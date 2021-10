Jennifer Aniston không trốn chạy tuổi già

Minh tinh Jennifer Aniston chăm đắp mặt nạ, ăn uống khoa học thay vì phẫu thuật thẩm mỹ để giữ vẻ trẻ trung ở tuổi ngũ tuần.

Ở tuổi 52, Jennifer Aniston vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Hollywood. Cô tham gia các dự án truyền hình và là gương mặt đại diện cho thương hiệu chăm sóc da Aveeno (Mỹ) suốt bảy năm.

Trong bài phỏng vấn với Vogue hồi tháng 6, Jennifer nói cô theo đuổi tinh thần "pro-aging" (thuận lão hoá) thay vì "anti-aging" (chống lão hoá). Cô cho rằng việc yêu bản thân và chấp nhận những thay đổi của cơ thể quan trọng hơn mọi tiêu chuẩn ngoại hình: "Mẹ nói với tôi rằng hãy già đi nhưng đừng yếu đi. Ai cũng thích thon thả và xinh đẹp, nhưng lão hoá là chuyện diễn ra trong từng tế bào. Vì thế, mẹ bảo đừng nghĩ tiêu cực mà hãy tận hưởng nó với niềm vui".

Ngôi sao "Friend" khoe hình thể săn chắc trong bộ ảnh năm 2020 do tạp chí Interview thực hiện.

Giống nhiều minh tinh Mỹ khác như Drew Barrymore hay Cameron Diaz, Jennifer không ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm botox để kéo dài tuổi xuân. "Ở Hollywood, mọi người đều có áp lực về lão hóa. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp làm đẹp bất chấp nguy cơ và cảm thấy đau lòng thay họ. Sao phải cố dừng chiếc đồng hồ của tạo hóa?", cô nói với Yahoo Beauty năm 2014. Nữ diễn viên không phê phán quyền làm đẹp của người khác, nhưng hy vọng họ đừng biến bản thân thành một kẻ sợ hãi tuổi tác.

Jennifer theo đuổi những liệu pháp làm đẹp tự nhiên. Bí quyết dưỡng da của cô đến từ mặt nạ và các thiết bị làm đẹp tại nhà như cryo sticks (que kim loại massage mắt) và máy nâng cơ. Một cách đơn giản khác mà bác sĩ da liễu đã dạy cô là rửa mặt 25 lần trong bát nước đá để đánh thức làn da.

Nữ diễn viên dùng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chứa collagen, giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên và độ đàn hồi của da. Cô thích ngồi dưới ánh nắng mặt trời. "Bạn cần vitamin D để xương chắc khỏe và cải thiện tâm trạng của mình. Tuy nhiên, đừng quên bôi kem chống nắng", cô nói với Vogue.

Là gương mặt đại diện cho thương hiệu skincare, cô cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về khái niệm "hệ vi sinh da" (skin microbiome) và nhận ra có nhiều hóa chất không tốt trong mỹ phẩm. "Chúng ta thích mua những món được bọc bằng bao bì sang trọng mà bỏ qua thành phần bên trong", cô nói. Diễn viên cũng từng mắc sai lầm trong làm đẹp. Cô thử nghiệm các phương pháp điều trị tác động mạnh như bắn laser cách đây khoảng 10 năm và ân hận. "Tôi cho là những gì mang lại hiệu quả nhanh chóng có thể gây hại về lâu dài", cô nói trong The Morning Show.

Jennifer đắp mặt nạ và dùng các thiết bị làm đẹp tại nhà thay vì phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm botox. Ảnh: Instagram Jennifer Aniston

Minh tinh xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Diễn viên cho biết thời nhỏ, cô không được phép ăn những loại bánh mà bạn bè yêu thích. Lớn hơn, cô đi chệch hướng với chế độ mẹ hướng dẫn, thường xuyên ăn pizza và bánh mỳ. Jennifer gọi đây là khoảng thời gian "nổi loạn" nhất của tuổi trẻ. Sau khi cảm thấy cơ thể không thật sự tốt, cô nhìn lại mẹ và bà ngoại. Cô yêu hình ảnh giàu sức sống ở mọi lứa tuổi của họ và luôn cố gắng để học theo.

Trong chương trình Radio Times năm 2019, cô cho biết chú trọng ăn đúng cách. Cô nạp đầy đủ các nhóm chất và áp dụng chế độ "nhịn ăn gián đoạn" - mỗi ngày chỉ ăn trong tám tiếng và nhịn 16 tiếng. Theo tạp chí Marie Claire, bên cạnh các bài tập cơ và đốt mỡ, ngôi sao phim Friends còn thường xuyên tập yoga và xông hơi. Cô có một phòng xông hơi khô bằng tia hồng ngoại để sử dụng sau khi tập luyện.

Nhờ sống lành mạnh, minh tinh Mỹ giữ được vẻ khỏe khoắn, năng động cùng thân hình cân đối ở tuổi ngũ tuần. Tạp chí Vogue (tháng 10/2019) mô tả về Jennifer Aniston: "Đây là người có mái tóc được một triệu phụ nữ bắt chước, người biến chế độ ăn kiêng The zone diet (30% protein, 30% chất béo và 40% tinh bột) thành xu hướng và giới thiệu yoga đến tầng lớp trung lưu Mỹ. Mọi động thái làm đẹp của cô ấy đều được ghi nhận, phân tích và lan tỏa bởi lượng lớn người hâm mộ".

Gương mặt Jennifer Aniston sau 26 năm vào nghề Gương mặt Jennifer Aniston qua thời gian. Video: Youtube Usmagazine

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Vân An