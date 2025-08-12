Jennifer Aniston hiếm hoi nói về cuộc ly hôn Brad Pitt

Jennifer Aniston từng bị căng thẳng sau khi ly hôn Brad Pitt do báo chí liên tục đưa tin "chuyện tình tay ba" giữa hai người và Angelina Jolie.

Trên Vanity Fair ngày 11/8, Jennifer Aniston, 56 tuổi, nhắc lại bài phỏng vấn đầu tiên với tạp chí sau khi chia tay Brad Pitt năm 2005. Khi ấy, Pitt vướng tin ngoại tình với Angelina Jolie trong lúc cả hai cùng đóng Mr. & Mrs. Smith. Theo Jennifer, cô không đọc bài viết cũ từ lâu, chỉ nhớ cảm giác "khó chịu" khi thực hiện cuộc trò chuyện. Với cô, đó là khoảng thời gian dễ bị tổn thương, nhưng cũng là giai đoạn đáng để ghi lại cho hồi ký.

Nhìn lại thời điểm ấy, Jennifer cho biết việc báo chí liên tục đưa tin khiến cô từng sợ các cuộc phỏng vấn. Diễn viên cho biết: "Ai trong chúng ta đều mắc chứng PTSD, nên đó là lý do tôi sợ. Tôi đã nghĩ họ có thể diễn giải sai lời của tôi, hoặc tách câu khỏi ngữ cảnh thế nào đây?". PTSD (Post - traumatic stress disorder) là hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Jennifer Aniston và Brad Pitt thuở còn bên nhau. Ảnh: Film Magic

Theo Vanity Fair, Jennifer Aniston thể hiện sự lạc quan, kiên cường trong bài phỏng vấn cũ. Tuy nhiên, những tuyên bố thẳng thắn của cô về cuộc ly hôn, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie bấy giờ tạo nên "làn sóng tin lá cải", khơi mào góc bàn tán đời tư người nổi tiếng trên Internet. Một số blogger thường đưa tin châm biếm đã làm chuyện câu chuyện của bộ ba phức tạp hơn.

Mỹ nhân phim Friends gọi giai đoạn này là "thời của chuyện tình tay ba", cho biết vượt qua ồn ào bằng cách "tự vực dậy bản thân, tiếp tục bước đi". Dù vậy, cô thừa nhận vẫn để tâm cơn sốt truyền thông, "không đủ mạnh mẽ" để phớt lờ.

"Chúng tôi cũng là con người, dù nhiều người không muốn tin chúng tôi như thế. Họ nghĩ: 'Tôi phải chấp nhận vì đã chọn làm người nổi tiếng. Nhưng chúng tôi không thực sự chấp nhận điều đó'", cô nói.

Trailer "Mr. & Mrs. Smith" (2015). Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers Trailer "Mr. & Mrs. Smith" (2005). Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Brad Pitt và Jennifer Aniston yêu nhau vào năm 1998 sau khi gặp nhau trong buổi hẹn hò giấu mặt do những người đại diện sắp xếp. Một năm sau, họ đính hôn và kết hôn năm 2000. Năm 2004, Brad Pitt vướng tin qua lại với bạn diễn Angelina Jolie do hai người thân thiết với nhau trên phim trường Ông bà Smith. Tháng 1/2005, Brad và Jennifer thông báo ly thân, khẳng định vẫn duy trì tình bạn. Hai tháng sau, cô nộp đơn ly hôn.

20 năm qua, cặp sao vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Năm 2019, Brad Pitt dự sinh nhật 50 tuổi của Jennifer Aniston. Năm 2020, hai người gây chú ý khi ôm chào nhau trong hậu trường Lễ trao giải SAG Awards. Hiện Jennifer hẹn hò huấn luyện viên cuộc sống (life coach) Jim Curtis. Nguồn tin cho biết Brad Pitt vui mừng khi thấy vợ cũ có tình yêu mới.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Ngoài diễn xuất, cô thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie. Sau Brad Pitt, cô đi bước nữa với tài tử Justin Theroux năm 2015, nhưng hôn nhân chỉ kéo dài ba năm. Về sau, nghệ sĩ hầu như giữ kín chuyện tình cảm.

Phương Thảo (theo Vanity Fair, Page Six)