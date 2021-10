Jennifer Aniston tránh xa mạng xã hội

Minh tinh Jennifer giữ thói quen tắt điện thoại 60 phút sau khi thức giấc mỗi sáng để hạn chế đọc phải tin tiêu cực.

Ở tuổi 52, Jennifer Aniston vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Hollywood. Tổ chức Guinness tháng 10/2019 ghi nhận cô đã phá kỷ lục thế giới với việc đạt một triệu lượt theo dõi trên Instagram chỉ sau 5 giờ tạo tài khoản. Sau hai năm, con số đã lên đến 38 triệu. Trong những bức ảnh ít ỏi được đăng tải, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc bình dị ở nhà cùng ba chú chó, hoặc thư giãn khi đắp mặt nạ.

Jennifer Aniston cho biết luôn cố gắng tránh xa mạng xã hội và các tin tức tiêu cực. Người đẹp không phủ nhận lợi ích kết nối của internet nhưng khuyến khích khán giả tách bản thân khỏi năng lượng độc hại. "Tôi rất sợ đối mặt với những làn sóng đầy bất an và phẫn nộ mỗi khi đọc phần bình luận", Jennifer nói với Vogue.

Jennifer Aniston hạn chế sử dụng mạng xã hội để dành thời gian cho bản thân, bạn bè và những chú cún.

Thay vì chạy theo các xu hướng được cập nhật liên tục trên Instagram, TikTok..., nữ diễn viên trân trọng bản thân và các giá trị vốn có. Cô cho rằng cuộc sống của một ngôi sao vốn luôn đi kèm nhiều gánh nặng, kể cả bạn bè và người thân cũng sẽ tò mò về cô. Để được yên bình, cô thường phớt lờ những điều đó.

Từng lãng phí thời gian cho nhiều thú vui vô bổ như nhiều người trẻ khác, ở tuổi 50, cô theo đuổi lối sống lành mạnh. Nhiều năm qua, Jennifer giữ thói quen tắt điện thoại trong vòng 60 phút sau khi thức giấc. Theo cô, tinh thần vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày. Jennifer dùng thời gian này để thiền, sau đó tự chuẩn bị bữa sáng gồm cà phê có thêm bột protein và sữa hạnh nhân. Buổi chiều, dù bận rộn đến đâu, cô cũng sẽ dành thời gian ngắm hoàng hôn và thư giãn. Chia sẻ với The People trong cuộc phỏng vấn tháng 6/2021, Jennifer nói: "Thiền định và viết nhật ký mỗi ngày giúp tâm trí tôi thoải mái, giữ vững lòng tin vào cuộc sống và con người, dù có nhiều thứ khiến chúng ta ngày càng thất vọng".

Jennifer xem việc yêu thương bản thân và mọi người là một thói quen cần được nuôi dưỡng hàng ngày. Nữ diễn viên hứng thú với các nghiên cứu về sức khỏe và cập nhật kiến thức này đến những người bạn của mình, với mong muốn họ đều xinh đẹp, khỏe mạnh. Cô nói với Vogue: "Tôi nổi bật vì được là chính mình. Tôi cảm giác tràn đầy nhựa sống, dù người ta vẫn nghĩ đây là lúc nên 'về vườn' rồi". Tôi dự định sống hơn trăm tuổi, nên hy vọng bạn bè vẫn còn bên cạnh lúc đó".

Sự bình an là điều Jennifer luôn mang lại cho người đối diện. Diễn viên Sandra Bullock nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp cô: "Một phụ nữ xinh đẹp và luôn đúng giờ. Dù xinh đẹp, cô trông ngây ngô, vụng về, cũng có những vấp ngã. Trong công việc, cô biết cách tạo niềm vui và sự tích cực. Ở đời thường, cô ấy rất thoải mái. Những ai có may mắn đến nhà Jennifer Aniston chơi hoặc sống ở đó đều cảm thấy an toàn, không muốn rời đi".

Minh tinh chăm đắp mặt nạ, ăn uống khoa học và thiền mỗi sáng để luôn giàu năng lượng.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ với Brad Pitt và Justin Theroux, Jennifer vẫn độc thân. Cô hiện ở cùng ba chú chó: Clyde, Sophie và Lord Chesterfield. Trong đó, Lord Chesterfield được nhận nuôi từ một tổ chức cứu hộ động vật. Nữ diễn viên nói với The People rằng đang sống rất trọn vẹn vì được làm công việc mình thích, ở bên những người thân thiết và thú cưng.

Trong show Lunch with Bruce vào tháng 9, diễn viên nói tuy chưa có ai xuất hiện trong tầm ngắm, cô không lo lắng, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận tình yêu. Nếu không gặp ai, cô vẫn hài lòng với cuộc sống độc lập và xem việc chờ đợi cũng là một niềm vui. Tự nhận là người truyền thống, Jennifer cho biết mình không bao giờ tìm tình yêu trên các ứng dụng hẹn hò. Cô thích việc được đàn ông trực tiếp mời đi chơi hơn là nhắn tin qua lại. Mẫu đàn ông tự tin, hài hước và tử tế sẽ thu hút cô.

Jennifer Aniston tránh xa mạng xã hội vì sợ tiêu cực Jennifer tự làm thức uống dinh dưỡng cho bữa sáng.

Tự nhận là người cởi mở, dễ tha thứ trong chuyện tình cảm, sau khi chia tay, nữ diễn viên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người chồng cũ. "Ôm lòng oán hận chẳng khác nào uống thuốc diệt chuột chờ chết. Không ai tránh khỏi sai lầm, vì vậy, tôi chọn cách tha thứ, bỏ qua những chuyện không vui. Mọi người có thể nói tôi ngốc, nhưng chẳng ai biết mình sống được bao lần. Tôi không muốn biến mình thành kẻ thất tình đáng thương", cô nói.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show. Cô từng nhận một giải Quả Cầu Vàng, Screen Actors Guild Award và Emmy. People vinh danh Aniston là "Người phụ nữ đẹp nhất" năm 2004 và 2016, còn Men's Health bình chọn cô là "Người phụ nữ gợi cảm nhất mọi thời đại" năm 2011.

Vân An (ảnh, video: Instagram Jennifer Aniston)