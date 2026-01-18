Juky San - Gen Z 'phá kén' sau 7 năm ca hát

Ngày 12/1, Juky San phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề. 11 ca khúc trong dự án đều do cô sáng tác, đa dạng phong cách, lấy cảm xúc từ các mối tình đã qua. "Sau nhiều thử thách, điều tôi hạnh phúc nhất là vẫn chọn theo đuổi âm nhạc đến cùng", cô nói.
Ngày 12/1, Juky San phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề. 11 ca khúc trong dự án đều do cô sáng tác, đa dạng phong cách, lấy cảm xúc từ các mối tình đã qua. "Sau nhiều thử thách, điều tôi hạnh phúc nhất là vẫn chọn theo đuổi âm nhạc đến cùng", cô nói.
Ca khúc chủ đề của dự án do Juky San và rapper Negav thể hiện.
Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo.
Trước khi đến với sân chơi, cô hát cover trên mạng. Rời cuộc thi, Juky San tiếp tục với thế mạnh, gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất.
Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo.
Trước khi đến với sân chơi, cô hát cover trên mạng. Rời cuộc thi, Juky San tiếp tục với thế mạnh, gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất.
Juky San hát Thiên hạ hữu nhân tình - nhạc phim Thần điêu đại hiệp, đạt hàng chục triệu view.
Tuy nhiên, thành công của dự án khiến cô bị gắn mác "giọng ca cover" trong thời gian dài. Khi bước sang hoạt động chuyên nghiệp, Juky San ra sản phẩm nhưng không vượt qua được "cái bóng" của loạt ca khúc cũ. Thời điểm phát hành Bởi vì em, một bộ phận khán giả bình luận khiếm nhã về ngoại hình khiến cô tự ti.
Sau khi rời công ty quản lý để hoạt động độc lập, Juky San loay hoay tìm hướng. Cùng đó, cô áp lực trước kỳ vọng tạo sự mới mẻ của khán giả. "Tôi vốn học y, tay ngang ca hát, từng nghĩ mình không có giọng hát nội lực", cô nói. Lúc bế tắc, Juky San nghĩ đến việc bỏ âm nhạc, quay lại nghề cũ làm phụ tá nha khoa.
Tuy nhiên, thành công của dự án khiến cô bị gắn mác "giọng ca cover" trong thời gian dài. Khi bước sang hoạt động chuyên nghiệp, Juky San ra sản phẩm nhưng không vượt qua được "cái bóng" của loạt ca khúc cũ. Thời điểm phát hành Bởi vì em, một bộ phận khán giả bình luận khiếm nhã về ngoại hình khiến cô tự ti.
Sau khi rời công ty quản lý để hoạt động độc lập, Juky San loay hoay tìm hướng. Cùng đó, cô áp lực trước kỳ vọng tạo sự mới mẻ của khán giả. "Tôi vốn học y, tay ngang ca hát, từng nghĩ mình không có giọng hát nội lực", cô nói. Lúc bế tắc, Juky San nghĩ đến việc bỏ âm nhạc, quay lại nghề cũ làm phụ tá nha khoa.
Năm 2022, Juky San tham gia Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Chip Chip Pink, tạo hiệu ứng qua các tiết mục Đi đu đưa đi, Làm ơn. Ở vòng lộ diện, cô bật khóc nhắc lại khoảng thời gian vào nghề nhiều thách thức. Cô nói luôn trong trạng thái phải chứng minh bản thân xứng đáng đứng trên sân khấu. Juky San quyết định đến với chương trình vì muốn đối diện nỗi sợ, bước ra khỏi vùng an toàn.
Năm 2022, Juky San tham gia Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Chip Chip Pink, tạo hiệu ứng qua các tiết mục Đi đu đưa đi, Làm ơn. Ở vòng lộ diện, cô bật khóc nhắc lại khoảng thời gian vào nghề nhiều thách thức. Cô nói luôn trong trạng thái phải chứng minh bản thân xứng đáng đứng trên sân khấu. Juky San quyết định đến với chương trình vì muốn đối diện nỗi sợ, bước ra khỏi vùng an toàn.
Sự nghiệp Juky San khởi sắc nhờ MV Phải chăng em đã yêu, được xem là "cú hích" sau khoảng thời gian bị nhận xét giậm chân tại chỗ. Hiện nhạc phẩm có hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube.
Giọng ca trẻ cho biết nhờ bản hit nên chạy show khắp nơi, cát-xê tăng. Tiếp đó, cô ra MV Khóc cười, giữ phong cách trong sáng.
Juky San được nhận xét là một trong những Gen Z có tần suất ra sản phẩm đều đặn. Trong khoảng ba năm từ 2022 đến 2024, cô ra gần 10 ca khúc. Ca sĩ nói không tiêu xài nhiều, tiết kiệm để đầu tư dự án.
Juky San được nhận xét là một trong những Gen Z có tần suất ra sản phẩm đều đặn. Trong khoảng ba năm từ 2022 đến 2024, cô ra gần 10 ca khúc. Ca sĩ nói không tiêu xài nhiều, tiết kiệm để đầu tư dự án.
Lao vào, Don’t Pick Up Your Phone, Tin nhắn sau cùng - các nhạc phẩm ra mắt vào năm 2024 đánh dấu màn lột xác của Juky San. Cô không đóng khung trong thể loại ballad mà thử nghiệm nhiều phong cách mới gồm R&B, afrobeat, house.
Juky San ví đây như màn "phá kén" để "hóa bướm". Cô nói: "Giai đoạn này phản ánh chặng đường khám phá bản thân, khẳng định sự trưởng thành của tôi sau giông bão".
