Sao nhí 'Thế giới hôn nhân' văng tục, hút thuốc

Jung Joon Won và Jeon Jin Seo, hai diễn viên vị thành niên trong "Thế giới hôn nhân", bị khán giả phát hiện văng tục, uống rượu và hút thuốc.

Hôm 10/5, nhiều khán giả Hàn phát hiện Jeon Jin Seo từng đăng trên Facebook bức tranh vẽ một người đang giơ "ngón tay thối", cậu còn văng tục khi trả lời bình luận của bạn bè. Trước chỉ trích của khán giả, công ty quản lý của Jeon Jin Seo cho biết diễn viên 14 tuổi sử dụng bức tranh "giơ ngón tay thối" vì a dua theo bạn bè, bản thân cậu chưa hiểu hết hàm ý của hành động này. Thay mặt Jeon Jin Seo, công ty quản lý xin lỗi khán giả.

Jung Joon Won (trái) và Jeon Jin Seo trong "Thế giới hôn nhân. Ảnh: Naver.

Jung Joon Won - diễn viên nhí khác của phim - cũng lộ các bức ảnh tụ tập uống rượu, hút thuốc lá điện tử. Trước các chỉ trích, Joon Won khóa tài khoản Instagram.

Công ty quản lý của Jung Joon Won ra thông cáo thừa nhận chưa làm tốt trách nhiệm quản lý nghệ sĩ. "Chúng tôi sẽ bàn bạc nội bộ về vấn đề, tránh xảy ra sự việc tương tự. Chúng tôi xin lỗi khán giả cùng êkíp Thế giới hôn nhân", quản lý của Joon Won viết.

Jung Joon Won lộ ảnh uống rượu, hút thuốc cùng bạn bè. Ảnh: Naver.

Jeon Jin Seo sinh năm 2006, đóng con trai của hai nhân vật chính trong Thế giới hôn nhân, bị tổn thương tâm lý khi cha mẹ ly hôn. Trước đó, cậu tham gia nhiều phim ăn khách như Vì sao đưa anh tới, Mặt trời của chủ quân, Huyền thoại biển xanh, Quý ngài ánh dương...

Cảnh phim "Thế giới hôn nhân" tập 6 Jeon Jin Seo và Kim Hee Ae trong tập 6 "Thế giới hôn nhân". Video: JTBC.

Jung Joon Won sinh năm 2004, đóng cậu học trò bốc đồng, thường chế giễu, khiêu khích bạn học trong tác phẩm đang gây sốt. Joon Won đóng phim từ năm bảy tuổi, từng góp mặt trong Face Maker, The Attorney, Chronicles of Evil... Năm 2017, anh đoạt giải diễn xuất dành cho thanh thiếu niên, với phim My Father is Strange của đài KBS.

Như Anh (theo Naver)