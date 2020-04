John Legend mua biệt thự 5,1 triệu USD

MỹCa sĩ John Legend và vợ Chrissy Teigen mua biệt thự 5,1 triệu USD ở khu West Hollywood, gần nơi hai người đang sống.

Theo Variety, giọng ca All of Me mua khu nhà rộng 320 m2, gồm bốn phòng ngủ. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách organic modern (hiện đại hữu cơ), sử dụng nhiều gam màu trầm từ các vật liệu thiên nhiên.

Vợ chồng John Legend dự sự kiện tại Mỹ năm ngoái. Ảnh: Invision.

Bao quanh căn nhà là cửa kính, thu hút ánh sáng tự nhiên. Sàn nhà được lát gỗ màu mật ong. Bên trong gồm bếp, phòng khách, phòng tiệc. Phòng ngủ chính được đặt trên tầng hai, cạnh phòng làm việc và một khu vườn trên không. Phía sau là một khu vườn nhỏ, gồm bể bơi, phòng xông hơi, khu nướng thịt... Toàn bộ hệ thống đèn, tưới cây, âm thanh, máy quay chống trộm đều được thiết kế tự động, điều khiển bằng giọng nói và phần mềm chuyên dụng.

John Legend và vợ hiện sống tại biệt thự rộng 800 m2, trị giá 14 triệu USD tại khu Beverly Hills, California. Đầu năm, John mua một căn penthouse tại khu Manhattan, thành phố New York trị giá 8 triệu USD. Trước đó, hai người cũng sở hữu một penthouse khác 9 triệu USD tại khu này.

John Legend sinh tại bang Ohio, Mỹ, là một trong 15 nghệ sĩ tại Hollywood thuộc nhóm EGOT - đoạt các giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Trong sự nghiệp, ca sĩ từng đoạt 10 giải Grammy, một Oscar, một Quả Cầu Vàng và một giải Tony. Các ca khúc nổi tiếng của anh gồm All of Me, Glory, Shine... Anh được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất 2019".

Năm 2008, John cưới người mẫu Chrissy Teigen sau hơn hai năm hẹn hò. Họ hiện sống tại Los Angeles cùng hai con. John tập trung làm giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, anh còn nổi tiếng về thành tích tuyển thẳng vào đại học Pennsylvania năm 16 tuổi.

'All of Me' - John Legend Ca khúc "All of Me" của John Legend. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Variety)