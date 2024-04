Jordan Peele hợp tác nam chính 'Triệu phú khu ổ chuột'

Đạo diễn thắng Oscar Jordan Peele làm nhà sản xuất phim đầu tay của Dev Patel - tài tử đóng "Triệu phú khu ổ chuột".

Sau thành công khi đạo diễn các tác phẩm kinh dị như Get Out (2017), Us (2019, Nope (2022), Jordan Peele quay lại màn ảnh với vai trò nhà sản xuất Monkey Man do Dev Patel đạo diễn. Nhà làm phim người Mỹ có buổi phỏng vấn dịp tác phẩm công chiếu trong nước.

Trailer 'Monkey Man' Trailer "Monkey Man", ra mắt trong nước hôm 5/4. Theo thống kê Box Office Mojo, tác phẩm hiện đạt gần 30 triệu USD toàn cầu. Video: CGV

Khi được hỏi về cơ duyên hợp tác với Dev Patel, Peele nói: "Lúc nghe tác phẩm thuộc thể loại hành động và có sự tham gia của diễn viên Triệu phú khu ổ chuột, tôi lập tức hứng thú vì chờ đợi cơ hội làm việc với Dev từ lâu".

Theo Jordan Peele, Dev Patel là một trong số những nghệ sĩ anh yêu thích nhất, do có nhiều kinh nghiệm và khả năng thấu hiểu cảm xúc. Nhà sản xuất ấn tượng kỹ năng diễn xuất của Patel trong dự án Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) và Lion.

Ở vai điện ảnh đầu tay, Patel chinh phục người xem bởi thực lực, lấy nước mắt khán giả trong nhiều phân đoạn. Còn trong Lion, nghệ sĩ khắc họa hình ảnh người thanh niên cô đơn bằng ánh mắt, hành động. Patel phải tăng cân đồng thời luyện nói giọng Anh và Australia suốt nhiều tháng.

Peele nhận xét tài tử ham học hỏi, luôn cố gắng hết sức vì tác phẩm. Ban đầu lúc xem bản dựng nháp, nhà sản xuất cho rằng phim sẽ có cốt truyện hấp dẫn, nhưng các pha hành động tương tự phim đầu tay của những đạo diễn khác.

"Tuy nhiên, tôi choáng váng vì cảnh mạo hiểm Patel tự thực hiện không hề kém cạnh so với những dự án khán giả từng xem. Một số trường đoạn được dàn dựng đầu tư và mang nét đặc sắc", nhà sản xuất nói.

Dev Patel trong phim "Monkey Man". Ảnh: Universal Pictures

Bên cạnh sự xuất hiện của Patel, chủ đề phim cũng khiến Peele quan tâm. Nội dung xoay quanh quá trình nhân vật Kid - thanh niên vô danh kiếm sống bằng nghề võ phủi. Mỗi đêm, anh đội mặt nạ bước lên võ đài, bị những võ sĩ đánh đập. Sau nhiều năm kìm nén cơn thịnh nộ, cậu tìm cách thâm nhập giới thượng lưu, chống lại những kẻ đàn áp người nghèo, trong đó có người sát hại mẹ của Kid.

Monkey Man hiện thu gần 23 triệu USD toàn cầu, theo thống kê của Box Office Mojo. Phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, đạt điểm "tươi" 89% từ 248 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes. Trang AV Club nhận xét: "Phim thể hiện tình yêu điện ảnh của Patel, táo bạo, mới mẻ và khó quên".

Richard Roeper của tờ Chicago Sun-Times viết: "Tác phẩm có tính giải trí cao, nhiều cảnh chiến đấu phức tạp". Tạp chí The Alantic bình luận: "Dự án là sự giải phóng tâm hồn của Patel. Với Monkey Man, nghệ sĩ khẳng định mình có thể phá bỏ ranh giới mà Hollywood thường đặt ra cho những diễn viên gốc Á".

Nhà sản xuất Jordan Peele (phải) và tài tử Dev Patel trong buổi công chiếu "Monkey Man" hồi đầu tháng 4. Ảnh: Mike Marsland

Jordan Peele, 45 tuổi, là nhà làm phim người Mỹ, gây chú ý từ các chương trình hài kịch trên truyền hình như Mad TV (2003-2008), Key & Peele (2012-2015). Năm 2017, Peele gây bất ngờ với giới chuyên môn khi làm phim kinh dị đầu tay Get Out, gây sốt phòng vé và đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc tại Oscar 2018.

Dev Patel, 34 tuổi, đóng nhiều thể loại phim như hài hước tình cảm (The Best Exotic Marigold Hotel), khoa học viễn tưởng (Chappie), tiểu sử (The Man Who Knew Infinity), chính kịch (Lion, The Personal History of David Copperfield), kỳ ảo (The Green Knight). Lion giúp nghệ sĩ nhận hàng loạt đề cử của các giải thưởng điện ảnh từ nhỏ đến lớn, trong đó có một đề cử Oscar 2017 cho hạng mục Nam phụ xuất sắc.

Quế Chi