩ Katy Perry đăng video ghi lại cảnh Bieber nhập vào thanh tìm kiếm của YouTube, sau đó cô nói đùa rằng: "Tạ ơn Chúa, cậu ấy dùng gói Premium. Tôi không muốn xem quảng cáo đâu". Nhiều khán giả chia sẻ lại nội dung đó lên X, thu hút nhiều quan tâm.

Katy Perry phản ứng trước sân khấu Coachella của Justin Bieber Phản ứng của Katy Perry trước cảnh Justin Bieber ngồi lướt YouTube. Video: Instagram Katy Perry

Mặt khác, nhiều fan bày tỏ thích set diễn của Justin Bieber do gợi ký ức về ca sĩ thời mới ra mắt. Không chỉ thể hiện các ca khúc từng nổi tiếng, anh trình chiếu và hát theo nhiều video ngày nhỏ. Vogue cho rằng một trong những giây phút xúc động nhất là khi Bieber mở nội dung anh cover With You của Chris Brown năm 13 tuổi, hát cùng "cậu nhóc Justin" bằng chất giọng trầm hiện tại.

Vanity Fair mô tả tiết mục song ca của Justin Bieber và chính mình thuở bé là màn kết hợp của sự hoài niệm và trưởng thành, như thể anh - một người đã làm cha - đang sống lại với thời thơ ấu hạnh phúc, hồi tưởng kỷ niệm xưa. Trên X, một số người hâm mộ cho rằng Bieber đang nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, tri ân thời trẻ. Anh có được ngày hôm nay nhờ từng đăng video hát trên YouTube cuối thập niên 2000, được quản lý cũ Scooter Braun phát hiện.

Justin Bieber hát "With You" tại Coachella Justin Bieber hát ca khúc "With You". Video: Coachella

Justin Bieber có đêm diễn tiếp theo vào ngày 18/4. Sau buổi đầu, truyền thông quốc tế có nhiều ý kiến về màn trình diễn. Trang Guardian nhận xét giọng hát của "hoàng tử nhạc pop" vẫn tuyệt vời nhưng set diễn "thiếu năng lượng". Variety mô tả đêm diễn mang lại cảm giác như "khoảng thời gian cá nhân cùng Justin", mô tả màn buổi diễn thiên về khơi gợi cảm xúc hơn phô trương.

Trong khi đó, Mike Callander - giảng viên ngành âm nhạc của Đại học RMIT Australia - viết về việc liệu Justin Bieber có "lười biếng" trên The Coversation. Theo ông, có khả năng Bieber tập dượt trước mọi thứ, kể cả phần gõ máy tính trên sân khấu bởi không thể phó mặc rủi ro khi tổ chức một đêm diễn có quy mô lớn thế này.

Không phải lần đầu Justin Bieber gây chú ý về cách trình diễn. Tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 3, anh chỉ mặc quần đùi, tất khi lên sân khấu hát bài Yukon.

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, ra mắt năm 2009. Anh hiện là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới, nhận được nhiều giải thưởng như 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs suốt sự nghiệp. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại tám sân khấu gồm Coachella Stage (Main Stage), Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar.

Phương Thảo (theo Forbes, Billboard, Variety)