Jennifer Aniston hẹn hò

Theo People ngày 13/7, Jennifer Aniston, 56 tuổi, hẹn hò Jim Curtis, 49 tuổi. Anh là huấn luyện viên cuộc sống chuyên về liệu pháp thôi miên, xuất bản nhiều sách về sức khỏe. Ban đầu, cả hai chỉ làm bạn, quen biết nhau nhờ bạn chung giới thiệu. Dần dà, mối quan hệ của họ càng sâu sắc, được cho đã yêu nhau nhiều tháng qua. Jennifer Aniston từng đọc sách của Curtis, thấy gần gũi vì cô cũng quan tâm chủ đề self-help, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Jennifer Aniston và life coach Jim Curtis. Ảnh: Film Magic/ Instagram Jim Curtis

Người quen của diễn viên cho biết dù đang hẹn hò, tình cảm của họ chưa sâu sắc. "Cô ấy vui khi ở một mình nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với một ai đó. Miễn là điều đó phù hợp bản thân", người này nói thêm. Theo họ, Jennifer Aniston hạnh phúc với hiện tại, vững vàng và viên mãn.

Cặp sao vướng tin hẹn hò khi truyền thông phát hiện họ đi du lịch cùng nhau trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha), dịp Quốc Khánh Mỹ 4/7. Chuyến đi còn có vợ chồng tài tử Jason Bateman. Một tuần sau đó, cánh săn ảnh chụp nhiều hình cả hai thân thiết trên du thuyền, thoải mái thể hiện tình cảm.

Jim Curtis nắm tay Jennifer Aniston trên du thuyền ở đảo Mallorca hôm 10/7. Ảnh: Splash News

Trước khi yêu Jim Curtis, Jennifer Aniston trải qua hai đời chồng. Năm 2000, cô kết hôn Brad Pitt, ly hôn sau 5 năm chung sống. Năm 2015, cô đi bước nữa với tài tử Justin Theroux nhưng hôn nhân chỉ kéo dài ba năm. Về sau, nghệ sĩ hầu như giữ kín chuyện tình cảm. Hồi tháng 6, Aniston thừa nhận với People rằng cô gặp căng thẳng trong việc cân bằng thời gian cho chính mình và sự nghiệp vài năm gần đây. "Tôi hơi nghiện công việc, vì thế luôn ép bản thân cố gắng dành thời gian đi du lịch và không làm việc", Jennifer Aniston cho biết.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Sắp tới, cô trở lại màn ảnh với dự án truyền hình I'm Glad My Mom Died, dựa trên hồi ký bán chạy của diễn viên Jennette McCurdy. Ngoài diễn xuất, cô thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Jennifer Aniston và Courteney Cox trong tập 1 "Friends" Jennifer Aniston trong vai Rachel trong series "Friends", xuất hiện từ giây đầu tiên. Video: YouTube Friends

Phương Thảo (theo People)