Bố Jennifer Aniston qua đời

MỹBố Jennifer Aniston - diễn viên gạo cội John Aniston - mất ở tuổi 89.

Ngày 14/11, minh tinh chia sẻ trên Instagram thông tin bố cô qua đời ba ngày trước. "Bố thân yêu... Bố là một trong những người tốt nhất trên đời mà con từng biết. Con hạnh phúc vì bố đã thanh thản lên thiên đường, không đau đớn. Vào đúng ngày 11/11. Bố đã có mốc thời gian hoàn hảo. Kể từ giờ, con số đó sẽ mãi mang một ý nghĩa lớn hơn đối với con. Con sẽ yêu bố suốt cuộc đời", Jennifer Aniston viết.

⁣Hồi tháng 6, ông được trao giải Thành tựu trọn đời của Daytime Emmy (giải thưởng của Viện Nghệ thuật và khoa học truyền hình Mỹ). Khi ấy, Jennifer Aniston gửi video phát biểu cảm xúc: "Đây thực sự là khoảnh khắc đặc biệt với tôi, là cơ hội không chỉ để tôn vinh một tên tuổi lớn trong giới truyền hình, mà còn là dịp ghi nhận những thành tựu trọn đời của một diễn viên vĩ đại, được kính trọng, ông cũng là bố của tôi".

Jennifer Aniston và bố trong buổi lễ gắn sao vinh danh cô trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, năm 2012. Ảnh: Film Magic

Những ngày đầu mới bước chân vào nghiệp diễn, Jennifer được cha chỉ dạy nhiều bài học. Ông từng nói với E! News năm 1990: "Jennifer là một tài năng thiên bẩm. Có một số điều bạn có thể học được trong lĩnh vực này, nhưng có những điều không thể. Bản năng của Jennifer là tài sản lớn nhất mà con bé có".

John sinh năm 1933 tại Crete, Hy Lạp, được biết đến qua các phim series Search for tomorrow, The west wing, Gilmore girls and mad men... Vai diễn nổi tiếng nhất của ông là Victor Kiriakis, một người Mỹ gốc Hy Lạp trong phim Days of our lives (phát sóng từ 1985).

Ông và vợ đầu - diễn viên Nancy Dow - có một con gái là Jennifer. Sau khi họ chia tay, ông phải lòng bạn diễn trong phim Love of life - Sherry Rooney, kết hôn năm 1984. Họ có một con trai là Alex, là diễn viên, biên kịch, nhạc sĩ.

Thanh Thanh (theo People)