Quỹ Hy Vọng cùng FPT tài trợ tái thiết 15 trường học

Các trường ở Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An thiệt hại do bão số 10 được Quỹ Hy Vọng và FPT hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng để tái thiết.

Trong đó, gần 800 triệu đồng được sử dụng để sửa chữa cơ sở vật chất như sơn lại trường lớp, thay mái tôn bị tốc, dựng mới tường rào. Hơn 2,7 tỷ đồng dành cho việc trang bị lại đồ dùng dạy học bị hư hỏng hoặc cuốn trôi do ngập lụt.

Danh sách được hỗ trợ gồm năm trường tại xã Tân Hợp, Mỏ Vàng, Phong Dụ Hạ và Châu Quế Thượng (Lào Cai); ba trường ở xã Bát Mọt, Cẩm Thủy và năm trường thuộc xã Nông Cống (Thanh Hóa); một trường tại xã Nghĩa Hành (Nghệ An) và một trường tại xã Nà Hang (Tuyên Quang).

Cô Phạm Thị Tuất, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Quế Thượng (Lào Cai), cho biết: "Chiều 30/9, mưa lớn kèm gió lốc đã làm tốc toàn bộ mái lớp học, hư hại trần nhựa và cửa phòng". Ngay sau khi được Quỹ và đơn vị đồng hành hỗ trợ, nhà trường nhanh chóng cải tạo, thay mái điểm trường, đón học sinh trở lại.

Đoàn đến thăm, tặng quà học sinh và tài trợ trường Mầm non Bát Mọt khắc phục sau bão, trong đó có phần mái nhà bị tốc hoàn toàn. Ảnh: Ảnh: FPT

Thầy Nguyễn Quang Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Hòa, xã Nông Cống chia sẻ: "Những ngày ấy thật sự là quãng thời gian khó quên và đầy thử thách. Giữa lúc khó khăn, gian nan nhất, chúng tôi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức như Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT. Điều đó đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các thầy cô, học sinh nơi đây vượt qua khó khăn, ổn định dạy và học sau thiên tai".

Thiết bị vui chơi được hỗ trợ tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nông Cống, Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Tại Nghệ An, điểm trường cụm Làng Rào - Trường Mầm non Tân Hương thuộc xã Nghĩa Hành cũng ngập sâu trong nước lũ, các phòng học, khu vui chơi và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Khi nước rút, những lớp học ngổn ngang bùn đất, bàn ghế, đồ dùng học tập ướt sũng.

"Tiếp nhận nguồn tài trợ, nhà trường sẽ sử dụng hiệu quả để nhanh chóng ổn định cơ sở vật chất, tiếp tục xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hạnh phúc cho các em học sinh thân yêu", cô Cao Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí tái thiết, cán bộ nhân viên FPT còn gửi tặng hàng nghìn phần quà cho học sinh tại các điểm trường.

Học sinh trường mầm non Tân Hương, Nghệ An hứng khởi khi nhận quà động viên. Ảnh: Đức Hùng

Tham dự chương trình, bà Vũ Thị Mai Hương, Phó Tổng giám đốc FPT Telecom - Tập đoàn FPT, chia sẻ: Nguồn kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của cán bộ nhân viên FPT gửi đến thầy cô và học sinh vùng chịu ảnh hưởng bão lũ. "Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này góp phần giúp các em có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn", bà nói.

Đợt hỗ trợ lần này nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phát động, với sự đồng hành của cán bộ nhân viên FPT, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng. Đến nay, chiến dịch tiếp nhận hơn 8,6 tỷ đồng đóng góp.

Quỹ Hy Vọng đang phối hợp cùng các địa phương khảo sát, đánh giá thiệt hại để triển khai hỗ trợ theo từng giai đoạn, tập trung phục hồi hạ tầng giáo dục: sửa chữa lớp học, thay mái tốc, trang bị thiết bị học tập cho học sinh vùng lũ.

Sau đợt đầu, Quỹ sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên, Lạng Sơn để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tái thiết sau lũ..

Độc giả có thể ủng hộ chiến dịch tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Vuot lu

Ten cua ban - Vuot lu ID chương trình: 195961

Quỳnh Anh