Jennifer Phạm đồng hành trao thư viện sách

Tuyên QuangHoa hậu Jennifer Phạm tham gia trao tặng thư viện cho các học sinh, gửi thông điệp ''Hãy biến những ước mơ thành hiện thực''.

Hôm 6/11, Jennifer Phạm - đại sứ chương trình Ánh sáng học đường - tham gia khánh thành công trình thư viện Trung học cơ sở (THCS) Tân Trào cùng Quỹ Hy Vọng. Trước giờ bắt đầu, cô cùng các thành viên trong đoàn sắp xếp bàn ghế, tủ kệ, dán những nội quy nhỏ ở các góc thư viện, như giữ gìn, mượn và trả sách đúng hẹn.

Jennifer Phạm tại không gian thư viện. Lễ khánh thành có sự tham dự của Quỹ Hy Vọng, Hội Việt - Mỹ, Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (VUSAC), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper và các đơn vị tài trợ. Ảnh: Vy An

Theo hoa hậu, không gian đọc và học tập giống ''ngôi nhà thứ hai'' giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em. Jennifer nhớ lần cùng con trai lớn đi mua sách ở Mỹ, cậu bé chọn một tác phẩm khoa học về vũ trụ, sau đó hào hứng kể lại từng chi tiết. Cô nhận ra khi có cơ hội, duy trì thói quen đọc sách, trẻ con sẽ tự tìm thấy niềm vui học hỏi của riêng mình.

Ngoài nhiều loại sách, thư viện THCS Tân Trào còn được trang bị máy tính bảng và các tài khoản học online. Tại sự kiện, hoa hậu hướng dẫn các em đăng nhập, truy cập kho học liệu. Cô cho biết cảm nhận rõ ánh mắt háo hức của hàng trăm học sinh.

Jennifer Phạm giúp học sinh tìm hiểu công nghệ đọc và học online. Ảnh: Vy An

Không gian đọc sách tại Tân Trào, Tuyên Quang là công trình thư viện đầu tiên của chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng và các đơn vị tài trợ thực hiện từ năm 2018 đến nay.

''Tôi mong đây là điểm khởi đầu cho chặng đường dài hơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa để mang sách đến học sinh cả nước'', Jennifer Phạm nói.

Thư viện 1,7 tỷ đồng phục vụ học sinh Tân Trào Jennifer Phạm trong buổi khánh thành thư viện trị giá 1,7 tỷ đồng. Video: Ngọc Ngọc

Jennifer Phạm, 40 tuổi, là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô tốt nghiệp ngành dược của Đại học California. Những năm gần đây, hoa hậu ở Hà Nội cùng chồng, đắt show làm MC sự kiện và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong, ngoài nước. Cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải và có ba con chung.

Ngoài nghệ thuật, người đẹp năng nổ trong các dự án cộng đồng. Hồi tháng 10/2022, cô tham gia làm MC cho Ngày hội Vệ sinh học đường, được tổ chức tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Khoa, Sơn La, thuộc dự án cùng tên do Quỹ Hy Vọng triển khai nhằm hướng dẫn các em kiến thức cơ bản để thực hành vệ sinh cá nhân.

