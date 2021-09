Hai minh tinh Mỹ trân trọng nếp nhăn tuổi già

Diễn viên U50 - Drew Barrymore và Cameron Diaz - kêu gọi khán giả tôn trọng quá trình lão hóa, thay vì can thiệp bằng dao kéo.

Gần đây, bức ảnh Drew Barrymore bên bạn thân - Cameron Diaz - gây "sốt" trên Instagram. Họ cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai nhau. Cameron chọn son môi đỏ tươi và đánh mắt khói, Drew đánh son tông màu trầm và trang điểm nhẹ. Không sử dụng Photoshop hay ứng dụng chỉnh sửa ảnh, hai diễn viên để lộ những nếp nhăn trên gương mặt.

Bức ảnh đạt hơn 1,5 triệu lượt yêu thích cùng hàng chục nghìn bình luận ngợi khen thần thái và vẻ đẹp tự nhiên của cả hai. "Những vẻ đẹp không qua chỉnh sửa. Đây là thứ mà mạng xã hội cần nhiều hơn nữa", "Tôi thích ngắm nhìn những minh tinh mình yêu thích già đi với vẻ duyên dáng như vậy", người hâm mộ bình luận.

Minh tinh Drew Barrymore (trái) và Cameron Diaz ở tuổi U50. Ảnh: Instagram Drew Barrymore

Trong khi nhiều mỹ nhân cùng thời lựa chọn công nghệ, thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân, Drew và Cameron đều chuộng vẻ đẹp tự nhiên. Cameron cho biết từng có quyết định sai lầm là tiêm botox để căng da: "Nó biến đổi gương mặt đến mức tôi phải thốt lên rằng tôi rất hối hận. Tôi thà già đi chứ không muốn một dung mạo không thuộc về mình".

Cameron mong mọi người chấp nhận nếp nhăn một cách thoải mái. Cô nói những nếp nhăn trên khóe mắt và hai bên miệng là dấu hiệu cho thấy mình đã cười nhiều, sống hạnh phúc với những gì đang có. "Sự lão hóa diễn ra từ bên trong tế bào. Nếu bạn cố gắng loại bỏ nếp nhăn chỉ vì muốn được trẻ lâu, bạn đang cố can thiệp đến quá trình trao đổi tự nhiên của cơ thể", cô nói. Cameron từng xuất bản The Longevity Book, đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times trong năm 2016. Nội dung sách nói về sự lão hóa của cơ thể, cách trân trọng tuổi tác, yêu thương bản thân để có cuộc sống lâu bền, tươi đẹp.

Cũng như người bạn thân, Drew Barrymore cho rằng nếp nhăn là một phần của cuộc sống mà phụ nữ nên học cách chấp nhận: "Tôi chưa từng can thiệp thẩm mỹ và cũng không muốn thử vì biết nó dễ gây nghiện". Thay vì áp dụng biện pháp dao kéo, ngôi sao phim 50 lần hẹn đầu thích trang điểm hơn. Trong một phỏng vấn với tạp chí Glamour UK, Drew kể khi đến gặp bác sĩ da liễu để giải quyết vấn đề quầng thâm mắt, cô được khuyên tiêm Juvederm (một loại chất làm đầy cao cấp, có chứa thành phần acid hyaluronic (HA)) để làm căng da. Drew lập tức từ chối và lựa chọn kem che khuyết điểm thay thế.

Theo cô, việc phụ nữ cố biến mình trông giống một hình mẫu nào đó là tự hành hạ bản thân. "Tôi thấy già đi là một đặc ân. Nó sẽ mang lại niềm vui, sự thoải mái và trân trọng chính mình. Nếu may mắn, chúng ta sẽ được già đi cùng nhau", cô nói với NewBeauty năm 2019.

Drew Barrymore và Cameron Diaz nói tình bạn vượt thời gian Cameron xuất hiện bất ngờ trong show thực tế mừng sinh nhật Barrymore, tháng 2. Video: Drew Barrymore Show

Drew Barrymore (sinh năm 1975) và Cameron Diaz (sinh năm 1972) ghi dấu trong lòng khán giả từ sau bộ phim kinh điển Những thiên thần của Charlie năm 2000 và 2003. Cả hai cũng góp phần làm nên thành công của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng trong giai đoạn sau đó. Drew đóng trong 50 First Dates, Mad Love, Batman Forever... Cameron gây ấn tượng với nhan sắc nóng bỏng và diễn xuất lôi cuốn trong My Best Friend's Wedding, There's Something About Mary, What Happens in Vegas hay Knight and Day... Drew vẫn đóng phim truyền hình và làm Podcast, trong khi Cameron Diaz đã giải nghệ, hài lòng với cuộc sống bình yên bên chồng con.

Cả hai gặp nhau lúc Barrymore mới 15 tuổi, đang là nhân viên quán cà phê, còn Cameron là người mẫu trẻ. Họ xem nhau như chị em gái hơn là bạn bè. Cameron Diaz ở bên cạnh Barrymore, giúp cô vượt qua thời gian khủng hoảng tâm lý của tuổi trẻ bởi chứng nghiện rượu và ma túy, bất hòa với mẹ đẻ... Khi trúng tuyển vai diễn trong phim Những thiên thần của Charlie, Barrymore gợi ý mời Cameron tham gia cùng mình. Thành công của phim nhanh chóng đưa họ lên hàng siêu sao. Họ vẫn giữ tình bạn thân thiết qua những thăng trầm của sự nghiệp và cuộc sống.

"Đây là một mối quan hệ chân thành và trung thành. Mỗi khi bên nhau, chúng tôi cười không ngớt. Chẳng có gì chúng tôi chưa làm cùng nhau", Drew Barrymore nói. Cũng vì quá thân thiết, họ từng bị hiểu lầm có quan hệ đồng giới.

Vân An (nguồn: Instyle, Mirror)