John Legend đến Việt Nam

Hà NộiCa sĩ người Mỹ John Legend đặt chân xuống sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Lớn tối 20/1.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh trưa 19/1, Legend cùng êkíp lên xe và được đưa thẳng tới khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn. Ca sĩ sẽ hát trong sự kiện trao giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture. Chương trình còn có sự tham gia của NSND Đặng Thái Sơn.

Ca sĩ John Legend tại sân bay Nội Bài trưa 19/1. Ảnh: Viet Vision

John Legend sinh năm 1978 tại bang Ohio, Mỹ - cao 1,75 m và nặng khoảng 71 kg. Anh là một trong 16 nghệ sĩ tại Hollywood thuộc nhóm EGOT - đoạt cả bốn giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Trong sự nghiệp, nam ca sĩ từng nhận 10 kèn Grammy, một tượng Oscar, một Quả Cầu Vàng và một giải Tony. Các ca khúc nổi tiếng của anh gồm All of Me, Glory, Shine...

Năm 2008, John cưới người mẫu Chrissy Teigen sau hơn hai năm hẹn hò. Họ hiện sống tại Los Angeles cùng hai con. John tập trung làm giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, anh còn nổi tiếng về thành tích học vấn, được tuyển thẳng vào đại học Pennsylvania năm 16 tuổi. Năm 2019, tạp chí People vinh danh anh là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất".

'All of Me' - John Legend MV "All of Me". Video: John Legend Youtube

Đạt Phan