Juky San - Gen Z 'phá kén' sau 7 năm ca hát

Juky San tên thật Trần Thị Dung, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Nghệ danh của cô lấy cảm hứng từ một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô được khán giả chú ý tại The Voice Vietnam 2019 với chất giọng trong trẻo.

Trước khi đến với sân chơi, cô hát cover trên mạng. Rời cuộc thi, Juky San tiếp tục với thế mạnh, gây sốt qua dự án thể hiện các bản nhạc Hoa lời Việt như Phương xa, Tiêu dao tuyệt nhất.