Thứ tư, 13/11/2019, 09:49 (GMT+7)

John Legend là 'Người đàn ông quyến rũ nhất 2019'

Giọng ca "All of Me" John Legend - 40 tuổi - được vinh danh trong cuộc bình chọn mỹ nam thường niên.

Sau khi kết quả được công bố trên tạp chí People ngày 13/11, John cho biết hào hứng nhưng hơi lo sợ vì những áp lực từ danh hiệu. "Mọi người sẽ trêu chọc và bàn tán xem tôi có đủ quyến rũ để xứng với nó hay không", anh nói. Năm ngoái, tài tử Idris Elba được vinh danh. John Legend trên trang bìa ấn phẩm "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất". Ảnh: People. John Legend sinh tại bang Ohio, Mỹ - cao 1,75 m và nặng khoảng 71 kg. Anh là một trong 15 nghệ sĩ tại Hollywood thuộc nhóm EGOT - đoạt các giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Trong sự nghiệp, nam ca sĩ từng đoạt 10 giải Grammy, một Oscar, một Quả Cầu Vàng và một giải Tony. Các ca khúc nổi tiếng của anh gồm All of Me, Glory, Shine... Năm 2008, John cưới người mẫu Chrissy Teigen sau hơn hai năm hẹn hò. Họ hiện sống tại Los Angeles cùng hai con. John tập trung làm giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, anh còn nổi tiếng về thành tích tuyển thẳng vào đại học Pennsylvania năm 16 tuổi. John Legend và Common trình diễn tại Grammy 2015 John Legend trình diễn tại Grammy 2015. Video: Youtube. "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất" là ấn phẩm đặc biệt của tạp chí People, phát hành thường niên từ năm 1985. Cách thức bình chọn lấy từ bảng xếp hạng "100 người ảnh hưởng" của tạp chí Time - dựa trên quyết định của hội đồng đánh giá và các phiếu trên mạng. Nhiều ngôi sao như Keanu Reeves, David Beckham, The Rock, Tom Cruise... được vinh danh trong quá khứ. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Richard Gere từng hai lần đoạt danh hiệu. Đạt Phan (theo People)