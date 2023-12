Jennifer Aniston kể về ngày cuối đời của tài tử 'Friends'

Jennifer Aniston nói bạn diễn Matthew Perry - đóng Chandler Bing trong "Friends" - hạnh phúc và thay đổi tích cực trước khi qua đời ở tuổi 54.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety ngày 12/12, Jennifer cho biết tài tử không gặp khó khăn trước khi đột ngột qua đời hôm 28/10. "Anh ấy hạnh phúc, khỏe mạnh, đã bỏ hút thuốc và dần lấy lại vóc dáng. Anh ấy hạnh phúc - đó là tất cả điều tôi biết. Thậm chí, tôi đã nhắn tin với anh ấy vào buổi sáng đó, Matty vẫn dí dỏm. Anh ấy không đau đớn, không gặp khó khăn", cô nói.

Matthew Perry and Jennifer Aniston năm 1995. Ảnh: Reuters

Jennifer nói thêm Matthew khi đó khỏe mạnh hơn, làm việc rất chăm chỉ. Minh tinh nhớ anh rất nhiều, hy vọng bạn diễn biết mình được mọi người yêu thương nhường nào, nhất là dàn diễn viên Friends: "Bọn tôi rất thân thiết, tình bạn đó thật kỳ diệu, mọi người luôn chăm sóc lẫn nhau suốt nhiều năm. Điều này thật đẹp, đặt ra tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp Hollywood - cách mà các bạn tôn trọng nhau". Cô cảm thấy may mắn vì được tham gia vào series và gặp gỡ họ, nghĩ rằng cách Matthew nói chuyện khiến mọi người vui và tạo nên một thế giới khác biệt.

Trên Instagram hôm 15/11, Jennifer tri ân và dành nhiều lời khen cho tài tử. Thời gian qua, cô vừa khóc vừa cười khi đọc những dòng tin nhắn giữa cả hai, cho biết sẽ mãi nhớ về chúng. Minh tinh nói yêu Matthew rất nhiều, anh trở thành một phần con người cô, luôn khiến cô và mọi người cười sảng khoái. Cô và gia đình tài tử cùng lập quỹ hỗ trợ những người bị nghiện - mục tiêu Matthew từng dự định thực hiện.

Cặp sao lần đầu gặp năm 1991 - ba năm trước khi ghi hình Friends, Matthew lập tức phải lòng minh tinh. Tuy nhiên, Jennifer từ chối tình cảm của anh, nói rằng họ nên làm bạn. Khi quay sitcom, tài tử vẫn yêu đồng nghiệp và nghĩ cô thật tuyệt vời. Sau một thời gian, cảm xúc của anh phai nhạt do Jennifer không mặn mà.

Cả hai trên phim trường "Friends" năm 2004. Ảnh: Instagram Jennifer Aniston

Kể từ đó, cả hai là bạn bè thân thiết. Trong cuộc phỏng vấn năm 2004, minh tinh khóc khi nghĩ đến viễn cảnh mất Matthew. Nhiều năm qua, Matthew lao đao vì nghiện chất kích thích. Anh đã cố cai nghiện 15 lần trong cuộc đời và tốn khoảng chín triệu USD. Lúc đóng Friends, anh uống 55 viên giảm đau liều mạnh và một lít vodka mỗi ngày, sụt cân chỉ còn 58 kg. Trên phim trường, Jennifer từng chất vấn Matthew về chứng nghiện rượu.

Trong thời gian tài tử cai nghiện, minh tinh thường xuyên hỏi thăm bạn. "Cô ấy là người tiếp cận tôi nhiều nhất. Tôi thật lòng biết ơn Jennifer", Matthew nói với Diane Sawyer năm 2022.

Hôm 28/10, thi thể Matthew Perry được tìm thấy trong bể sục ở một ngôi nhà thuộc khu vực Los Angeles. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là đuối nước, hiện được điều tra thêm. Hôm 4/11, lễ tang của tài tử diễn ra ở Forest Lawn Memorial Park tại Los Angeles, có sự góp mặt của bạn bè và gia đình.

Matthew Perry qua các trích đoạn trong "Friends" Matthew Perry (đóng Chandler Bing) qua các trích đoạn trong "Friends". Video: Warner Bros. TV

Matthew Perry lớn lên tại Canada, chuyển đến Los Angeles lúc còn là thiếu niên. Sau khi tham gia một số vai khách mời trên truyền hình, anh xuất hiện trong Growing Pains (1985-1992), Boys Will Be Boys (1987-1988). Tài tử có bước đột phá vào năm 1994 khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong loạt Friends. Chandler là giám đốc điều hành của một công ty chuyên phân tích thống kê. Anh có khiếu hài hước, thường pha trò với bạn bè. Vai diễn mang về cho anh đề cử giải Emmy năm 2002.

Jennifer Aniston, 54 tuổi, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục nữ chính phim truyền hình.

Thanh Giang