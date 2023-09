Phim của Jessica Chastain nhận tràng vỗ tay 8 phút

Italy"Memory" - tranh giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice 2023 - có Jessica Chastain đóng chính - được khán giả vỗ tay tám phút.

Theo Variety, buổi ra mắt phim có sự tham gia của đạo diễn Michel Franco và diễn viên chính Jessica Chastain, Peter Sarsgaard. Sau khi tác phẩm kết thúc, cả ba ôm nhau khóc trong tiếng reo hò của khán giả.

Jessica Chastain ở buổi họp báo trước giờ ra mắt phim "Memory", hôm 8/9. Diễn viên mặc áo in logo Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA), thể hiện sự ủng hộ cuộc đình công diễn ra ở Hollywood. Ảnh: AFP

Memory do Michel Franco đạo diễn và viết kịch bản, xoay quanh Sylvia (Jessica Chastain), một nhân viên xã hội có cuộc sống đơn giản, kỷ luật. Cô gặp lại Saul (Peter Sarsgaard) trong buổi họp lớp. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến Sylvia và Saul nhớ về quá khứ.

Cây bút Peter Debruge của Variety viết: "Diễn xuất của Jessica Chastain thật khó quên. Nghệ sĩ đóng nhiều phim đoạt giải thưởng nhưng cô chưa bao giờ thể hiện nhân vật dễ bị tổn thương như trong Memory".

Trang IndieWire nhận xét: "Chastain một lần nữa chứng minh lý do cô là một trong những nữ diễn viên Mỹ xuất sắc. Tạo hình của Jessica trong Memory không trang điểm cầu kỳ hay sử dụng bộ phận nhân tạo như trong Eyes of Tammy Faye, tác phẩm từng giúp cô đoạt giải Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2022, nhưng lại nổi bật nhờ kỹ năng hóa thân vào vai diễn".

Tạp chí Hollywood Reporter đánh giá cao sự ăn ý của Jessica và Peter, cho rằng cả hai thể hiện sự lo lắng của nhân vật qua ánh mắt và lời nói.

Jessica Chastain (phải) trong một cảnh phim "Memory". Ảnh: Mubi

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, đạo diễn Michel Franco nói về việc chọn Jessica đóng chính tác phẩm: "Jessica chắc chắn là nữ diễn viên xuất sắc ở Mỹ, không quá lời khi nói cô ấy cũng là nữ diễn viên xuất sắc thế giới".

Jessica Chastain, 46 tuổi, sinh tại California, Mỹ, bắt đầu học diễn xuất năm bảy tuổi, sau khi được bà ngoại đưa đến nơi sản xuất vở kịch Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Tuổi thơ sống trong cảnh nghèo đói, bị cha ghẻ lạnh, Jessica cô độc, coi nghệ thuật là lối thoát duy nhất. Năm 1998, cô hoàn thành chương trình học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ, sau đó học diễn xuất tại trường Juilliard ở New York. Năm 2003, cô chuyển tới California, chuyên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Liên hoan phim Venice là liên hoan phim lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 30/8 tới ngày 9/9, đạo diễn người Mỹ gốc Pháp Damien Chazelle - từng lập kỷ lục nhà làm phim trẻ nhất thắng Đạo diễn xuất sắc Oscar với La La Land - làm chủ tịch ban giám khảo. Ở mùa giải mới, sự kiện không có nhiều sao Hollywood do ảnh hưởng cuộc đình công của SAG-AFTRA tại Los Angeles (Mỹ).

Quế Chi