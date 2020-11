Johnson lên top 5 Houston Open

Golfer số một thế giới Dustin Johnson đánh 66 gậy hôm 7/11, nhờ đó chốt top 5 leaderboard Houston Open sau vòng ba với điểm -6.

Vòng áp chót, Johnson sạch bogey và ghi bốn birdie trên sân Memorial Park, par70. Anh phát bình quân 333,5 yard, trúng tám trong 13 fairway và lên green theo chuẩn (GIR) ở 15 trong 18 hố.

Johnson vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau khi nhiễm nCoV. Ảnh: AP

Ngày đầu Houston Open, Johnson ở điểm +2. Đó là vòng đấu đầu tiên tính từ ngày 11/10, khi anh bắt đầu 11 ngày tự cách li do nhiễm nCoV. "Tôi vận động nhiều nhất lúc tắm", Johnson tiết lộ hồi đầu tuần này về quá trình tự giam mình trong khách sạn. Hôm 26/10, anh mới bắt đầu tập lại và cắt nửa thời lượng buổi đầu vì mỏi cơ.

"Tôi phát bóng tốt, trúng fairway nhưng vẫn bogey, do dùng gậy sắt không hiệu quả. Không thi đấu nhiều nên có phần mất lửa", Johnson tự nhận xét phong độ hôm 5/11, khi anh năm bogey chỉ trong chín hố đầu sân Memorial Park. Houston Open cũng là lần xuất trận đầu của Johnson từ sau major US Open hạ màn hôm 20/9 với chức vô địch về tay Bryson DeChambeau.

Nhưng từ vòng thứ hai, anh đánh bén hơn với 66 gậy trong đó ghi sáu birdie và hai bogey, đạt trung bình 306 yard trong cú đầu hố với tỉ lệ chính xác 77% cùng GIR 83%.

Johnson chưa bao giờ đạt bảng điểm dương (over par) vòng đầu trong bộ sưu tập 23 danh hiệu PGA Tour trong 12 năm, tính cả major US Open 2016. Tuần này, anh có cơ hội "over par" ngày mở màn mà vẫn thắng chung cuộc - lần đầu trong 13 năm chuyên nghiệp.

Sau vòng thứ ba, Johnson hiện kém ba gậy so với đỉnh bảng và đang trong nhóm ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Nhóm này gồm Sam Burns dẫn đầu, Jason Day cùng Carlos Ortiz ở T2 (điểm -8) và Sepp Straka đứng thứ tư (-7).

Trong top 5 leaderboard, Burns, Ortiz và Straka chưa thắng PGA Tour. Còn Day đã đoạt major PGA Championship 2015 trong 12 danh hiệu. Đấu thủ Australia sinh năm 1987 đã hơn hai năm không đoạt cúp trên đấu trường Mỹ, và vật lộn với chấn thương lưng và cổ âm ỉ.

Brooks Koepka có lẽ đã "hiểu" hơn về Memorial Park do chính anh tư vấn thiết kế lại cùng kiến trúc sư Tom Doak hồi cuối 2018. Hôm qua, anh đánh 65 gậy với sáu birdie và một bogey rồi cùng Will Gordon chia sẻ thành tích xuất sắc trong ngày. Nhờ vậy, chủ nhân bốn major nhảy 33 bậc lên T13 (-3). Về lý thuyết, vị trí này còn cửa tranh danh hiệu. Hai ngày trước đó, anh lần lượt đánh 72 và 70 gậy. Gordon tăng 42 bậc lên T18 (-2).

Quốc Huy (theo PGA Tour)