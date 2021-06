Jennifer Aniston không muốn lấy chồng

Minh tinh Jennifer Aniston cho biết muốn tìm một bạn đời cùng tận hưởng cuộc sống nhưng không muốn cưới lần ba.

Trong bài phỏng vấn đăng tải hôm 23/6, Aniston nói với tạp chí People: "Chuyện tái hôn không nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi hứng thú với việc tìm một bạn đời hoàn hảo và tận hưởng cuộc sống bên nhau. Đó là điều tất cả nên hy vọng. Chuyện tình cảm không bắt buộc phải cam kết trên các giấy tờ pháp lý".

Jennifer Aniston tại Quả Cầu Vàng 2020. Ảnh: WireImage.

Diễn viên hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại, được làm công việc yêu thích. "Tôi có những người bạn và các chú chó xinh đẹp bên cạnh. Tôi thấy mình may mắn và biết ơn vì tất cả", cô nói. Aniston cũng cho biết không thích sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cô thích việc được đàn ông trực tiếp mời đi chơi.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn khác với Howard Stern, Aniston phủ nhận có tình cảm với chồng cũ Brad Pitt. Tháng 9/2020, cặp sao gây chú ý khi tham gia chương trình đọc kịch bản gây quỹ từ thiện của đoàn phim Fast Times at Ridgemont High. Hai người đóng tình nhân và nói nhiều câu thoại tình tứ.

Aniston bổ sung: "Tôi và Brad Pitt là bạn thân. Chương trình đọc kịch bản đó rất vui. Chúng tôi nói chuyện và không cảm thấy kỳ cục một chút nào. Nhiều khán giả mong muốn và cho rằng giữa chúng tôi có chuyện gì đó".

Angelina Jolie và Brad Pitt trong chương trình từ thiện cuối năm ngoái. Ảnh: Core.

Trải qua hai lần tan vỡ gia đình, Aniston vẫn giữ quan hệ thân thiết với những chồng cũ. Cô kết hôn lần đầu với Brad Pitt từ năm 2000 đến 2005, trước khi tài tử chấm dứt tình cảm và theo đuổi Angelina Jolie. Sau đó, diễn viên cưới Justin Theroux năm 2015 và ly dị năm 2017. Aniston thường xuyên gặp các chồng cũ và mời họ tới những bữa tiệc tại nhà riêng cùng bạn bè.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Jennifer Aniston trong "The Morning Show". Video: Apple+.

Phương Mai (theo People)