'Thế giới hôn nhân' đẩy tình tiết bi kịch

Sun Woo tự tử, Da Kyung phát hiện chồng ngoại tình với vợ cũ trong tập 14 "Thế giới hôn nhân", phát sóng tối 9/5.

* Bài tiết lộ nội dung phim

Bác sĩ Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) rơi vào bước đường cùng khi cho rằng cô khiến con trai đau khổ. Tại bệnh viện, cô bị chỉ trích, đuổi việc vì chẩn đoán sai khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm. Cô quyết định tự tử nhưng may mắn được bác sĩ Kim Yoon Gi (Lee Mo Saeng đóng) phát hiện và ngăn cản.

Cảnh phim Sun Woo tự tử gây sốt, thu hút hàng nghìn bình luận, theo Naver. Khán giả viết: "Trái tim tôi vụn vỡ khi nhìn Kim Hee Ae khóc như vậy", "Cô ấy thực sự muốn chết nhưng nghĩ đến Joon Young và nhớ lại những gì mình phải trải qua. Cô ấy sợ cuộc đời con trai giống mình". Theo Nielsen Korea, tập 14 đạt rating 24,3% tại Hàn, tương đương tập 12 - từng lập kỷ lục phim có tỷ lệ người xem cao nhất đài JTBC cũng như lịch sử đài cáp nước này.

'Thế giới hôn nhân' tập 14 Cảnh phim Sun Woo được bác sĩ Yoon Gi cứu. Video: jTBC.

Phim tiếp tục xoáy sâu vào bi kịch cuộc sống của từng nhân vật. Joon Young (Jeon Jin Seo) bị mẹ kế nghi oan, bố tát và chửi mắng, phải gọi điện cầu cứu mẹ ruột. Trong khi đó, Da Kyung (Han Seo Hee) phát hiện chồng ngoại tình vợ cũ.

Theo News1, càng về cuối, Thế giới hôn nhân càng gây bất ngờ cho người xem với nội dung táo bạo. Đa phần khán giả nhận xét các tập cuối kịch tính với những bước ngoặt về nội dung, chuẩn bị cho cái kết. Tài khoản Minha dự đoán: "Chắc chắn sẽ không có một cái kết đoàn tụ ở đây, Lee Tae Oh ly hôn Dakyung và mất tất cả sau những gì anh ta làm. Sun Woo cùng con trai rời đi nơi khác". Bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình, cho rằng đây là kết phim hợp lý.

Thế giới hôn nhân tập 14 cut Sun Woo tiết lộ việc Tae Oh ngoại tình cho Da Kyung. Video: jTBC.

Trước đó, nhiều khán giả lo ngại tác phẩm đi vào "vết xe đổ" của nhiều phim Hàn những năm gần đây là càng về cuối, kịch bản càng đuối về mặt logic. Tập 13 gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện tình tiết Yoon Joong chứng kiến cảnh bố mẹ ôm ấp tình cảm sau khi ly dị. Khản giả bình luận trên Naver: "Một đứa trẻ tổn thương tâm lý, lại chứng kiến thêm cảnh bố mẹ quan hệ sau ly dị?", "Tại sao biên kịch có thể nghĩ ra tình huống như vậy với một đứa trẻ?".

Thế giới hôn nhân làm lại từ series Doctor Foster của đài BBC chiếu năm 2015, thay đổi nhiều về nội dung so với bản gốc. Phim khai tác mặt tối của đời sống hôn nhân. Quan hệ giữa hai nhân vật chính Sun Woo và Tae Oh từ ngọt ngào sang căng thẳng khi nảy sinh chuyện ngoại tình. Sau khi ly hôn, Tae Oh tìm mọi cách hãm hại vợ cũ và giành quyền nuôi con. Tác phẩm gồm 16 tập, được dán nhãn 19+ vì có các cảnh ân ái, bạo lực. Hai tập cuối sẽ lên sóng jTBC vào tối 15 và 16/5.

Hiểu Nhân