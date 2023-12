Jessica Chastain được khen mặc đẹp với đầm Công Trí

Minh tinh Jessica Chastain chọn thiết kế Xuân Hè 2024 của Công Trí tới sự kiện điện ảnh ở Morocco.

Diễn viên 46 tuổi tới buổi công chiếu Memory thuộc Liên hoan phim quốc tế Marrakech, hôm 28/11. Jessica Chastain gây ấn tượng trong bộ đầm đen cổ sơ mi dáng chữ A theo phong cách tối giản. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của Công Trí làm từ lụa taffeta và vải wool crape nhập từ Italy.

Jessica Chastain diện đầm Công Trí trên thảm đỏ ở Morocco. Ảnh: Tomandlorenzo

Tờ RCFA khen cô đẹp hơn nhiều so với khi diện thiết kế ánh kim của Armani và đầm nhung của Balmain trong ngày mở màn 24-25/11. Chuyên gia phân tích thời trang thảm đỏ Catherine Kallon nhận xét chiếc đầm là lựa chọn khôn ngoan của Jessica, song "không rõ tại sao cô ấy lại bỏ chiếc cài áo lông vũ ở cổ - chi tiết thú vị nhất của bộ cánh".

Thiết kế của Công Trí với phần cài áo lông vũ ở cổ. Ảnh: Vogue

Trong Memory do Michel Franco đạo diễn và viết kịch bản, Jessica Chastain vào vai Sylvia - nhân viên xã hội có cuộc sống đơn giản, kỷ luật. Bộ phim từng được khán giả vỗ tay tám phút tại Liên hoan phim Venice 2023 hồi tháng 9. Diễn xuất của Jessica được hàng loạt tờ khen ngợi, gồm Variety, IndieWire, Hollywood Reporter.

Jessica Chastain ở khai mạc Liên hoan phim Marrakech 2023 (video: Celebrities) Jessica Chastain diện thiết kế của Armani ở khai mạc Liên hoan phim Marrakech 2023. Video: Celebrities

Jessica Chastain sinh năm 1977 tại California, Mỹ, bắt đầu học diễn xuất năm bảy tuổi. Các phim cô đóng gồm: Interstellar, The Martian, Zero Dark Thirty, The Help, A Most Violent Year, The Eyes of Tammy Faye. Trong 25 sự nghiệp, cô nhận được một giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Tạp chí Time vinh danh cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2012.

Ngoài Jessica Chastain, tuần qua, Gabrielle Union cũng diện đầm của Công Trí tới buổi ra mắt phim tài liệu về tour diễn Renaissance của Beyoncé. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2023, với phần trên dáng tank top ôm sát bằng vải jersey mỏng, phần dưới là chân váy làm từ lông nhân tạo đính logo của nhà mốt.

Không phải lần đầu diễn viên 51 tuổi diện váy Công Trí. Cô từng mặc váy ngắn sexy của nhà thiết kế trong tiệc kỷ niệm ngày cưới năm 2021 và ở buổi ra mắt chương trình L.A.'s Finest tại Mỹ năm 2019. Người đẹp nổi tiếng với các phim: 10 Things I Hate About You, Bring It On, The Brothers, Think Like a Man, Top Five. Cô là gương mặt quảng cáo cho các hãng thời trang lớn gồm: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Calvin Klein...

Diễn viên Gabrielle Union diện đầm xẻ ngực của Công Trí ở sự kiện của Beyoncé tại Beverly Hills, hôm 25/11. Ảnh: Parkwood

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục loạt sao đình đám thế giới như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rosé (Blackpink), Katy Perry, Rihanna, Zendaya, Camila Cabello, Tracee Ellis Ross, Joey King...... Những năm gần đây, các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week. Anh vừa tổ chức show Xuân Hè 2024 tại TP HCM hồi tháng 11.

Ý Ly