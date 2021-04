Jennifer Aniston bác tin đồn nhận con nuôi

Người đại diện của Jennifer Aniston phủ nhận thông tin minh tinh xin nhận con nuôi.

Ngày 13/4, phía Aniston phản hồi với tờ Elle cô chưa bao giờ làm thủ tục nhận con nuôi, sau khi một số trang tin châu Âu tiết lộ diễn viên nói muốn có con với các đồng nghiệp trên trường quay phần mới của Friends. Tờ TMZ ở Mỹ dẫn lại các nguồn, thu hút sự chú ý của người hâm mộ Aniston trên Twitter những ngày qua.

Jennifer Aniston ở tuổi ngũ tuần. Ảnh: Interview Magazine.

Trong quá khứ, Jennifer Aniston thường được quan tâm về vấn đề con cái, đặc biệt trong quãng thời gian kết hôn với Brad Pitt. Một số nguồn tin khẳng định việc Aniston không muốn sinh con khiến Pitt chán nản, dẫn đến ngoại tình với Angelina Jolie.

Năm 2013, tờ The Huffington Post sử dụng các thuật toán thống kê của công cụ tìm kiếm Google Trends, chỉ ra người Mỹ quan tâm đến việc Jennifer Aniston có thai hơn cả các thông tin chiến tranh tại Syria. Năm 2015, tờ Elle thực hiện lại cuộc khảo sát và vẫn cho kết quả tương tự. Tiến sĩ tâm lý học Jeanne Safer nhận định: "Nhiều người coi Jennifer là khuôn mẫu của sự nữ tính. Cô ấy tốt bụng, ấm áp, khỏe mạnh và tự nhiên. Jennifer là mẫu phụ nữ nhiều cô gái ước mơ trở thành hoặc muốn con trai mình cưới những người như thế. Nhiều người khó chịu khi thấy phụ nữ không có con".

Jennifer Aniston và Brad Pitt tại lễ trao giải SAG 2020. Ảnh: AFP.

Năm 2016, Jennifer Aniston viết lá thư chỉ trích ý kiến cần phải có chồng con thì mới có thể hạnh phúc trên tờ Huffington Post: "Phụ nữ không cần kết hôn hay làm mẹ mới được coi là viên mãn. Chúng tôi có quyền tự chọn cái kết hạnh phúc cho câu chuyện của riêng mình". Câu nói của cô được hàng loạt sao nữ và người hâm mộ chia sẻ, hưởng ứng trên mạng xã hội.

Trên Elle năm 2019, Jennifer Aniston nói về đời sống riêng sau hai lần đò: "Tôi không cảm thấy trống vắng. Theo quan điểm riêng, tôi thấy các cuộc hôn nhân của mình đều thành công. Khi mối quan hệ đổ vỡ, đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi lựa chọn hạnh phúc".

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Jennifer Aniston đóng chính series "The Morning Show". Video: Apple+.

Phương Mai (theo Elle)