Jisoo đóng cặp Seo In Guk trong phim về công nghệ

Jisoo (Blackpink) và diễn viên Seo In Guk sẽ đóng phim đề tài công nghệ "Boyfriend on Demand" do Netflix sản xuất.

Theo Variety hôm 19/2, phim xoay quanh Park Kyeong Nam (Seo In Guk đóng) - nhà sản xuất webtoon bận rộn, tìm tình yêu qua một chương trình hẹn hò thực tế ảo. Jisoo vào vai Seo Mi Rae, làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Cuộc sống tình cảm của cô bất ngờ thay đổi khi nhận được thiết bị "Bạn trai hàng tháng", giúp cô hẹn hò bạn ảo.

Đạo diễn Kim Jung Sik - nổi tiếng qua loạt phim như Work Later, Drink Now (Những quý cô say xỉn) và No Gain No Love - chỉ đạo tác phẩm. Dự án mới của ông nối tiếp các tác phẩm do Netflix sản xuất tại Hàn Quốc, sau nhiều series thành công ở thị trường này.

Trailer 'Newtopia' Trailer "Newtopia", Jisoo xuất hiện từ giây thứ sáu. Phim dán nhãn 19+ (dành cho khán giả đủ 19 tuổi trở lên), phát sóng trên nền tảng Prime Video và Coupang Play ngày 7/2. Video: Prime Video

Boyfriend on Demand là loạt phim thứ ba Jisoo tham gia, sau Snowdrop và Newtopia. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều khán giả cho rằng cô nỗ lực diễn xuất, chứng minh tài năng ngoài ca hát. Mặt khác, một số người nói cách phát âm của ca sĩ kém, cho rằng chất giọng khàn làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim.

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, thành viên nhóm Blackpink cho biết áp lực vì nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, nhưng đó cũng là động lực giúp cô phát triển. Jisoo mong khán giả cởi mở đón nhận các dự án cô tham gia.

Ca sĩ Jisoo lấn sân diễn xuất từ năm 2023 đến nay. Ảnh: Soompi

Jisoo, 30 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down. Jisoo cũng có ca khúc solo nổi bật là Flower với "vũ điệu nở hoa" được hàng chục triệu fan cover.

Người đẹp có gần 80 triệu lượt theo dõi trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Hôm 4/2, Jisoo thông báo tổ chức fanmeet tour ở Hà Nội, khiến người hâm mộ xôn xao. Ca sĩ từng công khai hẹn hò Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Diễn viên Seo In Guk. Ảnh: Story J Company

Seo In Guk, 38 tuổi, từng ghi dấu tại cuộc thi Super Star K mùa đầu tiên với danh hiệu quán quân. Sau đó, anh lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất, gây chú ý với các phim Mỹ nam đại chiến, Reply 1997, No Breathing. Năm 2023, anh tham gia series Death's Game, tạo ấn tượng với khán giả nhờ khắc họa tốt cảm xúc nhân vật.

Quế Chi (theo Variety)