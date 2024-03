Juliette, Benoit - người yêu cũ tái hợp trong phim Trần Anh Hùng

Diễn viên Juliette Binoche và Benoit Magimel - cặp tình nhân chia tay 21 năm - tái hợp đóng vai yêu nhau trong "The Pot-au-Feu" của Trần Anh Hùng.

Ngôi sao Pháp Juliette Binoche, 60 tuổi và Benoit Magimel, 50 tuổi, gặp nhau lần đầu vào năm 1998 khi vào vai đôi tình nhân - tiểu thuyết gia George Sand và thi sĩ Alfred de Musset - trong The Children of the Century (1999) của Diane Kurys. Hai tuần sau khi phim đóng máy, họ yêu nhau, quyết định sống chung và có một con gái tên Hana, hiện là diễn viên.

Trailer 'The Taste of Things' (Muôn vị nhân gian) Trailer "The Pot-au-Feu" (Muôn vị nhân gian), phim công chiếu trong nước ngày 22/3. Tác phẩm đánh dấu lần đầu Juliette Benoche và Benoit Magimel tái hợp sau 25 năm không đóng phim cùng nhau. Video: CGV

Mối tình kéo dài 5 năm trước khi họ có cuộc chia tay mà theo đạo diễn Trần Anh Hùng là "không êm đẹp". Phải đến hơn một thập niên, khán giả mới thấy Juliette và Benoit đóng cặp trong tác phẩm The Pot-au-Feu.

Trên Hollywood Repoter, Juliette Binoche cho biết ngần ấy năm xa cách, cả hai không gặp nhau nhiều. Lần làm việc với Benoit trong phim của Trần Anh Hùng là cơ hội khám phá lại con người tài tử. Trên trường quay, ban đầu, Juliette ngần ngại, thận trọng nói chuyện với người yêu cũ. Song, người đẹp nghĩ việc hòa giải với Benoit là món quà dành cho con gái ruột, giúp Hana vui vẻ khi nghĩ đến gia đình. "Chia ly không phải là điều dễ dàng, nhất là khi cả hai đã có con, nhưng luôn có cách để hàn gắn", minh tinh nói.

Theo IndieWire, Juliette và Trần Anh Hùng là bạn bè nhiều năm. Trong lần đạo diễn đến thăm cô trên trường quay Flight of the Red Balloon của Hầu Hiếu Hiền, cả hai bàn về việc cùng làm một bộ phim. Khi bắt đầu sáng tác dự án The Pot-au-Feu, Trần Anh Hùng nhận ra Juliette hợp vai Eugenie - mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.

Lúc anh gửi kịch bản cho Juliette xem qua, diễn viên góp ý Trần Anh Hùng cần phát triển tính cách nhân vật Eugenie hơn, đồng thời đào sâu về mối quan hệ giữa Dodin và Eugenie. Trong vòng một tháng, nhà làm phim viết lại kịch bản, nội dung lần này khiến Juliette tâm đắc.

Juliette Benoche (phải) và Benoit Magimel trong phim "The Pot-au-Feu". Ảnh: Gaumont

Khi đã có Juliette, Trần Anh Hùng nghĩ ngay đến nhân vật nam sẽ do Benoit Magimel đóng. Lúc này, minh tinh cho rằng bạn trai cũ sẽ không đồng ý. Đạo diễn đợi hết vòng casting rồi gửi kịch bản cho Benoit, thông báo sẽ có Juliette đóng chính. "Sáng hôm sau, anh ấy gọi tôi, nói muốn tham gia dự án. Họ đã có màn tái hợp ăn ý", nhà làm phim cho biết.

Về phía Benoit Magimel, trên GQ France, tài tử nói nhận lời đóng phim do cảm thấy tác phẩm có nhiều chi tiết giống cuộc đời của mình, về những nhân vật từng quen biết nhau, rồi chia xa. Diễn viên yêu thích nấu ăn, còn nhân vật trong tác phẩm mong muốn chứng minh tình yêu của mình thông qua việc nấu nướng cho người yêu.

Hai diễn viên được đầu bếp nhận 14 sao Michelin - Pierre Gagnaire - và các cộng sự hướng dẫn nấu nướng, từ cách chế biến đến trình bày món ăn. Trên Hollywood Repoter, Juliette nói mỗi khi không có cảnh quay, diễn viên thường chạy vào bếp của bối cảnh để học công thức món ăn và các kỹ thuật bếp núc.

Giới chuyên môn đánh giá hai ngôi sao ăn ý trong phim của Trần Anh Hùng. Theo IndieWire, Juliette và Benoit cho thấy sự am hiểu nhân vật, hóa thân tròn vai ở những cảnh thể hiện tình cảm. Trang Irish Independent viết: "Juliette Binoche tỏa sáng. Diễn xuất của họ trong vai cặp nhân vật Dodin và Eugenie đã thuyết phục người xem".

Cặp sao Juliette Benoche và Benoit Magimel trong lần chụp ảnh cho tạp chí Vulture, hồi tháng 1. Ảnh: Danielle Levitt

The Pot-au-Feu là tác phẩm giúp Trần Anh Hùng thắng Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023. Phim lấy bối cảnh một vùng quê nước Pháp năm 1885, xoay quanh mối tình giữa đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche) và chuyên gia ẩm thực Dodin (Benoît Magimel).

Juliette Binoche khởi đầu sự nghiệp với vị trí diễn viên kịch, thu hút sự chú ý khi đóng The Unbearable Lightness of Being (1988). Nghệ sĩ từng từ chối tham gia bom tấn Jurassic Park của Steven Spielberg để góp mặt trong Three Colors: Blue (1993), tác phẩm giúp cô nhận giải ở Liên hoan phim Venice và Cannes. Năm 1997, Juliette thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai phụ trong The English Patient. Bốn năm sau, minh tinh được đề cử giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc sau khi tham gia Chocolat (2000). Sau chia tay Benoit, Juliette yêu biên kịch Santiago Amigorena, đính hôn năm 2007 nhưng hủy hôn hai năm sau.

Benoit Magimel kém Juliette 10 tuổi, đóng nhiều phim của đạo diễn nổi tiếng, như Les Voleurs của André Téchiné, Theo Matthieu (Xavier Beauvois), La Haine (Mathieu Kassovitz). Năm 2001, tài tử giành giải Nam chính xuất sắc Liên hoan phim Cannes với The Pianist. Benoit từng ba lần đoạt giải César - được mệnh danh là Oscar nước Pháp - các năm 2016, 2022 và 2023. Diễn viên kết hôn Margot Pelletier năm 2018.

Quế Chi