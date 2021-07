Jeon Mi Do - 'đóa hoa nở muộn' của màn ảnh Hàn

Bác sĩ Song Hwa trong "Hospital Playlist" là vai chính đầu tiên trên màn ảnh của Jeon Mi Do ở tuổi 39.

Jeon Mi Do hóa thân bác sĩ khoa thần kinh Chae Song Hwa - tài năng, mạnh mẽ và tốt bụng. Cô cuồng công việc, cuộc sống chỉ xoay quanh bệnh viện và gia đình. Trong nhóm, cô là thành viên nữ duy nhất, trụ cột tinh thần.

Theo Hankyung, Mi Do được chọn nhờ tài biến hóa đa dạng trên sân khấu nhạc kịch - lĩnh vực hoạt động chính của cô. Trong một sự kiện quảng bá phim, đạo diễn Shin Won Ho cho biết khi casting, một người quen giới thiệu Jeon Mi Do với ông. Ban đầu, ông lo ngại cô bị "lệch tông" so với bốn nam chính. Ông bàn bạc với Jo Jung Suk - đóng nam chính Ik Jun - thì được anh ủng hộ. Anh nói: "Tuyệt quá. Em cũng định giới thiệu Jeon Mi Do với anh. Khi xem cô ấy biểu diễn, em không thể rời mắt. Em tò mò và nghĩ sẽ thế nào nếu cô ấy xuất hiện trên truyền hình. Nếu anh đang tìm một gương mặt mới, nên chọn cô ấy".

Trên tvN, Jo Jung Suk cho biết trước khi quay phim, anh chưa từng diễn chung hay gặp Mi Do ngoài đời. Tuy nhiên, khi đi xem nhạc kịch Once, anh ấn tượng với diễn xuất và trở thành fan của cô. Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok - hai diễn viên khác của Hospital Playlist - cũng xem Jeon Mi Do là thần tượng.

Ngay từ những tập đầu tiên, diễn viên ghi điểm khi thể hiện rõ nét hình ảnh bác sĩ tận tâm trong công việc. Trước bệnh nhân, Song Hwa cứng rắn, lương thiện và ấm áp. Khi ở bên nhóm bạn, cô bộc lộ tính trẻ con, tinh nghịch khi giành ăn hay khoe giọng hát khó nghe. Trên Pann, nhiều khán giả khen cô diễn tự nhiên, biểu cảm đa dạng. Đạo diễn Shin Won Ho nói: "Chúng tôi là người tạo ra nhân vật nhưng Mi Do đưa nhân vật đến với khán giả. Cô ấy được định sẵn để đóng vai Song Hwa".

Vai diễn giúp Mi Do thắng giải "Diễn viên mới xuất sắc" tại lễ trao giải Baeksang năm 2020 (sự kiện được ví như Quả Cầu Vàng Hàn Quốc). Ngoài ra, cô được đề cử hạng mục quan trọng nhất "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Cô nói trên Chosun: "Khi tập đầu tiên của mùa một lên sóng, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ phim tạo được hiệu ứng tốt và sản xuất phần hai. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự khen ngợi nên muốn diễn xuất tốt hơn nữa để đền đáp tình yêu của người hâm mộ".

Ngoài diễn xuất, Mi Do ghi dấu ấn khi thể hiện nhạc phim với chất giọng ngọt ngào. Bài hát I Knew I Love đứng đầu danh sách được nghe nhiều tại loạt trang nhạc trực tuyến. Tuy nhiên, trong phim nhân vật Song Hwa của cô được xây dựng có giọng hát tệ, từng uống năm quả trứng sống để cải thiện giọng nhưng không thành.

Sau Hospital Playlist, Mi Do đang đàm phán tham gia dự án phim 39 cùng Son Ye Jin. Phim xoay quanh tình bạn, tình yêu và cuộc sống đời thường của ba phụ nữ tuổi trung niên. Trước đó, cô từng đóng vai phụ trong Mother (2018), Metamorphosis (2019) nhưng không được chú ý.

Người mới trên màn ảnh nhưng trong lĩnh vực nhạc kịch, cô được xem là "nữ hoàng" với 15 năm kinh nghiệm. Mi Do lần đầu tham gia nhạc kịch năm 2006 trong vở Mr. Mouse, nhanh chóng được chú ý như một tài năng mới. Năm 2008, cô gây tiếng vang với vai Agnes trong Agnes of God, thắng giải "Diễn viên mới xuất sắc" tại Korea Drama Awards. Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như Bungee Jump, Werther, Once, Man of La Mancha, Sweeney Todd, và Maybe a Happy Ending. Cô nhiều lần thắng giải "Diễn viên nhạc kịch xuất sắc" tại các lễ trao giải. Theo DongA, Mi Do là gương mặt bảo chứng cho chất lượng và thành công của các vở diễn. Các tác phẩm cô tham gia luôn trong tình trạng "cháy vé".

Jeon Mi Do sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Myongji và trở thành một trong những diễn viên nhạc kịch hàng đầu xứ Hàn. Ảnh: Naver.

Jeon Mi Do kín tiếng đời tư, không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống. Người hâm mộ chỉ biết cô kết hôn năm 2013 với một người ngoài ngành giải trí, có một con trai. Sau thành công của Hospital Playlist phần một, diễn viên nhận được nhiều lời mời quảng cáo, tham gia chương trình giải trí nhưng cô hạn chế. "Tôi sợ bị chú ý dù đó là đặc thù công việc. Tôi cũng sợ cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng khi xuất hiện trong các chương trình thực tế. Tôi chỉ muốn khán giả đón nhận mình qua các vai diễn. Mục tiêu của tôi là đứng trên sân khấu cho đến khi già đi", cô nói trên Hankyung.

Jeon Mi Do trong ngày cưới hồi năm 2013. Ảnh: Naver.