Lao vào, Don’t Pick Up Your Phone, Tin nhắn sau cùng - các nhạc phẩm ra mắt vào năm 2024 đánh dấu màn lột xác của Juky San. Cô không đóng khung trong thể loại ballad mà thử nghiệm nhiều phong cách mới gồm R&B, afrobeat, house.
Juky San ví đây như màn "phá kén" để "hóa bướm". Cô nói: "Giai đoạn này phản ánh chặng đường khám phá bản thân, khẳng định sự trưởng thành của tôi sau giông bão".
Năm 2025, Juky San tham gia Em xinh say hi mùa đầu tiên, vào đến chung kết. Ca sĩ thể hiện sự quyết tâm lớn, xem đây như một trại huấn luyện để trau dồi mọi kỹ năng, chinh phục thêm tệp khán giả mới. Cô liên tục có tiết mục kết hợp chất giọng sáng cùng vũ đạo.
Trước đây, nhiều người nhận xét Juky San trầm tính. Tại show, cô bộc lộ tính cách năng động, hài hước. Nhiều đồng nghiệp như rapper Liu Grace, Đào Tử A1J, Lamoon khen Juky San có kỹ năng toàn diện.
Năm 2025, Juky San tham gia Em xinh say hi mùa đầu tiên, vào đến chung kết. Ca sĩ thể hiện sự quyết tâm lớn, xem đây như một trại huấn luyện để trau dồi mọi kỹ năng, chinh phục thêm tệp khán giả mới. Cô liên tục có tiết mục kết hợp chất giọng sáng cùng vũ đạo.
Trước đây, nhiều người nhận xét Juky San trầm tính. Tại show, cô bộc lộ tính cách năng động, hài hước. Nhiều đồng nghiệp như rapper Liu Grace, Đào Tử A1J, Lamoon khen Juky San có kỹ năng toàn diện.
Juky San trong tiết mục triệu view We Belong Together cùng Miu Lê, Lyly, Danmy và khách mời Dương Domic. Video: Ban tổ chức cung cấp
Fan thường chia sẻ hình ảnh gợi cảm với vòng eo "con kiến" của Juky San. Cô cho biết không còn tự ti về diện mạo như trước nhờ chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh.
Sau chương trình, Juky San có lượng fan tăng đáng kể. "Tôi xem đây là lợi thế, thành quả sau nhiều nỗ lực", ca sĩ nói.
Fan thường chia sẻ hình ảnh gợi cảm với vòng eo "con kiến" của Juky San. Cô cho biết không còn tự ti về diện mạo như trước nhờ chăm chỉ tập thể thao, ăn uống lành mạnh.
Sau chương trình, Juky San có lượng fan tăng đáng kể. "Tôi xem đây là lợi thế, thành quả sau nhiều nỗ lực", ca sĩ nói.
Cô đang hướng tới hình tượng đa năng trong Vbiz. Theo Juky San, từ khi thử sức viết nhạc, cô càng tìm thấy rõ lý do để gắn bó nghề. "Khi sáng tác, tôi hiểu chính mình nhiều hơn, khai phá tâm hồn, cảm xúc lẫn trải nghiệm thực tế", ca sĩ cho biết.
Nhà sản xuất âm nhạc Justatee nhận xét Juky San nghiêm túc, bền bỉ, các sản phẩm có tính văn minh. "Không phải ca sĩ trẻ nào cũng dám đầu tư và thực hiện sản phẩm cá nhân nhiều như vậy", anh nói. Còn Văn Mai Hương khen khả năng sáng tác của đàn em có chiều sâu, dễ nghe.
Cô đang hướng tới hình tượng đa năng trong Vbiz. Theo Juky San, từ khi thử sức viết nhạc, cô càng tìm thấy rõ lý do để gắn bó nghề. "Khi sáng tác, tôi hiểu chính mình nhiều hơn, khai phá tâm hồn, cảm xúc lẫn trải nghiệm thực tế", ca sĩ cho biết.
Nhà sản xuất âm nhạc Justatee nhận xét Juky San nghiêm túc, bền bỉ, các sản phẩm có tính văn minh. "Không phải ca sĩ trẻ nào cũng dám đầu tư và thực hiện sản phẩm cá nhân nhiều như vậy", anh nói. Còn Văn Mai Hương khen khả năng sáng tác của đàn em có chiều sâu, dễ nghe.
Jyky San diễn Người đầu tiên - bài hát tự viết tại chung kết Em xinh say hi. Hàng nghìn video sử dụng phần nhạc nền của nhạc phẩm hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Tháng 10/2025, cô cho ra mắt phiên bản mới của ca khúc, kết hợp buitruonglinh.
Ngoài chuyên môn, êkíp giúp Juky San biến hóa hình ảnh, từ vẻ "nàng thơ" trở nên phóng khoáng hơn. Năm 2025, cô được nhận xét là một trong những sao Việt có gu mặc ấn tượng. Phong cách của Juky San toát lên vẻ nữ tính pha chút anime. Ca sĩ xây dựng hình ảnh pha trộn giữa Y2K, preppy và hiện đại.
Cô cho biết đang theo đuổi hình tượng "Free Spirit" (tâm hồn tự do), thể hiện cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường.
Ngoài chuyên môn, êkíp giúp Juky San biến hóa hình ảnh, từ vẻ "nàng thơ" trở nên phóng khoáng hơn. Năm 2025, cô được nhận xét là một trong những sao Việt có gu mặc ấn tượng. Phong cách của Juky San toát lên vẻ nữ tính pha chút anime. Ca sĩ xây dựng hình ảnh pha trộn giữa Y2K, preppy và hiện đại.
Cô cho biết đang theo đuổi hình tượng "Free Spirit" (tâm hồn tự do), thể hiện cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường.
MV Ta cùng nhau quên niềm đau của Juky San, phát hành đầu năm, mang màu sắc house kết hợp nhạc điện tử.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp