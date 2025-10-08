JICA triển khai nhiều dự án giúp giảm ngập lụt tại Hà Nội, TP HCM

Tại Hà Nội, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được JICA hỗ trợ, có công suất gom nước thải gần bằng 7 trạm, nhà máy hiện có của thành phố, giúp giảm ngập đô thị.

Tại buổi họp báo ngày 8/10, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, nói biến đổi khí hậu là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong triển khai dự án hỗ trợ Việt Nam.

Một trong số công trình lĩnh vực này được ông Kobayashi đề cập là nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội), được đưa vào vận hành hai tháng trước. Đây là một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á, công suất 270.000 m3 mỗi ngày, gần bằng 7 trạm, nhà máy xử lý tập trung hiện có của Hà Nội cộng lại.

Thời gian tới, phía JICA khẳng định tiếp tục hỗ trợ phát triển các dự án nhà máy xử lý nước thải dựa trên đề xuất của Chính phủ Việt Nam.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, tại sự kiện ngày 8/10. Ảnh: JICA

Cụ thể hơn, ông Shinoda Takanobu, Phó trưởng đại diện JICA phụ trách các dự án liên quan tới nước, cho biết họ đã nhận được đề nghị triển khai dự án xử lý nước thải tương tự từ chính quyền TP HCM và Huế. Trong đó, JICA đang khảo sát dự án tại TP HCM. Năm ngoái, họ hỗ trợ một nhà máy ở Bình Hưng (TP HCM) nâng công suất xử lý nước thải lên gần 470.000 m3 mỗi ngày, lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đô thị lớn, các tỉnh, thành địa phương cũng gặp nhiều thách thức hạ tầng dưới tác động của biến đổi khí hậu. Ví dụ, khu vực miền núi phía bắc thường gặp tình trạng sạt lở. Đại diện JICA nói họ đang triển khai các dự án từ vốn vay ODA tại 8 tỉnh khu vực này, gồm xây dựng đường và hệ thống thủy lợi, kè chống sạt lở, nhằm bảo vệ người dân trước hiện tượng thời tiết cực đoan.

Một trong những sáng kiến của phía Nhật Bản là đập Sabo, giải pháp công trình ngăn bùn đá, gỗ trôi gây thiệt hại tại khu vực hạ lưu, được áp dụng hiệu quả tại xứ sở mặt trời mọc. Mô hình đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng ở lưu vực suối Nặm Păm (Sơn La), vận hành từ tháng 4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có kế hoạch xây 100 đập tương tự, nhằm giảm thiểu rủi ro từ lũ quét và sạt lở.

Trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan Nhật Bản đã hỗ trợ vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại 20 dự án, tài trợ khu vực tư nhân 5 dự án. Thời gian tới, họ định hướng hỗ trợ Việt Nam trong 4 trụ cột cải cách, gồm các lĩnh vực phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy hội nhập quốc tế, xây dựng - thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Thủy Trương