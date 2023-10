Những năm cuối đời của tài tử 'Friends'

Matthew Perry, Chandler Bing của series "Friends", lao đao nhiều năm vì nghiện rượu và ma túy trước khi qua đời ở tuổi 54.

Theo TMZ hôm 29/10, tại nhà của Perry, cảnh sát tìm thấy nhiều loại thuốc kê đơn gồm thuốc chống trầm cảm, chống lo âu và thuốc COPD - điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trước đây, tài tử thừa nhận từng hút thuốc - một trong những nguyên nhân gây ra bệnh phổi.

Hôm 28/10, thi thể Matthew Perry được tìm thấy trong bể sục ở một ngôi nhà thuộc khu vực Los Angeles. Cảnh sát không tìm thấy ma túy tại hiện trường, không có dấu hiệu bị sát hại. Văn phòng giám định y tế quận Los Angeles xác nhận với People việc khám nghiệm tử thi đã hoàn thành và đang chờ kết quả. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là đuối nước, hiện được điều tra thêm.

Đại diện gia đình nghệ sĩ nói: "Chúng tôi rất đau lòng vì cái chết của con trai và anh trai yêu quý. Perry đã mang đến rất nhiều niềm vui cho thế giới với tư cách một diễn viên và người bạn. Tất cả đều có ý nghĩa rất lớn với anh ấy, chúng tôi trân trọng tình yêu mãnh liệt mọi người dành cho Perry". Các sao Hollywood và người hâm mộ cũng tưởng nhớ anh. Nhiều người đặt hoa trước tòa chung cư ở New York - nơi nhân vật Chandler Bing sống.

Matthew Perry trong vai Chandler Bing ở series "Friends". Ảnh: Everett Collection

Nhiều năm qua, Matthew Perry lao đao vì nghiện chất kích thích. Tài tử xuất bản tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing vào năm ngoái, tiết lộ các vấn đề bản thân gặp phải. Anh bắt đầu nghiện rượu năm 14 tuổi, dùng ma túy sau tai nạn lúc quay Fools Rush In (1997). Perry đã cố cai nghiện 15 lần trong cuộc đời và tốn khoảng chín triệu USD.

Khi ghi hình Friends, anh uống 55 viên giảm đau liều mạnh và một lít vodka mỗi ngày, sụt cân chỉ còn 58 kg. "Giả sử cảnh sát đến nhà và nói 'Nếu tối nay anh uống rượu, chúng tôi sẽ bắt anh vào tù', tôi sẽ thu dọn hành lý. Tôi không thể dừng lại vì cơn nghiện ngày càng tăng và tệ hơn khi già đi", Perry nói. Tài tử chưa từng xem hết series bởi nó có thể khiến anh tiếp tục sa lầy.

Ở tuổi 49, anh suýt chết do lạm dụng chất kích thích và thuốc giảm đau opioid. Anh từng bị hôn mê hai tuần, nằm viện 5 tháng, đeo hậu môn nhân tạo một năm vì vỡ đại tràng. Khi đó, các bác sĩ nói anh chỉ có 2% cơ hội sống. Perry phải sử dụng máy ECMO - thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống.

Matthew Perry năm 2016. Ảnh: Reuters

Trải nghiệm cận kề cái chết đã giúp Perry thức tỉnh bởi nỗi sợ sẽ qua đời vào ngày hôm sau. Anh ngừng dùng opioid, bắt đầu cai rượu sau khi tin rằng gặp được Chúa: "Vật thể màu vàng đã bao trùm tất cả. Tôi không nhìn thấy nhà bếp mà chỉ cảm nhận được ánh sáng, tình yêu thương và sự thấu hiểu, đồng hành của Chúa. Giống như Chúa cho thấy tôi có thể làm được".

Qua quãng thời gian đó, anh học được nhiều bài học, biết ơn vì được sống và nhận ra tất cả đều cần và bắt đầu từ sự tỉnh táo. Chỉ tới lúc cai nghiện thành công, anh mới viết hồi ký và mong sẽ giúp được mọi người. Năm 2022, Perry nói với People rằng sẵn sàng từ bỏ tất cả danh tiếng và tài sản để không sa đọa. Dù vậy, anh rất trân trọng trải nghiệm thú vị và sáng tạo khi ghi hình Friends, việc tham gia series có lẽ đã cứu rỗi anh.

Tài tử "Friends" xem bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng hồi tháng 6. Ảnh: Backgrid

Vài năm gần đây, sức khỏe tài tử sa sút trầm trọng. Tháng 11/2020, trong thời gian ở trại cai nghiện, tim của anh ngừng đập năm phút. Tài tử qua khỏi nhưng bị gãy tám xương sườn, phải dừng đóng Don't Look Up (2022).

Anh từng hẹn hò nhiều minh tinh nhưng không kết hôn hay có con. Năm 2021, Perry hủy hôn ước với quản lý Hurwitz, nói lý do chia tay trong cuộc phỏng vấn với Diane Sawyer: "Tôi nghĩ bản thân thiếu sót và không quan trọng. Tôi có những mối quan hệ tốt đẹp đang diễn ra và cảm thấy sợ hãi". Trong Andy Cohen Live năm 2022, anh cho biết không cần thiết có người yêu trong giai đoạn cai nghiện. Anh cũng từng tải các ứng dụng hẹn hò nhưng nhanh chóng xóa và coi chúng là "ngu ngốc".

Tài tử thường xuyên dành thời gian cùng bạn bè. Hôm 22/10, Perry đến quán hamburger Apple Pan ở Los Angeles. Anh và bạn xem giải quần vợt Pháp mở rộng tại Paris hôm 9/6, cổ vũ và mỉm cười khi theo dõi trận bán kết. Từ khi bốn tuổi, anh đã yêu thích thể thao, từng dành gần 10 giờ mỗi ngày để luyện tập tennis, chăm chỉ chơi pickleball (môn thể thao kết hợp tennis, cầu lông và bóng bàn). Buổi sáng trước khi qua đời, anh còn tham gia trận đấu pickleball hai tiếng.

Trên podcast Q with Tom Power năm 2022, Perry nói muốn được nhớ đến như một người tốt, tràn đầy yêu thương và ham học hỏi sau khi mất. "Điều quan trọng nhất là tôi muốn giúp đỡ mọi người. Nếu một người nghiện rượu hoặc ma túy gặp tôi và hỏi 'Bạn sẽ giúp tôi chứ?', tôi có thể sẽ đồng ý và hỗ trợ người ấy. Khi chết, tôi không muốn Friends là điều đầu tiên được nhắc đến, thay vào đó là lòng tốt của mình", tài tử nói.

Matthew Perry trong Friends Matthew Perry trong "Friends". Video: ABC

Matthew Perry 54 tuổi, lớn lên tại Canada. Anh chuyển đến Los Angeles lúc còn là thiếu niên. Sau khi tham gia một số vai khách mời trên truyền hình, anh xuất hiện trong Growing Pains (1985-1992), Boys Will Be Boys (1987-1988). Tài tử có bước đột phá vào năm 1994 khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong loạt Friends. Chandler là giám đốc điều hành của một công ty chuyên phân tích thống kê. Anh có khiếu hài hước, thường pha trò với bạn bè. Vai diễn mang về cho anh đề cử giải Emmy năm 2002.

Năm 2013, tài tử thành lập Perry House, một cơ sở cải thiện sức khỏe tâm lý cho nam giới tại ngôi nhà cũ ở bãi biển Malibu của anh. Năm 2015, diễn viên được trung tâm điều trị Phoenix House tuyên dương cho hoạt động thiện nguyện.

Thanh Giang