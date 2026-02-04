Nvidia thay Apple thành khách hàng lớn nhất của TSMC

Làn sóng AI khiến Apple bị Nvidia soán ngôi, không còn là khách hàng lớn nhất của TSMC, buộc họ phải tìm đến Intel và Samsung để đảm bảo nguồn cung.

Theo WSJ, Apple không còn giữ vị thế độc tôn ở TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Việc mất đi tiếng nói quyết định trong chuỗi cung ứng buộc CEO Apple Tim Cook phải tìm kiếm thêm đối tác sản xuất dự phòng cũng như đáp ứng nhu cầu cao cho iPhone và Mac.

Trong chuyến thăm Đài Loan cuối tháng 1, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết TSMC "phải cực kỳ nỗ lực" mới có thể đáp ứng được nhu cầu chip AI tăng phi mã. Ông dự báo riêng nhu cầu của Nvidia có thể buộc TSMC phải nhân đôi công suất trong thập kỷ tới.

"TSMC đang làm một công việc phi thường, nhưng chúng tôi cần rất nhiều tấm wafer năm nay", ông nói. Trước đó, Chủ tịch TSMC cũng thừa nhận năng lực hiện tại "không đủ, vẫn chưa đủ" khi công suất của các tiến trình tiên tiến chỉ bằng một phần ba so với nhu cầu thực tế của thị trường AI.

Jensen Huang, CEO Nvidia, tại Triển lãm Computex 2024, Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Trong hơn một thập kỷ qua, Apple luôn là khách hàng quan trọng nhất, thường xuyên bao trọn dây chuyền sản xuất chip tiên tiến nhất của TSMC. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Nvidia đã thay đổi trật tự, khiến Apple cũng phải cạnh tranh gay gắt để giành từng lô hàng.

Trong báo cáo tài chính quý cuối 2025, Tim Cook trông trả lời các câu hỏi về thiếu hụt bộ nhớ nhưng thừa nhận công ty đang lo ngại về nguồn cung bộ vi xử lý. Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đang đưa ra các phương án, như quay lại hợp tác với Intel. Tuy nhiên, thay vì sử dụng kiến trúc của Intel như trước, Apple sẽ thuê nhà máy để gia công thiết kế chip Apple Silicon. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự báo, chip M7 dòng thấp có thể sẽ được sản xuất ngay tại Mỹ bởi Intel vào năm 2027.

Bên cạnh Intel, Samsung là cái tên sáng giá tiếp theo. Apple từng sử dụng chip do Samsung sản xuất từ thế hệ A4 đến A9. Hồi tháng 8/2025, Apple cũng tiết lộ đang cùng Samsung phát triển một công nghệ sản xuất chip mới tại nhà máy ở Austin, Texas.

Việc tìm đến Intel hay Samsung không chỉ là giải pháp tình thế. Theo các chuyên gia, Apple thường không muốn phụ thuộc nhiều vào một nguồn cung duy nhất để tránh rủi ro và tăng lợi thế đàm phán giá cả.

Hiện chưa rõ sự trỗi dậy của AI là cơn sốt nhất thời hay cuộc cách mạng dài hạn, nhưng các nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi Apple trở lại vị trí khách hàng lớn nhất của TSMC thời gian tới, mối quan hệ độc quyền kéo dài từ năm 2014 giữa hai gã khổng lồ này có lẽ đã đi đến hồi kết.

Huy Đức (theo TechRadar, Apple Insider)