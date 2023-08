Jennifer Aniston: 'Tôi khó yêu vì bố mẹ ly hôn'

Diễn viên Jennifer Aniston nói khó mở lòng trong tình yêu vì bố mẹ ly hôn và tuổi thơ thiếu thốn tình cảm.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 23/8, Jennifer Aniston, 54 tuổi, cho biết cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến cô ám ảnh: "Tôi luôn gặp khó khăn khi ở trong mối quan hệ tình cảm bởi tuổi thơ cô đơn. Tôi không thích hy sinh bản thân, không biết nên làm gì khi yêu hay đón nhận tình cảm của người khác thế nào. Bởi vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi độc thân".

Một nguồn tin nói với People rằng hiện Jennifer rất hạnh phúc khi độc thân, đang tập trung vào niềm vui của bản thân.

Jennifer Aniston và bố John Aniston năm 1997. Ảnh: WireImage

Cha mẹ diễn viên - John Aniston và Nancy Dow - đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Minh tinh có mối quan hệ không tốt với bố mẹ khi họ ly hôn lúc cô tròn 10 tuổi. Gần một thập niên, diễn viên không nói chuyện với mẹ, không mời bà dự đám cưới của cô với tài tử Brad Pitt năm 2000. Trên Interview Magazine, Jennifer nói tuổi thơ bất ổn và thiếu an toàn đã giúp cô học cách kiên cường khi chuyện xảy ra ngoài dự định.

Theo US Magazine, Jennifer và mẹ hòa giải vào năm 2016. Cùng năm, bà Dow mất do biến chứng từ những cơn đột quỵ. Bốn năm sau, bố Jennifer qua đời.

Tương tự bố mẹ, Jennifer không có hôn nhân trọn vẹn. Cô và Brad Pitt ly dị sau bảy năm cưới, khi Pitt vướng tin đồn ngoại tình Angelina Jolie. Minh tinh bị truyền thông tung tin không muốn sinh con. Cô kết hôn lần hai với diễn viên Justin Theroux năm 2015. Ba năm sau, cả hai ly dị do những khác biệt về lối sống.

Jennifer Aniston nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood sau thành công của series Friends và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục nữ chính phim truyền hình.

Thanh Giang